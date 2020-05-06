Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем"
Експрезидент Грузії та ексглава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що він буде призначений до Національної ради реформ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - уточнив Саакашвілі в коментарі виданню.
При цьому Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду.
Раніше повідомлялося, що сьогодні очікується призначення Саакашвілі секретарем Нацради реформ.
Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.
28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «Руставі-2».
8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал.
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
В 2016 году экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет сидеть в тюрьме.
Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму.
Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии", - заявил он.
Саакашвили признал, что за спиной Зеленского стоит олигарх Коломойский
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский. -
Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости".
Было это в сентябре 2015-го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии 22.12.2015
https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
У Головній прокуратурі Грузії заявляють, що відправили українським колегам усі необхідні для екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі матеріали і чекають остаточну відповідь Києва
Про це передає Інтерфакс-Україна .
"У сторони обвинувачення є достатньо доказів, які, ми вважаємо, повинні стати підставою для позитивного рішення з питання його екстрадиції", - заявила в ефірі грузинської телекомпанії Імеді прокурор Головної прокуратури і член прокурорської ради Грузії Натіа Сонгулашвілі.
За її словами, зараз прокуратура знаходиться в режимі очікування, зокрема, чекає від української сторони остаточного рішення.
"Ми, як прокуратура, відправили всі можливі докази для створення правової основи для прийняття цього рішення", - зазначила вона.
21 СІЧНЯ, 2018
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
Сегодня речь идет о формировании альтернативного правительству центра принятия решений под контролем Банковой, и возглавляет этот процесс руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Возможно, целью является подготовка к переформатированию нынешнего Кабмина уже этой осенью, когда его нынешний состав аккумулирует достаточно негатива, чтобы отставка не вызвала в обществе недоуменных вопросов.
Какова роль Саакашвили в этом процессе? Скорее всего, помочь своей активностью создать управленческий хаос в цепочке принятия решений. Если через Нацсовет реформ будут проходить любые ключевые решения правительства, это создаст огромные проблемы в работе всей вертикали исполнительной власти. Тем проще будет осенью, или когда придет время, подобрать аргументы для замены недееспособного правительства.
Ну и важной задачей остается сохранение рейтинга Зеленского, чтобы отставка правительства Шмыгаля не сказалась на нем так же, как отставка правительства Гончарука. Для этого Нацсовет реформ под руководством Зеленского будет формировать красивые правильные инициативы, и пиарить их при участии Саакашвили. А усиление экономического кризиса, которое эксперты прогнозируют осенью, будет делать крайними именно нынешнего премьера и его министров.
https://www.dsnews.ua/politics/chem-budet-zanimatsya-saakashvili-v-ispolkome-reform-06052020220000
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
06.05.2020