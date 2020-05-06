УКР
Новини Коронавірус і карантин
У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва проходить акція протесту "Карантин вбиває" з вимогою до влади не перешкоджати підприємницькій діяльності запровадженими карантинними заходами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники зупинились на автомобілях на вул. Грушевського в центрі Києва від Європейської площі до стадіону ім. В. Лобановського. На машинах наклеєні банери: "Ні знищенню малого бізнесу", "Справедливість для всіх", "Карантин вбиває", "Відкрити ринки країни", "Захисти ФОП", "Годі ухвалювати бездумні рішення", "Сиди вдома сам", "Епіцентр над законом?", "Кабмін на карантин", "Не працюємо - не платимо" та інші. Учасники акції заявляють, що роботу малого і середнього бізнесу не можна зупиняти навіть під час карантину.

"Учасники акції стурбовані загрозою для більшості населення опинитися за межею бідності. Підприємці планують закликати уряд негайно вжити заходів щодо стабілізації економічної ситуації в країні і до зміни моделі тотального карантину на ризикоорієнтований", - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко

На місці присутні посилені наряди правоохоронців. Вони перекрили рух по вул. Грушевського в напрямку урядового кварталу.

У підсумку, учасники мітингу і правоохоронці домовилися про те, що до будівлі Кабміну пропустять протестувальників пішки. Мітингувальники припаркували свої автомобілі на вул. Грушевського і пішли маршем до будівлі Уряду, щоб передати свої вимоги.

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: Годі ухвалювати бездумні рішення і Не працюємо - не платимо 01
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

+62
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим" - Цензор.НЕТ 9176
показати весь коментар
06.05.2020 11:37 Відповісти
+50
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим" - Цензор.НЕТ 4421
показати весь коментар
06.05.2020 11:42 Відповісти
+28
А за кого голосували ці предпреніматєлі? Захотіли нових ліц? Маєте.
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим" - Цензор.НЕТ 7210
показати весь коментар
06.05.2020 11:44 Відповісти
У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 8896
показати весь коментар
06.05.2020 18:30 Відповісти
По фотографиям по авто видно, что собрались самые "бедные" прослойки населения, И трибунка не хилая - А НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ГУЛЯЕТЕ РЕБЯТА!???, вы провокаторы Путлера, или Петюньчик организовал, ЗА сегодняшний день пол тысячи больных на корона вирус жителей Украины - ЕСЛИ вам наплевать НА безопасность людей, ТО нам всем наплевать НА ваши про плаченые сборища. МОЖЕТ ХВАТИТ УСТРАИВАТЬ ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.
показати весь коментар
06.05.2020 20:21 Відповісти
Вибачте, зараз на мою голову викинуть лемніскату прокльонів, але... Гіпермаркети здатні забезпечити санітарні заході - дезінфекцію, масочний режим та таке інше, покажіть мені ФОБ, що буде постійно дезінфікувати прилавки? Вони ж лише на антисептиках збанкрутують. Про базари я взагалі мовчу. Де є можливість убезпечити споживачів, я вважаю, можна працювати, а де ні - то не треба наражати людей на небезпеку, навіть, попрете що вони (люди) геть не розуміють що роблять. Слава Україні! Вітання з окупованого Донецька.
показати весь коментар
06.05.2020 21:19 Відповісти
Я их поддерживаю, но... как им доверять работать в карантин, если часть из них вообще без масок, у некоторых нос открыт и дистанцию не соблюдают.
показати весь коментар
06.05.2020 22:04 Відповісти
З-поміж фото найбільш сподобалось ось це:

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 5740
показати весь коментар
06.05.2020 22:54 Відповісти
А як все починалося! 2019:

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 7911
показати весь коментар
06.05.2020 22:56 Відповісти
І до чого воно дійшло... 2020:

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 1091
показати весь коментар
06.05.2020 23:00 Відповісти
і чому більшість критиккує? Ви ідіоти? чи ви за зелене лайно???
показати весь коментар
07.05.2020 07:55 Відповісти
А протестующие не догадались Зеленского на каштане Люстрировать Все остальное не действенно
показати весь коментар
07.05.2020 07:56 Відповісти
А че наклейки «зе» посрывали со своих корыт. Вы ж падлы, выбрали это... надеюсь клоун продлит карантин, или ещё чего придумает, сократив ваше класонаселение
показати весь коментар
07.05.2020 10:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 