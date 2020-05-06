УКР
Новини Коронавірус і карантин
У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 68 осіб, 17 з них - у Лаврі, загалом 1651 інфікований, - Кличко

У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 68 осіб, 17 з них - у Лаврі, загалом 1651 інфікований, - Кличко

Серед захворілих у столиці три медпрацівники, 17 випадків зафіксували у Києво-Печерській лаврі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 68 осіб. Троє з них - медики. На сьогодні в столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - заявив він.

Серед захворілих на коронавірус 21 жінка віком від 23 до 76 років і дівчинка 4 років. Також захворіли 45 чоловіків віком від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років.

Серед випадків, підтверджених за минулу добу, -  17 у Києво-Печерській лаврі.

До лікарень столиці госпіталізовано 24 пацієнти. Решт лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу в Києві одужали 8 осіб. Загалом коронавірус перемогли 99 киян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

карантин (18172) Київ (20199) Кличко Віталій (3561) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Кличко стал хилым,не справляется со сбродом.
06.05.2020 12:10 Відповісти
ЧТО - ТО плохо с математикой, очень мало выздоровших
06.05.2020 12:49 Відповісти
Так відкрили кримінальне провадження проти РПЦ в Україні і їх філіал, який себе називає УПЦ? Бо за чиї кошти будуть лікувати хворих, які заразили московські попи? Хто буде лікувати медиків і платити їм страховку? Московські попи? А забрали у них Лавру, після порушення Постанови кабміну? А ті 17 рознесли ще як мінімум по 21, а ті ще далі і так по геометричній прогрессії...
06.05.2020 12:53 Відповісти
там может попы сами вымрут ... эволюция в действии
