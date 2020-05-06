УКР
Новини
У столичній прокуратурі підтвердили, що Говда знову виконуватиме обов'язки прокурора Києва

Романа Говду призначено першим заступником прокурора Києва. Але оскільки місце прокурора вакантне, тимчасово виконує його обов'язки.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"30 квітня він був призначений першим заступником прокурора міста Києва. Але з 4 травня, у зв’язку з тим, що прокурор міста Києва не призначений, він (Говда. – Ред.) тимчасово виконує обов’язки прокурора міста Києва", - сказала Максимець.

Роману Говді - 39 років, в органах прокуратури він працює з 2003 року, зазначає "Радіо Свобода". Під час Революції Гідності він був начальником відділу з нагляду за дотриманням законів органами внутрішніх справ у Головному управлінні ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова взяла на роботу ексглаву прокуратури Києва Говду, який не проходив переатестацію, - Леменов

Люстрація не торкнулася Говди, і навесні 2015 року він був призначений прокурором Одеської області. На цій посаді він потрапив у скандал на одному із засідань облдержадміністрації, яку очолював Михайло Саакашвілі. Тоді голова ОДА публічно звинуватив обласну прокуратуру в бандитизмі і рекеті. У відповідь Говда сказав, що Саакашвілі "просто не розібрався".

Восени 2015 року Говда повернувся до Києва і став заступником генпрокурора України Віктора Шокіна.

Він претендував на посаду глави Спеціалізованої прокуратури, але не пройшов конкурс.

Узимку 2016 року заступник генпрокурора Віталій Касько звинуватив Говду в затягуванні справ щодо колишніх високопосадовців і в провалі роботи щодо повернення корупційних коштів, привласнених попередньою владою.

Після того, як у 2016-му генеральним прокурором став Юрій Луценко, Говда звільнився за власним бажанням. Але вже через кілька місяців Луценко призначив його прокурором Києва. Коментуючи призначення, Юрій Луценко заявив, що активісти-антикорупціонери згодні з цим рішенням.

Також читайте: Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру, - прокуратура

Через три роки, у 2019-му, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав заяву і звільнив Романа Говду з посади прокурора Києва.

У травні 2020 року Говду призначила виконувачем обов'язків прокурора Києва генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін стверджує, що під час Революції Гідності Говда погоджував переслідування майданівців. За його словами, відділ, який очолював Говда, давав оперативникам центрального апарату МВС згоду на всі негласні слідчі розшукові дії.

Раніше член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов, повідомив, що Говда не проходив переатестацію.

Київ (20199) прокуратура (3753) Говда Роман (9)
Топ коментарі
+4
ось так, головний орган, який повинен слідкувати за дотриманням закону в Україні (Генеральна прокуратура), нахабно його ігнорує
показати весь коментар
06.05.2020 11:32 Відповісти
+4
Говдно не тонет.
показати весь коментар
06.05.2020 11:33 Відповісти
+4
Судя по описанию - единственным относительно нормальным генпрокурором у нас был Рябошапка.
показати весь коментар
06.05.2020 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ось так, головний орган, який повинен слідкувати за дотриманням закону в Україні (Генеральна прокуратура), нахабно його ігнорує
показати весь коментар
06.05.2020 11:32 Відповісти
Говдно не тонет.
показати весь коментар
06.05.2020 11:33 Відповісти
А если вся прокуратура - "предприятие специализирующееся на торговле уголовными делами" ?! То как в такой ОДНОРОДНОЙ "говеной" среде можно утонуть?!
показати весь коментар
06.05.2020 15:44 Відповісти
Это самое новое лицо от ЗЕ или будут ещё новее. Типа, Медведчук, Бакай, Азаров. Или зажжётся суперновая звезда - Янукович?
показати весь коментар
06.05.2020 11:33 Відповісти
Те, кто голосовал за зельца, парашенку, януковича, кучму - полные идиоты. И да, это одни и те же люди.
показати весь коментар
06.05.2020 11:33 Відповісти
Судя по описанию - единственным относительно нормальным генпрокурором у нас был Рябошапка.
показати весь коментар
06.05.2020 11:38 Відповісти
І зелоху це дуже не подобалося.
показати весь коментар
06.05.2020 12:06 Відповісти
ОНИ ИХ ПОДБИРАЮТ ПО ПРИЗНАКУ ДЕБИЛЬНОЙ ХАРИ ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:38 Відповісти
Що мішае Більшості та "Розумним" підбирати ІНШИХ....
показати весь коментар
06.05.2020 11:41 Відповісти
Нет,они все покупали билеты на концерты 95го квартала в первых рядах.Долг платежем красен!
показати весь коментар
06.05.2020 12:01 Відповісти
Немає в Україні Прокуратури - є каральний орган іменованих "політичних" відносно "неугодних", та шаражкіна контора по віджиманню бабла та рішалово .....
Сумніви.... -ви подивіться на статки ТОПів - та ВІПів від "прокуратури" - це мілліонери та мультиміліонери....
показати весь коментар
06.05.2020 11:40 Відповісти
Одна только фамилия ничего хорошего не предвещает.
показати весь коментар
06.05.2020 12:00 Відповісти
Говдно так говдно!
показати весь коментар
06.05.2020 12:07 Відповісти
Чому усе гов-Дно,знову повертаеться з дна?Тому,що краіною править зелена,тупа,брехлива мафія,яка живе по поннятям ,а закони для них,тільки для прикриття своеі п,ятоі точки.
показати весь коментар
06.05.2020 12:40 Відповісти
 
 