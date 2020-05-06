У двох українських прикордонників зафіксували COVID-19, загалом захворіли - 20, - Держприкордонслужба

На цей момент під контролем медиків перебувають понад 300 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб перебувають на самоізоляції, інші - ізольовані в підрозділах або обсерваторах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

З метою запобігання поширенню інфекції у відомстві змінено графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів. Максимально використовуються можливості дистанційної форми, телефонного та відео-селекторного зв’язку тощо. У службових приміщеннях введено обов’язковий масковий режим, проводиться прибирання за допомогою дезінфікуючих засобів. Для персоналу, який здійснює прикордонний контроль осіб, які прибувають з осередків поширення хвороби, передбачені захисні комбінезони, окуляри.

Протягом минулої доби зафіксовано 2 нові випадки захворювання представників Державної прикордонної служби України в Закарпатській та Сумській області. У підрозділах проведено необхідну дезінфекцію приміщень та вжито всіх запобіжних заходів, зокрема й щодо направлення на самоізоляцію під контролем лікарів відомства персоналу, який контактував з хворими.

Загалом на сьогодні, із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторно підтверджений діагноз COVID-19, одужали 4 військовослужбовці, 16 осіб продовжують лікування.

