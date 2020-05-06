Карантин дає результати: хворих в Україні у 20 разів менше, ніж в Іспанії, та у 12 разів менше, ніж в РФ, - ОП

Вчасно запроваджений через пандемію коронавірусу карантин дозволив Україні уникнути перезавантаження лікарень, з якою зіткнулися інші країни.

Про це заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська заявила під час зустрічі в аеропорту "Антонов" у Гостомелі літака "Мрія" з гуманітарним медичним вантажем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наші спільні зусилля і єдність у боротьбі з коронавірусною інфекцією приносять свої результати. Сьогодні в Україні десь у 20 разів менше випадків захворювань, ніж в Іспанії, і в 12 разів менше, ніж у Росії... Ми дуже вчасно запровадили карантинні заходи і не дозволили перевантаження лікарень", - сказала Соколовська.

Від імені Офісу Президента вона подякувала українцям за те, що дотримувалися карантинних заходів і проявили відповідальність.

Водночас посадовець наголосила, що Україна не застрахована від повторних спалахів захворюваності на коронавірусну хворобу.

"На сьогодні урядом ухвалено хороше рішення про послаблення карантинних заходів, але ми точно не застраховані від наступних спалахів. Тому Президент України Володимир Зеленський наголошує і вимагає, щоб продовжувалася щодня робота щодо забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту і обладнанням, щоб формувалися відповідні резерви", - заявила Соколовська.

Як повідомлялося, в аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області 6 травня прибув медичний вантаж із КНР. Літак "Мрія" доставить 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.