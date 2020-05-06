Мешканка Черкас відсудила у комунальників понад 60 тис. грн за поломку авто на неякісній дорозі

Мешканка міста Черкаси відсудила у комунального підприємства понад 60 тисяч гривень компенсації за поломку авто на неякісній дорозі.

Про це повідомили в пресслужбі Соснівського районного суду Черкас, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДТП сталася в липні 2017 року. На вул. Чорновола в Черкасах мікроавтобус наїхав на незакріплену кришку люка каналізації на проїжджій частині, в результаті чого машину відкинуло на узбіччя.

"Власниця мікроавтобуса звернулася до місцевого суду з позовом, у якому просила стягнути з КП "Черкасиводоканал" компенсацію за ремонт авто та моральну шкоду через невиконання приписів, щодо нагляду за експлуатацією обладнання каналізаційної мережі. В підготовчому судовому засіданні позивачка подала уточнюючу позовну заяву до КП "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" про стягнення матеріальної та моральної шкоди, посилаючись на те, що відповідно до частини третьої статті 14, частини першої статті 16 Закону України "Про дорожній рух" учасники дорожнього руху мають права на безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг вимогам безпеки руху", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа Черненка засудили до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном

Сума пошкоджень авто становить близько 55 тис. Гривень. Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 5 березня 2020 року стягнуто з КП "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради на користь позивачки матеріальну шкоду у розмірі 55634,07 грн., моральну шкоду у розмірі 5000 грн., судовий збір у розмірі 692,86 грн., витрати за послуги евакуатора у розмірі 500 грн. Загальна сума стягнення - 61 826 гривень.

"Не погодившись з рішенням районного суду, комунальне підприємство подало апеляційну скаргу. Постановою Черкаського апеляційного суду її залишено без задоволення, а рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 5 березня 2020 року про стягнення матеріальної та моральної шкоди - залишено без змін", - підсумували в суді.