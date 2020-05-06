За минулу добу кількість активних хворих на Covid-19 знизилася в 7 областях України, - РНБО

Кількість видужалих від коронавірусної хвороби Covid-19 перевищила за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання в 7 областях України, аналогічна ситуація і зі зниженням числа активних хворих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО), за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання і 3 - одужання (з початку пандемії - 472 хворих, 5 померлих і 219 видужалих), наразі в області хворіють 248 людей (на 15 більше, ніж днем раніше);

у Волинській області - 16 нових випадків захворювання, два летальних випадки і 8 - одужання (359 хворих, 9 померлих і 96 видужалих за весь час), хворіють 254 людини (за добу на 6 більше);

у Дніпропетровській області - 90 нових випадків захворювання і 2 - одужання (за весь час 568 захворіли, 4 померли і 72 одужали), хворіють 492 людини (за добу на 88 більше);

у Донецькій області - 2 нових хворих і 1 - одужав (за весь час - 85 хворих, 3 померлих і 14 видужалих), нині хворіють 68 осіб (за добу на 1 більше);

у Житомирській області - 8 нових випадків захворювання, 1 - летальний і 6 - одужання (456 захворіли, 11 померли і 37 одужали за весь час), наразі хворіють 408 осіб (за добу на 1 більше);

у Закарпатській області підтверджено 26 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 8 одужання за добу (за весь час 572 хворих, 13 померлих і 73 видужалих), нині хворіють 486 осіб (за добу на 17 більше);

у Запорізькій області - 11 нових випадків захворювання і 3 - одужання (загалом 298 хворих, 5 померлих і 89 видужалих), нині хворіють 204 особи (на 8 більше за добу);

в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 22 нові випадки захворювання, 2 - смерті й 13 - одужання (1 037 хворих, 59 померлих і 104 видужалих за весь час), нині хворіють 874 особи (на 7 більше за добу);

у Києві за минулу добу 68 нових випадків захворювання, і 8 випадків одужання (загалом 1 651 випадок захворювання, 28 - смерті й 99 - одужання за весь час), наразі в столиці хворіють 1 524 особи (за добу на 60 більше);

у Київській області - 25 нових випадків захворювання й 4 одужання (з початку пандемії захворіли 891, померли 17 й одужали 89), наразі хворіють 785 людей (за добу на 21 більше);

у Кіровоградській області - 1 новий випадок захворювання, за добу 27 осіб одужали (за весь час 402 особи захворіли, 19 померли й 181 одужали), нині хворіють 202 (за добу на 26 менше);

у Луганській області - 4 нові випадки захворювання, 1 одужання (за весь час 42 захворіли й 7 одужали, летальних випадків не було), наразі хворіють 34 людини (за добу на 3 більше);

у Львівській області - 39 нових випадків захворювання й 10 - одужання (за весь час - 553, 16 і 116 відповідно), наразі хворіє 421 людина (на 29 більше, ніж днем раніше);

у Миколаївській області - 2 нові випадки одужання, 1 - смерті й 11 - одужання (за весь час - 165, 5 і 29 відповідно), хворіє 131 особа (на 10 менше, ніж днем раніше);

в Одеській області - 36 нових випадків захворювання та 2 - одужання (за весь час 505 хворих, 3 померлих і 20 видужалих), хворіють 482 особи (на 34 більше, ніж днем раніше);

у Полтавській області - 1 новий випадок захворювання і 19 - одужання (232 хворих, 8 померлих і 55 видужалих за весь час), хворіють 169 осіб (за добу на 18 менше);

у Рівненській області - 8 нових випадків захворювання і 9 - одужання (за весь час 787 хворих, 12 померлих і 100 видужалих), наразі хворіють 675 осіб (за добу на 1 менше);

у Сумській області - 18 нових випадків захворювання, немає нових випадків смерті та одужання (за весь час 130 осіб захворіли, 4 померли і 63 одужали), наразі хворіють 63 (на 18 більше за добу) - в області нині кількість видужалих від COVID -19 дорівнює кількості активних випадків (напередодні кількість видужалих перевищувала кількість хворих);

у Тернопільській області - 12 нових випадків захворювання і 16 - одужання (загалом 935 захворіли, 15 померли і 188 одужали), нині хворіють 732 особи (за добу на 4 менше);

у Харківській області - 26 нових випадків захворювання й 12 - одужання (за весь час 403 хворих, 10 померлих і 48 видужалих), нині хворіють 345 осіб (за добу на 14 більше);

у Херсонській області - 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання за добу немає (за весь час 143 хворих, 2 померлих і 57 видужалих), наразі хворіють 84 людини (на 1 більше за добу);

у Хмельницькій області - 15 нових випадків захворювання, 1 - летальний і 2 - одужання (за весь час 134 хворих, 7 померлих і 30 видужалих), наразі хворіють 97 осіб (на 12 більше за добу);

у Черкаській області - нових випадків зараження не виявлено, 1 людина померла і 12 одужали (за весь час 314 хворих, 10 померлих і 81 видужалий), наразі хворіють 223 людини (на 13 менше за добу);

у Чернівецькій області за добу 36 новий випадок захворювання, 2 випадки смерті й 45 випадків одужання (1 985 хворих, 57 померлих і 220 видужалих за весь час), нині в області хворіють 1 708 осіб (на 10 менше, ніж днем раніше);

у Чернігівській області за добу 1 новий випадок захворювання, летальних та одужання немає (за весь час було 65 хворих, 5 померлих і 9 видужалих), нині там хворіє 51 особа (на 1 більше за добу).