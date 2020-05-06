УКР
Новини
6 225 48

Адвокат Новіков: у справах проти Порошенка я не розглядаю Портнова як самостійного гравця від Офісу Президента

Без впливу Офісу Президента ДБР і Офіс Генпрокурора не виявляли б такої активності в процесах проти п'ятого президента Петра Порошенка, відкритих за заявами Андрія Портнова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

"У широкому сенсі наш опонент - це Офіс Президента. Без його впливу і координації ДБР і ОГП не виявляли б такої активності за заявами Портнова. Я абсолютно не розглядаю Андрія Портнова як самостійного від Офісу Президента гравця в цій історії", - зазначив він.

За словами Новікова, генпрокурор - фігура не самостійна.

"Я маю на увазі пані Венедіктову. Я так говорю на підставі того, як виглядала комунікація напередодні відставки Рябошапки і після призначення Ірини Вікторівни Венедіктової", - нагадав адвокат п'ятого Президента.

Читайте також: Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату"

Вона як у статусі в.о. керівника ДБР, так і зараз не приховувала бажання висунути підозру. Іронія в тому, що на посаді в.о. директора ДБР Венедіктова просила генпрокурора Руслана Рябошапку підписати підозру Петру Порошенку, яку Рябошапка потім після звільнення публічно назвав юридичним трешем. А зараз, зайнявши його місце, вона має можливість сама її підписати, але чомусь не наважується це зробити. Очевидно, розуміє, наскільки це погано написаний документ, і чим їй загрожує підписання", - підкреслив Новіков.

Адвокат також нагадав, що в Панамі відкрито кримінальне провадження проти Портнова за неправдиві свідчення проти Порошенка.

"Це провадження в живому стані, Портнов подавав клопотання про його закриття, але воно не було задоволено. У Панамі інші графіки роботи - вони більш оперативні, ніж у ДБР, але все одно кожне питання займає тижні. Наскільки пам'ятаю, в кінці лютого суд відмовив Портнову в закритті провадження. Справу порушено нашими колегами в Панамі за заявою про дачу Портновим неправдивих свідчень суду. Портнов представив аффідевіт (письмове свідчення або заява особи, що виступає в ролі свідка при неможливості його особистої явки - ред). У Панамі - це повний аналог свідчення в залі суду. Наші панамські колеги ставлять питання про виклик Портнова на допит, а в разі його неявки - оголошення в розшук", - розповів Новіков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка. ВIДЕО

Автор: 

Новіков Ілля (170) Порошенко Петро (15233) Портнов Андрій (364) ДБР (3744) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2060) Офіс Генпрокурора (3450)
+27
показати весь коментар
06.05.2020 11:19 Відповісти
+15
Ваша Буба іншої думки. Воно і досі під вливом миру в очах фуйла. В нього кінопрокат весь стоїть, бо ж миру нема ! Знаєте, йому взагалі крок, щоб здати Україну фуйлу.
показати весь коментар
06.05.2020 11:21 Відповісти
+15
який бізнес ? у ваших розбещених фантазіях ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:25 Відповісти
С такими талантами, и на свободе?
показати весь коментар
06.05.2020 11:17 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2020 11:19 Відповісти
А термос , ********* палочки , прінятьсовсех сторон , сіньйор голодомор - це по поняттям шмарклі не образа для Неньки ? Бидло зелене !
показати весь коментар
06.05.2020 12:30 Відповісти
Самый лучший вариант - это Свыночолый и Портнов в одной камере лет на десять.
показати весь коментар
06.05.2020 11:19 Відповісти
Ваша Буба іншої думки. Воно і досі під вливом миру в очах фуйла. В нього кінопрокат весь стоїть, бо ж миру нема ! Знаєте, йому взагалі крок, щоб здати Україну фуйлу.
показати весь коментар
06.05.2020 11:21 Відповісти
"Ваша бубка" до 2017-го вела бізнес в Росії. Так що прикрий ротик.
показати весь коментар
06.05.2020 11:24 Відповісти
який бізнес ? у ваших розбещених фантазіях ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:25 Відповісти
"В розбещених фантазіях" лише тупа мантра про здачу України кремлівському ху"лу, з якою ви рік тут носитесь, як дурень з торбою. нагадати, як ви тут рівно рік назад писали, що до осені 2019-го Україну здадуть Росії? Не заморилась її повторювати?
показати весь коментар
06.05.2020 11:27 Відповісти
А что не сдали?)))))
показати весь коментар
06.05.2020 11:29 Відповісти
Да, сдали. Вначале Луганск (вывели войска), а после Донецк (вывели войска и пустили туда Гиркина).
показати весь коментар
06.05.2020 11:31 Відповісти
Прям взяли Луганск и Донецк, а потом вывели войска, кинь ссылочку почитать где то?
показати весь коментар
06.05.2020 11:33 Відповісти
не зветай увагу зебобіка, воно того не варте
показати весь коментар
06.05.2020 11:42 Відповісти
Та мне немного от работы отдохнуть, потролить Зесептиконов и кацапло самое оно.
показати весь коментар
06.05.2020 11:45 Відповісти
Подскажу, их , как всех недалёких, просто типает когда над ними смеются
показати весь коментар
06.05.2020 19:18 Відповісти
Исходя из мантр, что Порошенко обворовал великолепные ВСУ, оставленные убийцей-Януковичем, то в Луганск и Донецк тогдашние ВСУ могли не пустить.
показати весь коментар
06.05.2020 11:36 Відповісти
Адвокат Новіков: у справах проти Порошенка я не розглядаю Портнова як самостійного гравця від Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4087зебіл,тримай нагороду -заслужив
показати весь коментар
06.05.2020 11:44 Відповісти
А шо ты, патриот хренов, не пошел отвоевывать страну, а киздел здесь днями и ночами с дивана, падаль, что кто-то тебе должен это делать, кто-то должен умирать, чтобы ты, мразь на диване была чем то довольна?
показати весь коментар
06.05.2020 11:55 Відповісти
Засцыка, я так понимаю, что ты с окопа ныне отписалось?
показати весь коментар
06.05.2020 12:54 Відповісти
зебоб, ану брись під лавку, твоя думка нікого не цікавить, з зе сцклом все ясно вже на 100%
показати весь коментар
06.05.2020 11:41 Відповісти
А чого ти сьогодні вже не під бабським ніком, багатостаночник?
показати весь коментар
06.05.2020 12:19 Відповісти
В то время когда всё передовое человечество ждёт, что Мордор загнётся от нефтяного кризиса...

Адвокат Новіков: у справах проти Порошенка я не розглядаю Портнова як самостійного гравця від Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5762
показати весь коментар
06.05.2020 14:33 Відповісти
Я завжди казав, що в соєвої отари памʼять, як у рибки гупі:

Як повідомляють у Федеральній податковій службі Липецької області, в квітні підприємство здійснило в бюджет платіж розміром в 596 млн рублів (близько $ 8,8 млн, близько 228 млн грн)

20 квітня, 2016

https://zik.ua/news/2016/04/20/poroshenko_zaplatyv_rosii_8_mln_podatkiv_692084
показати весь коментар
06.05.2020 11:39 Відповісти
А чому немає іншої інформації з цієї статті про те, що ДО цього моменту Рошен не платив податки і накопичився величезний борг?
Його потрібно було погашати для можливості продати фабрику.

"Це був перший платіж, раніше від кондитерської фабрики Roshen грошові кошти не надходили», - відзначили представники податкової.

Виплата була зроблена фабрикою незважаючи на судовий розгляд між російською владою та керівництвом фабрики. Слідчий комітет РФ порушив стосовно нього кримінальну справу «за фактами шахрайства та несплати податків в особливо великих розмірах». Податкові борги фабрики, при цьому, за станом на 1 квітня оцінювалися в 779 млн рублів.

Раніше директор інвестгрупи ICU Макар Пасенюк, який виступає фінансовим радником з продажу корпорації Roshen, заявив, що в переговорах з продажу липецької фабрики з'явилися зрушення, і вона може передана новим власникам в самий найближчий час."
показати весь коментар
06.05.2020 11:52 Відповісти
Тобто, проти того, що Петро Олексійович платив гроші країні окупанту, ти не заперечуєш?
Це все, що треба знати про ціну обіцянок Петра Олексійовича!
показати весь коментар
06.05.2020 12:03 Відповісти
Так ви ж хотіли, щоб він продав фабрику чи ні?
А щоб її продати або передати в управління Ротшильдам, потрібно було заплатити різноманітні, передбачені законом раші податки.
показати весь коментар
06.05.2020 12:13 Відповісти
А ты если бы что то больше чем собачья будка построил отдал бы просто так? Где возмущения как кинофирмочки бубочки до сих пор снимают киношку за бабки из бюджета РФ или ту все ок?
показати весь коментар
06.05.2020 12:14 Відповісти
- Чудны крестьянские дети!(С)
Якщо ти не бачиш відмінності між "отримувати" та "сплачувати", то тебе чекає посада топ менеджера рошен!)))
показати весь коментар
06.05.2020 13:08 Відповісти
А т.е снимать киношку пропагандисискую кацапам за их бабло и платить налоги в офшоры - это для тебя норм? К тебе лаптеногий вопросов нет. А насчет Рошена, с точки зрения менеджмента и управления 99% украинских предприятий до них как до луны пешком. Кстати может скинешь количество налогов уплаченных рошеном и бубочкиными предприятиями, к примеру за прошлый год в бюджет Украины?
показати весь коментар
06.05.2020 13:26 Відповісти
...вангую, что бубочкиными офшорными квартало-шарагами в бюджет Украины уплачено 0 грн 00 коп
показати весь коментар
06.05.2020 13:28 Відповісти
Разница очевидна: криворогий шлимазл финансируется кремльблём!
показати весь коментар
06.05.2020 13:27 Відповісти
Странно у Пороха все под арестом или отжато в кацапии и Крыму, а у Бубочки все функционирует. Расскажи нам еше басен, лаптеногий.
показати весь коментар
06.05.2020 11:28 Відповісти
Брехня соєва - тапм все працює ще і податки не платить і в судах справи виграє - така ціна Іловайської і ДАП і Дебальцево зради
показати весь коментар
06.05.2020 11:33 Відповісти
А я уж было поверил соевым, что территории освобождались, а оказывается, что как под Золотом.
показати весь коментар
06.05.2020 11:38 Відповісти
Пруфчик будет, что все работает или как обычно?)))
показати весь коментар
06.05.2020 11:41 Відповісти
...как обычно. В реальности стоит всё опечатанное.
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
А клован перед ними разыгрывает сценки из 95 квартала.
показати весь коментар
06.05.2020 11:22 Відповісти
Только при Порохе Портнов нос боялся в Украину сунуть, а при Монике управляет ГПУ и плюет в лицо всем патриотам чувствуешь разницу Зесептикон?
показати весь коментар
06.05.2020 11:25 Відповісти
Портнов давно влився у владу.
І хто знає скільки ще кацапів та агентів там пригрілось.
Країну нищать зсередини.
Знову - подяка клятим зеленофілам.
показати весь коментар
06.05.2020 11:20 Відповісти
Портнова надо рассматривать,как гирлянду на осине.
показати весь коментар
06.05.2020 11:21 Відповісти
Ничего удивительного, что всё идёт из одного центра: Портнов по всей зраде, которую Лахта распространяла, заявления на Порошенко подавал.
показати весь коментар
06.05.2020 11:22 Відповісти
Он не отдельный игрок, он их бенефициар
показати весь коментар
06.05.2020 11:25 Відповісти
В сивочолого гетьмана кацапський адвокат. Хтось здивований?
показати весь коментар
06.05.2020 11:26 Відповісти
Пан адвокат испугался?
показати весь коментар
06.05.2020 11:32 Відповісти
Зеленский подыграл Кремлю в Минске
Политика 06-май, 03:529 1 855 0

Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В принципе, можно сказать, что украинская делегация теперь может считаться вполне официальной - ее состав был усилен за счет привлечения представителей Кабмина и Верховной Рады.

Формально возглавляет делегацию Леонид Кучма, но подписи вице-премьера и глав парламентских комитетов автоматически повышают легитимность любых соглашений. И сам статус контактной группы в Минске растет.

Кремлю осталось сделать главный шаг - официально усадить их за стол переговоров с так называемыми представителями «ДНР» и «ЛНР».

Для начала можно назвать это осторожно - консультационным советом, например. Как и хотел Ермак…

Сценарий Кремля очевиден и про него прямо говорит соратник Суркова российский политолог Чесноков. Россия не признает своей роли в войне на Востоке Украины, настаивая, что это внутренний конфликт.

И переговоры должны вести представители Киева с Донецком и Луганском. С теми, кто реально контролирует оккупированные территории. Лояльных к Украине переселенцев можно тоже посадить за стол, но исключительно в качестве мебели.

Более того, в Кремле настаивают, что такое положение дел уже на повестке дня и быть стороной переговоров Россия не будет. Так что санкции с РФ пора снимать - она же миротворец, а не агрессор.

А заплатить за все, включая пенсии боевикам, должна Украина - раз уж конфликт внутренний. И чем выше статус официальный украинской делегации в Минске, тем проще развивать этот сценарий.

А Нормандский формат теряет смысл…

Итак, кто вошел в состав украинской делегации. Согласно указу Зеленского, делегацию возглавил второй президент Леонид Кучма. Также в ее состав вошли:

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы);

- глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко (заместитель);

- замминистра развития экономики Юлия Свириденко (представитель в подгруппе по соц-экономическим вопросам);

- глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин (представитель в подгруппе по политическим вопросам);

- замминистра обороны Александр Полищук (представитель в подгруппе по вопросам безопасности);

- глава комитета Рады по социальной политике Галина Третьякова (представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам).

Глава делегации и его первый заместитель могут назначать заместителей представителей в подгруппах и привлекать к работе делегации нардепов, представителей органов власти, советников, экспертов и технических работников.

В общем, «зеленый свет» любым соглашениям вплоть до формальных. Но чтобы не вызвать резкой реакции украинского общества, начнут с малого.

Кремлевские марионетки в ОРДЛО послушно выполнят все ритуалы в таком интересном России сценарии. Для них главное начать.

А для ОБСЕ и РФ - на всех площадках уверенно заявить о «прогрессе в переговорном процессе».

И закрывать проблему любой ценой.

В самом деле не важно - какая цена. Если платить будут не они, а Украина…

Кирилл Сазонов
показати весь коментар
06.05.2020 11:33 Відповісти
Чому панамський спадковий мародер і брехло на волі?
показати весь коментар
06.05.2020 11:34 Відповісти
Порошенко противостоит Народ Украины, а Офис Президента и Генеральный прокурор обязаны выполнить волю и возбудить уголовные дела. А в суде уже будет приниматься решение - виновен Петя или нет
показати весь коментар
06.05.2020 12:24 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2020 15:13 Відповісти
 
 