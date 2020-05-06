Перші випадки СOVID-19 серед медиків зафіксовано в опорній лікарні Харкова, яка приймає пацієнтів із коронавірусом

У двох медсестер Харківської обласної інфекційної лікарні лабораторно підтверджений СOVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

"Дві медсестри інфекційної лікарні вже сьогодні перебувають на лікуванні", - сказав Черняк журналістам в середу вранці.

За його словами, обидві вони заразилися після контакту з хворим на роботі.

"(Вони заразились - Ред.) на роботі, під час виконання своїх обов'язків", - сказав Черняк.

Як уточнив директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов, стан обох жінок оцінюється як середньо важкий, вони госпіталізовані.

"Вони перебувають також на лікуванні в нашому закладі. Стан цих хворих середньо важкий без пневмонії", - сказав Нартов.

Це перші випадки захворювання медперсоналу обласної інфекційної лікарні, яка визначена як перша опорна для прийому пацієнтів з СOVID-19 в Харківській області.

Станом на ранок вівторка в регіоні було підтверджено 380 випадків СOVID-19, зокрема у 88 медиків.