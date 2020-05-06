УКР
Справа "Оптимумспецдеталі": САП повідомила про підозру 5-му учаснику схеми ухилення від сплати податків на 49 млн

П'ятому учаснику злочинної схеми ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень - колишньому формальному директорові ТОВ "Оптимумспецдеталь" - повідомили про підозру.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Заступником генерального прокурора - керівником САП повідомлено про підозру 5-му учаснику злочинної схеми ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів - колишньому формальному директору ТОВ "Оптимумспецдеталь"", - йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що 29 квітня 2020 року було повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали управління товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему поставок комплектуючих для військової техніки в держпідприємства державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків за такими операціями.

До реалізації злочинної схеми за гроші було залучено ще одну особу, яку призначили на посаду і директора товариства, і бухгалтера, хоча жодних спецзнань у неї не було.

Фактичне здійснення бухгалтерської діяльності на підприємстві було покладено на бухгалтера одного з підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Крім того, було встановлено, що в злочинній змові брала участь ще одна особа - ексдиректор ТОВ "Оптимумспецдеталь".

За даними САП, ця особа виконувала формальну роль директора "Оптимумспецдеталь", виконуючи всі вказівки організаторів злочину.

Дії ексдиректора кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ.

То є добре! Головне- не зупинятись, як з діамантовими зробили!
показати весь коментар
06.05.2020 11:58 Відповісти
Судя по тому,что за прошлый год вернули только 14 тыс грн, то думаю из 49млн удасться вернуть гривен 100.
показати весь коментар
06.05.2020 12:18 Відповісти
САП раздуплились наконец-то, не прошло и шесть лет
показати весь коментар
06.05.2020 12:19 Відповісти
 
 