У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва проходить акція протесту "Карантин вбиває" з вимогою до влади не перешкоджати підприємницькій діяльності запровадженими карантинними заходами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники зупинились на автомобілях на вул. Грушевського в центрі Києва від Європейської площі до стадіону ім. В. Лобановського. На машинах наклеєні банери: "Ні знищенню малого бізнесу", "Справедливість для всіх", "Карантин вбиває", "Відкрити ринки країни", "Захисти ФОП", "Годі ухвалювати бездумні рішення", "Сиди вдома сам", "Епіцентр над законом?", "Кабмін на карантин", "Не працюємо - не платимо" та інші. Учасники акції заявляють, що роботу малого і середнього бізнесу не можна зупиняти навіть під час карантину.

"Учасники акції стурбовані загрозою для більшості населення опинитися за межею бідності. Підприємці планують закликати уряд негайно вжити заходів щодо стабілізації економічної ситуації в країні і до зміни моделі тотального карантину на ризикоорієнтований", - заявили організатори акції.

На місці присутні посилені наряди правоохоронців. Вони перекрили рух по вул. Грушевського в напрямку урядового кварталу.

У підсумку, учасники мітингу і правоохоронці домовилися про те, що до будівлі Кабміну пропустять протестувальників пішки. Мітингувальники припаркували свої автомобілі на вул. Грушевського і пішли маршем до будівлі Уряду, щоб передати свої вимоги.













































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ