УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9415 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 956 24

Карантин дає результати: хворих в Україні у 20 разів менше, ніж в Іспанії, та у 12 разів менше, ніж в РФ, - ОП

Карантин дає результати: хворих в Україні у 20 разів менше, ніж в Іспанії, та у 12 разів менше, ніж в РФ, - ОП

Вчасно запроваджений через пандемію коронавірусу карантин дозволив Україні уникнути перезавантаження лікарень, з якою зіткнулися інші країни.

Про це заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська заявила під час зустрічі в аеропорту "Антонов" у Гостомелі літака "Мрія" з гуманітарним медичним вантажем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наші спільні зусилля і єдність у боротьбі з коронавірусною інфекцією приносять свої результати. Сьогодні в Україні десь у 20 разів менше випадків захворювань, ніж в Іспанії, і в 12 разів менше, ніж у Росії... Ми дуже вчасно запровадили карантинні заходи і не дозволили перевантаження лікарень", - сказала Соколовська.

Від імені Офісу Президента вона подякувала українцям за те, що дотримувалися карантинних заходів і проявили відповідальність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем із Китаю: 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта і 50 рентген-апаратів. ВIДЕО

Водночас посадовець наголосила, що Україна не застрахована від повторних спалахів захворюваності на коронавірусну хворобу.

"На сьогодні урядом ухвалено хороше рішення про послаблення карантинних заходів, але ми точно не застраховані від наступних спалахів. Тому Президент України Володимир Зеленський наголошує і вимагає, щоб продовжувалася щодня робота щодо забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту і обладнанням, щоб формувалися відповідні резерви", - заявила Соколовська.

Також читайте: Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер

Як повідомлялося, в аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області 6 травня прибув медичний вантаж із КНР. Літак "Мрія" доставить 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Автор: 

карантин (18172) Офіс Президента (2060) Соколовська Юлія (40) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Лучше бы не позорились писать подобное.
В Украине в сутки проводят около 7 тысяч тестов, в то время как в России 158 тысяч тестов только за вчерашний день. СЧИТАЙ---ТЕ.
показати весь коментар
06.05.2020 12:00 Відповісти
+5
А что в Испании или кацапов нет карантина,кретины.
показати весь коментар
06.05.2020 11:57 Відповісти
+5
Карантин- не заслуга властей!.Это заслуга законопослушных украинцев ,спасших себя и своих престарелых близких от смерти соблюдением намордникового и дистанционного режима.Молодцы Украинцы ! Мы лучшие!
показати весь коментар
06.05.2020 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что в Испании или кацапов нет карантина,кретины.
показати весь коментар
06.05.2020 11:57 Відповісти
В Беларуси нет. Но там сравнивая с ними похвалиться нечем. Стратеги - молодец среди овец а против молодца сам овца.
показати весь коментар
06.05.2020 12:03 Відповісти
А если бы еще и маски не украли из Госрезерва ...
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
Боты и дебилы стараются такие веши не замечать. Ты им ничего не докажешь.
показати весь коментар
06.05.2020 13:16 Відповісти
Хотілось би також побачити порівняння по кількості тестів, бо результат схожий на жовту росу в очі.
показати весь коментар
06.05.2020 11:58 Відповісти
Карантин- не заслуга властей!.Это заслуга законопослушных украинцев ,спасших себя и своих престарелых близких от смерти соблюдением намордникового и дистанционного режима.Молодцы Украинцы ! Мы лучшие!
показати весь коментар
06.05.2020 11:58 Відповісти
извините, а "ОП" не хочет провести тестирование в тех же масштабах, что в Испании и РФ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:59 Відповісти
В Украине в 1000 000 раз меньше любителей корриды чем в Испании
показати весь коментар
06.05.2020 12:00 Відповісти
Лучше бы не позорились писать подобное.
В Украине в сутки проводят около 7 тысяч тестов, в то время как в России 158 тысяч тестов только за вчерашний день. СЧИТАЙ---ТЕ.
показати весь коментар
06.05.2020 12:00 Відповісти
статистика фігня..про менше або більше захворівших можна було б казати при проведенні суцільного тестування
показати весь коментар
06.05.2020 12:07 Відповісти
Так этой ...ОП-е надо хоть как-то себя хвалить ....
показати весь коментар
06.05.2020 12:12 Відповісти
Это потому, что проводится наименьшее количество тестов и манипулируют стат данными. Примитивная система здравоубиения даёт такие результаты - иначе быть не может.
показати весь коментар
06.05.2020 12:10 Відповісти
Лучше звучит- здравозахоронения!
показати весь коментар
06.05.2020 13:14 Відповісти
Это говорит не о достижениях правительства,а о том,что у нас диагностирование корановируса хуже в 20 раз чем в Испании и в 12 чем в России.
показати весь коментар
06.05.2020 12:11 Відповісти
144283 досліджених множим на 100% і ділим на к-ть населення України 39000000 (бо заразитись можуть всі вікові групи) = 0,36% досліджених від всієї к-ті українців....
від 100% віднімаєм 0,36% =99.63%
тобто, що робиться в 99.63% українців , чи вони здорові чи хворі, наша Зевлада ні гу-гу.
от вам і весь "контроль" що за дослідженнями і "прогнозів" щодо розвитку і закінченням хвороби.
показати весь коментар
06.05.2020 12:12 Відповісти
Ну ти то сам здоровий чи хворий? Чи так, місцями? Коли, за якої епідемії і в якій країні проводили тотальне тестування населення? Ніде і ніколи так не робили. Навіть вакцинацію тотально не роблять. Хіба що серед груп ризику можна було б зробити вибірку і більш детально визначити відсоток інфікованих, наприклад, серед медпрацівників чи водіїв міського транспорту. Тому нічого до уряду в цьому плані придовбуватися. Вони навіть перестраховуються не допустити гіршого, бо до гірших сценаріїв країна просто не готова. Тільки в результаті цих перестраховок ми десь під кінець року цілком здоровими можемо піти по світу з протягнутою рукою просити грошей на хліб.
показати весь коментар
06.05.2020 12:25 Відповісти
А тотальное незаконное закрытие бизнеса было хоть при какой то пандемии?
показати весь коментар
06.05.2020 13:17 Відповісти
надо еще меньше тестов проводить. Тогда статистика ещё получше будет...
показати весь коментар
06.05.2020 12:24 Відповісти
Якби не попи московської церкви, то ще було б менше хворих. Нас тримають закритими у квартирах, а попи водять пляски - свої ходи і тисячі храмів в Україні приймають прихожан і втирають їм, що все добре.
показати весь коментар
06.05.2020 12:55 Відповісти
Go to the penis! Задрали уже со своими попами, скот тупой!
показати весь коментар
06.05.2020 13:11 Відповісти
Есть два маленьких НО! Первое- в Испании и рф тоже жесткий карантин. Второе- в Испании и других цивилизованых странах государство обеспечивает своих граждан во время карантина. Все.
показати весь коментар
06.05.2020 13:10 Відповісти
долой карантин, злочынна влада! Хотим, как в Испании.
показати весь коментар
06.05.2020 14:03 Відповісти
Лохотрон продолжается: рассказывают, что мера эффективна. Но ни расходы на неё ни доходы от неё не озвучивают. Но часть мууудого народа хаваИт...
показати весь коментар
06.05.2020 14:54 Відповісти
Чё то мне кажется, что если быв Украине протестировали население как в Испании, то наверняка было бы заболевших больше чем в Испании.
показати весь коментар
06.05.2020 16:43 Відповісти
 
 