5 212 7
Наземний громадський транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі щонайменше до 22 травня, - Кличко
На першому етапі послаблення карантинних заходів наземний громадський транспорт у столиці працюватиме в обмеженому режимі. А метро відкриють за рішенням уряду.
Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту. А бізнес, що почне роботу, має вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи. Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не одразу", - наголосив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уроды, запускайте транспорт и открывайте все.Не помогаете,так достаточно мешать!Уроды,валите уже с Киева откуда вылезли.
складывается впечатление Украиной управляют вредители или идиоты