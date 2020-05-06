У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 68 осіб, 17 з них - у Лаврі, загалом 1651 інфікований, - Кличко

Серед захворілих у столиці три медпрацівники, 17 випадків зафіксували у Києво-Печерській лаврі.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 68 осіб. Троє з них - медики. На сьогодні в столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - заявив він.

Серед захворілих на коронавірус 21 жінка віком від 23 до 76 років і дівчинка 4 років. Також захворіли 45 чоловіків віком від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років.

Серед випадків, підтверджених за минулу добу, - 17 у Києво-Печерській лаврі.

До лікарень столиці госпіталізовано 24 пацієнти. Решт лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу в Києві одужали 8 осіб. Загалом коронавірус перемогли 99 киян.

