Перші випадки СOVID-19 серед медиків зафіксовано в опорній лікарні Харкова, яка приймає пацієнтів із коронавірусом
У двох медсестер Харківської обласної інфекційної лікарні лабораторно підтверджений СOVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.
"Дві медсестри інфекційної лікарні вже сьогодні перебувають на лікуванні", - сказав Черняк журналістам в середу вранці.
За його словами, обидві вони заразилися після контакту з хворим на роботі.
"(Вони заразились - Ред.) на роботі, під час виконання своїх обов'язків", - сказав Черняк.
Як уточнив директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов, стан обох жінок оцінюється як середньо важкий, вони госпіталізовані.
"Вони перебувають також на лікуванні в нашому закладі. Стан цих хворих середньо важкий без пневмонії", - сказав Нартов.
Це перші випадки захворювання медперсоналу обласної інфекційної лікарні, яка визначена як перша опорна для прийому пацієнтів з СOVID-19 в Харківській області.
Станом на ранок вівторка в регіоні було підтверджено 380 випадків СOVID-19, зокрема у 88 медиків.
