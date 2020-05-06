Адвокат Новіков: у справах проти Порошенка я не розглядаю Портнова як самостійного гравця від Офісу Президента

Без впливу Офісу Президента ДБР і Офіс Генпрокурора не виявляли б такої активності в процесах проти п'ятого президента Петра Порошенка, відкритих за заявами Андрія Портнова.

про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

"У широкому сенсі наш опонент - це Офіс Президента. Без його впливу і координації ДБР і ОГП не виявляли б такої активності за заявами Портнова. Я абсолютно не розглядаю Андрія Портнова як самостійного від Офісу Президента гравця в цій історії", - зазначив він.

За словами Новікова, генпрокурор - фігура не самостійна.

"Я маю на увазі пані Венедіктову. Я так говорю на підставі того, як виглядала комунікація напередодні відставки Рябошапки і після призначення Ірини Вікторівни Венедіктової", - нагадав адвокат п'ятого Президента.

Вона як у статусі в.о. керівника ДБР, так і зараз не приховувала бажання висунути підозру. Іронія в тому, що на посаді в.о. директора ДБР Венедіктова просила генпрокурора Руслана Рябошапку підписати підозру Петру Порошенку, яку Рябошапка потім після звільнення публічно назвав юридичним трешем. А зараз, зайнявши його місце, вона має можливість сама її підписати, але чомусь не наважується це зробити. Очевидно, розуміє, наскільки це погано написаний документ, і чим їй загрожує підписання", - підкреслив Новіков.

Адвокат також нагадав, що в Панамі відкрито кримінальне провадження проти Портнова за неправдиві свідчення проти Порошенка.

"Це провадження в живому стані, Портнов подавав клопотання про його закриття, але воно не було задоволено. У Панамі інші графіки роботи - вони більш оперативні, ніж у ДБР, але все одно кожне питання займає тижні. Наскільки пам'ятаю, в кінці лютого суд відмовив Портнову в закритті провадження. Справу порушено нашими колегами в Панамі за заявою про дачу Портновим неправдивих свідчень суду. Портнов представив аффідевіт (письмове свідчення або заява особи, що виступає в ролі свідка при неможливості його особистої явки - ред). У Панамі - це повний аналог свідчення в залі суду. Наші панамські колеги ставлять питання про виклик Портнова на допит, а в разі його неявки - оголошення в розшук", - розповів Новіков.

