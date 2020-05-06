Усі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими на COVID-19 за березень, отримають її до кінця цього тижня, - МОЗ
Усі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими на COVID-19 за березень, отримають її до кінця поточного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram-каналі.
Відповідне доручення Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав керівникам обласних департаментів охорони здоров'я.
Зазначається, що уряд переказав кошти для виплат 300% у повному обсязі ще в середині квітня. Однак у деяких регіонах 300% виплатили не в повному обсязі або не виплатили взагалі.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов взяв це питання під свій контроль і доручив здійснити всі виплати за березень до кінця цього тижня. Регіони мають відзвітувати Міністрові про виконання до кінця дня п'ятниці, 8 травня.
Скажіть цьому зедебілу Степанову, що на дворі вже ТРАВЕНЬ і доплату потрібно давати за квітень.
Вакцины и так нет, так хоть пусть поциенты помирают православными(и сразу в "рай")
я и так х.з. как те медики не послали Степанова, или какой там очередной клоун, на Путина и не уволились.
а нет, знаю - думают: вот щас доплатят и если не погибну от вируса, то куплю костюм с отливом - и в Одессу.
Можно дізнатись статистику по захворівшим лікарям? З того, що я бачу в нашому регіоні, хворіють не ті, хто працює безпосередньо із цією категорією пацієнтів. Вони як раз таки готові до небезпеки, мають відповідні засоби захисту. Хворіють ті, хто не готовий. Лікарі в пологових будинках, хірурги, що роблять екстрені операції, сімейні лікарі, що діагностують хворобу.
Тоді чому 300% платять тільки окремим лікарям, якщо ризикують усі? Ну звідки у Зебілів такі неадекватні ідеї? Не простіше реально їх усіх застрахувати?
во всех СМИ вновь появились совдеповские слова "дал поручение" и "взял на контроль". Причем десятки раз по одному и тому же вопросу