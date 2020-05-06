Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем"

Експрезидент Грузії та ексглава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що він буде призначений до Національної ради реформ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - уточнив Саакашвілі в коментарі виданню.

При цьому Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду.

Раніше повідомлялося, що сьогодні очікується призначення Саакашвілі секретарем Нацради реформ.

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.