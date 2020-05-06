УКР
Наземний громадський транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі щонайменше до 22 травня, - Кличко

На першому етапі послаблення карантинних заходів наземний громадський транспорт у столиці працюватиме в обмеженому режимі. А метро відкриють за рішенням уряду.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту. А бізнес, що почне роботу, має вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи. Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не одразу", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 68 осіб, 17 з них - у Лаврі, загалом 1651 інфікований, - Кличко

Виталя имея несколько служебных авто с личными водителями, а может вообще отменить этот общественный транспорт?....
показати весь коментар
06.05.2020 12:20 Відповісти
Козлы.Метро никто не перекрывал,только педалик и власть зеленой шмаркли.
Уроды, запускайте транспорт и открывайте все.Не помогаете,так достаточно мешать!Уроды,валите уже с Киева откуда вылезли.
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
Рішення про закриття метро і громадського транспорту приймав Кабінет міністрів, це не рішення Кличка, а він як мер зобов'язаний виконувати рішення уряду.
показати весь коментар
06.05.2020 13:27 Відповісти
ни в одной стане мира власти не перекрывали движения городского транспорта
складывается впечатление Украиной управляют вредители или идиоты
показати весь коментар
06.05.2020 13:07 Відповісти
" А бизнес должен решить, вопрос с подвозом..." Суки, задолбали, твари,сколько можно издеваться над бизнесом и людьми?
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Пока бизнес и люди это (издеваться) позволяют.
показати весь коментар
06.05.2020 15:38 Відповісти
" А бизнес должен решить, вопрос с подвозом..." Суки, задолбали, твари,сколько можно издеваться над бизнесом и людьми?
показати весь коментар
06.05.2020 15:02 Відповісти
 
 