Адвокат Новіков: у справах проти Порошенка я не розглядаю Портнова як самостійного гравця від Офісу Президента
Без впливу Офісу Президента ДБР і Офіс Генпрокурора не виявляли б такої активності в процесах проти п'ятого президента Петра Порошенка, відкритих за заявами Андрія Портнова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.
"У широкому сенсі наш опонент - це Офіс Президента. Без його впливу і координації ДБР і ОГП не виявляли б такої активності за заявами Портнова. Я абсолютно не розглядаю Андрія Портнова як самостійного від Офісу Президента гравця в цій історії", - зазначив він.
За словами Новікова, генпрокурор - фігура не самостійна.
"Я маю на увазі пані Венедіктову. Я так говорю на підставі того, як виглядала комунікація напередодні відставки Рябошапки і після призначення Ірини Вікторівни Венедіктової", - нагадав адвокат п'ятого Президента.
Вона як у статусі в.о. керівника ДБР, так і зараз не приховувала бажання висунути підозру. Іронія в тому, що на посаді в.о. директора ДБР Венедіктова просила генпрокурора Руслана Рябошапку підписати підозру Петру Порошенку, яку Рябошапка потім після звільнення публічно назвав юридичним трешем. А зараз, зайнявши його місце, вона має можливість сама її підписати, але чомусь не наважується це зробити. Очевидно, розуміє, наскільки це погано написаний документ, і чим їй загрожує підписання", - підкреслив Новіков.
Адвокат також нагадав, що в Панамі відкрито кримінальне провадження проти Портнова за неправдиві свідчення проти Порошенка.
"Це провадження в живому стані, Портнов подавав клопотання про його закриття, але воно не було задоволено. У Панамі інші графіки роботи - вони більш оперативні, ніж у ДБР, але все одно кожне питання займає тижні. Наскільки пам'ятаю, в кінці лютого суд відмовив Портнову в закритті провадження. Справу порушено нашими колегами в Панамі за заявою про дачу Портновим неправдивих свідчень суду. Портнов представив аффідевіт (письмове свідчення або заява особи, що виступає в ролі свідка при неможливості його особистої явки - ред). У Панамі - це повний аналог свідчення в залі суду. Наші панамські колеги ставлять питання про виклик Портнова на допит, а в разі його неявки - оголошення в розшук", - розповів Новіков.
Як повідомляють у Федеральній податковій службі Липецької області, в квітні підприємство здійснило в бюджет платіж розміром в 596 млн рублів (близько $ 8,8 млн, близько 228 млн грн)
20 квітня, 2016
https://zik.ua/news/2016/04/20/poroshenko_zaplatyv_rosii_8_mln_podatkiv_692084
Його потрібно було погашати для можливості продати фабрику.
"Це був перший платіж, раніше від кондитерської фабрики Roshen грошові кошти не надходили», - відзначили представники податкової.
Виплата була зроблена фабрикою незважаючи на судовий розгляд між російською владою та керівництвом фабрики. Слідчий комітет РФ порушив стосовно нього кримінальну справу «за фактами шахрайства та несплати податків в особливо великих розмірах». Податкові борги фабрики, при цьому, за станом на 1 квітня оцінювалися в 779 млн рублів.
Раніше директор інвестгрупи ICU Макар Пасенюк, який виступає фінансовим радником з продажу корпорації Roshen, заявив, що в переговорах з продажу липецької фабрики з'явилися зрушення, і вона може передана новим власникам в самий найближчий час."
Це все, що треба знати про ціну обіцянок Петра Олексійовича!
А щоб її продати або передати в управління Ротшильдам, потрібно було заплатити різноманітні, передбачені законом раші податки.
Якщо ти не бачиш відмінності між "отримувати" та "сплачувати", то тебе чекає посада топ менеджера рошен!)))
І хто знає скільки ще кацапів та агентів там пригрілось.
Країну нищать зсередини.
Знову - подяка клятим зеленофілам.
Политика 06-май, 03:529 1 855 0
Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В принципе, можно сказать, что украинская делегация теперь может считаться вполне официальной - ее состав был усилен за счет привлечения представителей Кабмина и Верховной Рады.
Формально возглавляет делегацию Леонид Кучма, но подписи вице-премьера и глав парламентских комитетов автоматически повышают легитимность любых соглашений. И сам статус контактной группы в Минске растет.
Кремлю осталось сделать главный шаг - официально усадить их за стол переговоров с так называемыми представителями «ДНР» и «ЛНР».
Для начала можно назвать это осторожно - консультационным советом, например. Как и хотел Ермак…
Сценарий Кремля очевиден и про него прямо говорит соратник Суркова российский политолог Чесноков. Россия не признает своей роли в войне на Востоке Украины, настаивая, что это внутренний конфликт.
И переговоры должны вести представители Киева с Донецком и Луганском. С теми, кто реально контролирует оккупированные территории. Лояльных к Украине переселенцев можно тоже посадить за стол, но исключительно в качестве мебели.
Более того, в Кремле настаивают, что такое положение дел уже на повестке дня и быть стороной переговоров Россия не будет. Так что санкции с РФ пора снимать - она же миротворец, а не агрессор.
А заплатить за все, включая пенсии боевикам, должна Украина - раз уж конфликт внутренний. И чем выше статус официальный украинской делегации в Минске, тем проще развивать этот сценарий.
А Нормандский формат теряет смысл…
Итак, кто вошел в состав украинской делегации. Согласно указу Зеленского, делегацию возглавил второй президент Леонид Кучма. Также в ее состав вошли:
- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы);
- глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко (заместитель);
- замминистра развития экономики Юлия Свириденко (представитель в подгруппе по соц-экономическим вопросам);
- глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин (представитель в подгруппе по политическим вопросам);
- замминистра обороны Александр Полищук (представитель в подгруппе по вопросам безопасности);
- глава комитета Рады по социальной политике Галина Третьякова (представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам).
Глава делегации и его первый заместитель могут назначать заместителей представителей в подгруппах и привлекать к работе делегации нардепов, представителей органов власти, советников, экспертов и технических работников.
В общем, «зеленый свет» любым соглашениям вплоть до формальных. Но чтобы не вызвать резкой реакции украинского общества, начнут с малого.
Кремлевские марионетки в ОРДЛО послушно выполнят все ритуалы в таком интересном России сценарии. Для них главное начать.
А для ОБСЕ и РФ - на всех площадках уверенно заявить о «прогрессе в переговорном процессе».
И закрывать проблему любой ценой.
В самом деле не важно - какая цена. Если платить будут не они, а Украина…
Кирилл Сазонов