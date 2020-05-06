УКР
Перші випадки СOVID-19 серед медиків зафіксовано в опорній лікарні Харкова, яка приймає пацієнтів із коронавірусом

Перші випадки СOVID-19 серед медиків зафіксовано в опорній лікарні Харкова, яка приймає пацієнтів із коронавірусом

У двох медсестер Харківської обласної інфекційної лікарні лабораторно підтверджений СOVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

"Дві медсестри інфекційної лікарні вже сьогодні перебувають на лікуванні", - сказав Черняк журналістам в середу вранці.

За його словами, обидві вони заразилися після контакту з хворим на роботі.

"(Вони заразились - Ред.) на роботі, під час виконання своїх обов'язків", - сказав Черняк.

Як уточнив директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов, стан обох жінок оцінюється як середньо важкий, вони госпіталізовані.

"Вони перебувають також на лікуванні в нашому закладі. Стан цих хворих середньо важкий без пневмонії", - сказав Нартов.

Це перші випадки захворювання медперсоналу обласної інфекційної лікарні, яка визначена як перша опорна для прийому пацієнтів з СOVID-19 в Харківській області.

Станом на ранок вівторка в регіоні було підтверджено 380 випадків СOVID-19, зокрема у 88 медиків.

карантин (18172) Харківщина (6054) лікарі (1305) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
ношение маски на подбородке среди медиков - не особо помогает в борьбе с распространением! Харьков - мало кто носит нормально, в трамваи и тролейбусы набивается как селедка, половина без масок - .... как то так....
06.05.2020 11:40 Відповісти
Маска не помогает. Радуцкий говорил.
06.05.2020 11:51 Відповісти
Намордник не помогает сброду,а законопослушным украинцам- очень даже!
06.05.2020 12:04 Відповісти
Мы должны записать в святцы каждого медика, отдавшего жизнь за здоровье нации.Поимённый список должен быть для поминовения павших медиков.Пандемии бывают не в каждом веке.
06.05.2020 12:03 Відповісти
 
 