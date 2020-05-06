УКР
Мешканка Черкас відсудила у комунальників понад 60 тис. грн за поломку авто на неякісній дорозі

Мешканка міста Черкаси відсудила у комунального підприємства понад 60 тисяч гривень компенсації за поломку авто на неякісній дорозі.

Про це повідомили в пресслужбі Соснівського районного суду Черкас, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДТП сталася в липні 2017 року. На вул. Чорновола в Черкасах мікроавтобус наїхав на незакріплену кришку люка каналізації на проїжджій частині, в результаті чого машину відкинуло на узбіччя.

"Власниця мікроавтобуса звернулася до місцевого суду з позовом, у якому просила стягнути з КП "Черкасиводоканал" компенсацію за ремонт авто та моральну шкоду через невиконання приписів, щодо нагляду за експлуатацією обладнання каналізаційної мережі. В підготовчому судовому засіданні позивачка подала уточнюючу позовну заяву до КП "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" про стягнення матеріальної та моральної шкоди, посилаючись на те, що відповідно до частини третьої статті 14, частини першої статті 16 Закону України "Про дорожній рух" учасники дорожнього руху мають права на безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг вимогам безпеки руху", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа Черненка засудили до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном

Сума пошкоджень авто становить близько 55 тис. Гривень. Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 5 березня 2020 року стягнуто з КП "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради на користь позивачки матеріальну шкоду у розмірі 55634,07 грн., моральну шкоду у розмірі 5000 грн., судовий збір у розмірі 692,86 грн., витрати за послуги евакуатора у розмірі 500 грн. Загальна сума стягнення - 61 826 гривень.

"Не погодившись з рішенням районного суду, комунальне підприємство подало апеляційну скаргу. Постановою Черкаського апеляційного суду її залишено без задоволення, а рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 5 березня 2020 року про стягнення матеріальної та моральної шкоди - залишено без змін", - підсумували в суді.

авто (6385) компенсації (721) суд (11880) Черкаси (586)
Коломойський. Ви цього не знали?
06.05.2020 12:41 Відповісти
Можливо, але вже поступово їм настає кінець.
06.05.2020 12:35 Відповісти
тітка мера міста ?
06.05.2020 12:21 Відповісти
А внимательней статьи не пробовали писать?
06.05.2020 12:15 Відповісти
отсудила у коммунального предприятия более 60 тысяч гривен

Общая сумма взыскания составила 6 826 гривен
06.05.2020 13:29 Відповісти
Так і треба! Тепер треба позови на мільярди за невиконання обіцянок зевладою🐸
06.05.2020 12:16 Відповісти
в 2017 году рулил другой )))))
А я про нові зесправи! А в її старій справі керував той самий!
Простим людям це неможливо
Простим людям можливо ще раз проголосувати за слуг того народу!
Проголосуют - в 2017 году авария - при порохе - а деньги получила при Зеленском , и народ выберет Зеленского ....
Можливо, але вже поступово їм настає кінець.
А хто зробив що прості люди проголосували за бубочку?
Коломойський. Ви цього не знали?
А хто дозволив це робити бабусі?
ваші тупі мізки
Замовник сценарію тупого фільму "слуга народу".
Простым людям достаточно просто не быть Зебилами!
тітка мера міста ?
Подивися скільки йшло розслідування!
і що ? справедливість поборола нашу корупцію ?
Можливо лише у цьому випадку, але три роки говорять, що справа простою не була!
невероятно..!!!
наконец то кто то заступился за водителя.....
я сам попадал в такие примерно передряги раз 5, но меня каждый раз в судах посылали нах...., потому что судьи от всех этих служб получают стабильную таксу...
а идти дальше по инстанциям не было времени и желания...
Сейчас какой нибудь идиот напишет здесь на Цензоре, что водила сам виноват, смотреть нужно было куда едешь, машины нужно покупать не говно, .. и вообще жестче нужно с этими мудаками за рулем...
Ваще-то общая сумма взыскания составила 61826 гривен. Правда, з них 55 000 грн поцупив редактор Цензор нет.
?
У тексті було 6826, тепер виправлено.
молодчага! по себе знаю - только так! обдирать до нитки за нарушение своих прав.
А ОНИ У ГОСУДАРСТВА МИЛЛИОНЫ УКРАЛИ !)
А ЕСЛИ ВСЕ В СУД ПОДАДУТ ТАК БУДЕТ КАК СО СБЕРБАНКОМ В 90х !!!
Все правильно сделвала. Если бы я был по умнее то таких проблем бы не испытывал бы с самостоятельной починкой авто.
Вообще то да, практика неплохая. Всем бы так научится. Я в свое время тоже пострадал, но весь ремонт делал самостоятельно, менял термостат https://japan-cars.com.ua/zapchasti/termostat/ и тп. Благо попался хороший магазин, где в принципе все есть. Может в следующий раз буду более дальновидным, кто его знает?
