Усі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими на COVID-19 за березень, отримають її до кінця цього тижня, - МОЗ

Усі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими на COVID-19 за березень, отримають її до кінця поточного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram-каналі.

Відповідне доручення Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав керівникам обласних департаментів охорони здоров'я.

Зазначається, що уряд переказав кошти для виплат 300% у повному обсязі ще в середині квітня. Однак у деяких регіонах 300% виплатили не в повному обсязі або не виплатили взагалі.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов взяв це питання під свій контроль і доручив здійснити всі виплати за березень до кінця цього тижня. Регіони мають відзвітувати Міністрові про виконання до кінця дня п'ятниці, 8 травня.

карантин (18172) лікарі (1305) Степанов Максим (2198) зарплата (2306) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+2
"не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март???"

Скажіть цьому зедебілу Степанову, що на дворі вже ТРАВЕНЬ і доплату потрібно давати за квітень.
показати весь коментар
06.05.2020 12:25 Відповісти
+1
Ребятки,нет малого и среднего бизнеса,зато есть недополучения в бюджет.Зеля плохо в школе учился.
показати весь коментар
06.05.2020 12:23 Відповісти
+1
Доплатят по три гривньі ?
показати весь коментар
06.05.2020 12:23 Відповісти
Ребятки,нет малого и среднего бизнеса,зато есть недополучения в бюджет.Зеля плохо в школе учился.
показати весь коментар
06.05.2020 12:23 Відповісти
Доплатят по три гривньі ?
показати весь коментар
06.05.2020 12:23 Відповісти
ВВП к этому времени возрастёт на 40% и получат по 4.2 Гривны...
показати весь коментар
06.05.2020 12:27 Відповісти
"не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март???"

Скажіть цьому зедебілу Степанову, що на дворі вже ТРАВЕНЬ і доплату потрібно давати за квітень.
показати весь коментар
06.05.2020 12:25 Відповісти
Он ждет, что часть помрет и меньше надо будет выплачивать.
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
так там харяхамія пропонує, у випадку смерті лікаря, виплачувати сотні тисяч грн...
показати весь коментар
06.05.2020 13:09 Відповісти
То он ляпнул неподумавши,не посоветовашийся с Зеленским.
показати весь коментар
06.05.2020 13:11 Відповісти
Лучше завезти ыконок и мощей в отделения.
Вакцины и так нет, так хоть пусть поциенты помирают православными(и сразу в "рай")

я и так х.з. как те медики не послали Степанова, или какой там очередной клоун, на Путина и не уволились.
а нет, знаю - думают: вот щас доплатят и если не погибну от вируса, то куплю костюм с отливом - и в Одессу.
Все медики, не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца этой недели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6900
показати весь коментар
06.05.2020 12:27 Відповісти
за март)) ничего что уже апрель закончился.... чтоб вас так во время кормили как вы средства перечисляете...
показати весь коментар
06.05.2020 12:30 Відповісти
а де ж візьмуть гроші? В бюджет же ж "неополучєно" !?
показати весь коментар
06.05.2020 12:30 Відповісти
Опять обманут. Не учитывается человеческий фактор. Не знают, что понадобится на этой неделе Каломойскому, что Фирташу, что Ренату. А они уже привыкли качать из закромов государства.
показати весь коментар
06.05.2020 12:33 Відповісти
Це чергова популістична та дебільна ідея.
Можно дізнатись статистику по захворівшим лікарям? З того, що я бачу в нашому регіоні, хворіють не ті, хто працює безпосередньо із цією категорією пацієнтів. Вони як раз таки готові до небезпеки, мають відповідні засоби захисту. Хворіють ті, хто не готовий. Лікарі в пологових будинках, хірурги, що роблять екстрені операції, сімейні лікарі, що діагностують хворобу.
Тоді чому 300% платять тільки окремим лікарям, якщо ризикують усі? Ну звідки у Зебілів такі неадекватні ідеї? Не простіше реально їх усіх застрахувати?
показати весь коментар
06.05.2020 12:46 Відповісти
речь о доплате тем докторам, которые лечат короновирусных больных
показати весь коментар
06.05.2020 12:54 Відповісти
Так, але хворіють не вони (точніше не тільки вони). Вони до цієї роботи пристосовані, а ось ті лікарі, що виконують обов'язки і формально з ковідом не працюють, а реально стикаються, ось вони хворіють.
показати весь коментар
06.05.2020 13:21 Відповісти
Когда уже у этих "заявлялок" что-то будет в прошедшем, завершенном времени?
показати весь коментар
06.05.2020 12:52 Відповісти
Получат ,"может даже посмертно".
показати весь коментар
06.05.2020 13:06 Відповісти
Со времени воцарения Бубочки
во всех СМИ вновь появились совдеповские слова "дал поручение" и "взял на контроль". Причем десятки раз по одному и тому же вопросу
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
 
 