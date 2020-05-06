УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9400 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
548 1

У двох українських прикордонників зафіксували COVID-19, загалом захворіли - 20, - Держприкордонслужба

У двох українських прикордонників зафіксували COVID-19, загалом захворіли - 20, - Держприкордонслужба

На цей момент під контролем медиків перебувають понад 300 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб перебувають на самоізоляції, інші - ізольовані в підрозділах або обсерваторах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

З метою запобігання поширенню інфекції у відомстві змінено графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів. Максимально використовуються можливості дистанційної форми, телефонного та відео-селекторного зв’язку тощо. У службових приміщеннях введено обов’язковий масковий режим, проводиться прибирання за допомогою дезінфікуючих засобів. Для персоналу, який здійснює прикордонний контроль осіб, які прибувають з осередків поширення хвороби, передбачені захисні комбінезони, окуляри.

Протягом минулої доби зафіксовано 2 нові випадки захворювання представників Державної прикордонної служби України в Закарпатській та Сумській області. У підрозділах проведено необхідну дезінфекцію приміщень та вжито всіх запобіжних заходів, зокрема й щодо направлення на самоізоляцію під контролем лікарів відомства персоналу, який контактував з хворими.

Загалом на сьогодні, із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторно підтверджений діагноз COVID-19, одужали 4 військовослужбовці, 16 осіб продовжують лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 100 українців повернулися з Німеччини до України, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6447) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сколько платят за то что заразился на "службе"? если больше чем купить диагноз, то парни мигом станут заболевшими в полном составе)
показати весь коментар
06.05.2020 11:36 Відповісти
 
 