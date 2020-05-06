Усі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими на COVID-19 за березень, отримають її до кінця цього тижня, - МОЗ

Усі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими на COVID-19 за березень, отримають її до кінця поточного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram-каналі.

Відповідне доручення Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав керівникам обласних департаментів охорони здоров'я.

Зазначається, що уряд переказав кошти для виплат 300% у повному обсязі ще в середині квітня. Однак у деяких регіонах 300% виплатили не в повному обсязі або не виплатили взагалі.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов взяв це питання під свій контроль і доручив здійснити всі виплати за березень до кінця цього тижня. Регіони мають відзвітувати Міністрові про виконання до кінця дня п'ятниці, 8 травня.

