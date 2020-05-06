УКР
3 391 50

У Чорнобильській зоні побудують сховище для перероблених у Росії українських ядерних відходів

Відпрацьоване ядерне паливо українських АЕС будуть відправляти на переробку в РФ, а після повертати в Україну і захоронювати в сховищі в Чорнобильській зоні.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів начальник відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Олександр Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідно до нормативних документів українська сторона має приймати високоактивні відходи, що повертаються з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будь-які займання виключені", - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС. ФОТОрепортаж

"Буде побудовано таке сховище, експлуатація якого триватиме до 100 років. Будівництво фінансуватиметься з фонду реактивних відходів, який формується за рахунок податку, які сплачують виробники енергетичних відходів. Сховище повністю забезпечує безпечне поводження з відходами. Ліцензія видається лише за умови безпечного періоду експлуатації. Там серйозні вимоги до сховища і проєкт проходив експертизу і залучались експерти з ЄС", – сказав Кравченко.

Також він розповів, що для того, щоб не було витоку, відходи перемішують зі спеціальним розчином, повністю відбираються проби.

"Після підтвердження відповідності технічним умовам починається розлив. Ця маса розливається у формоутворюючу ємність, ці контейнери складаються у пенал і заварюються герметично. Далі вони відстоюються, повністю підтверджується їхня стійкість і перевозяться в Україну. На сховищі здійснюють приймання таких відходів. У сховищі відходи мають лежати до 100 років", – додає Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вилучення радіоактивних відходів з об'єкта "Піски-1" почалося в Іванківському районі Київщини

Сховище буде розташоване в зоні відчуження, неподалік 4 енергоблоку.

+12
Конечно верим, что украинских.
Кацапы, лучшие друзья Зелени, не будут свое токсичное говно хранить у нас, а будут у себя загрязнять страну, верим Владимиру Ссанычу
показати весь коментар
06.05.2020 12:25 Відповісти
+8
Разве не существует закона по которому страна поставщик ядерного топлива обязуется забирать отходы и хранить их на СВОЕЙ територрии?
показати весь коментар
06.05.2020 12:27 Відповісти
+6
А зачем их перерабатывать? Пакуйте сразу в ракеты *ОльхаМ*, и ставьте на границей с РФ и хоть какое то ядерное оружие будет
показати весь коментар
06.05.2020 12:26 Відповісти
Вестенхауз жестко придерживается политики, что утилизацией отходов занимается покупатель. РФ забирает обратно отработку, но с оплатой за хранение.
показати весь коментар
06.05.2020 13:11 Відповісти
Не закон, а договора между РФ и странами, где есть советские АЭС. И так и было до последнего времени - РФ забирала, перерабатывала и хранила в Красноярском крае. Но отношения между РФ и Украиной изменились. Плюс Украина стала частично использовать американские твэлы.
показати весь коментар
06.05.2020 13:14 Відповісти
этот лохотрон изобрели давно и многие в доле, отработанное топливо с АЭС после выдержки могли и так складировать в Чернобыле, НО его отправляют в расею для изъятия очень дорогих изотопов которые применяются в лечении рака, в ренген аппаратах, источниках питания и т.д. переработанный мусор возвращается к нам за наши же деньги.
показати весь коментар
06.05.2020 13:54 Відповісти
Так, а технологии у нас есть?
показати весь коментар
06.05.2020 21:17 Відповісти
у нас есть мрази полностью заинтересованные в зависимости от **********, пока эти твари у корыта ничего не будет, переработка отработанного топлива давно изучена и не нова, даже начали завод строить, но ********* стал на дыбы.
показати весь коментар
07.05.2020 08:54 Відповісти
Собирались строить завод по производству ТВЄлов.
https://biz.censor.net/resonance/3078240/kto_budet_stroit_v_ukraine_zavod_po_proizvodstvu_yadernogo_topliva
показати весь коментар
07.05.2020 09:43 Відповісти
Передел рынка ядерных отходов. Отходный промысел на ядерных объектах.
статья за 2002 год, но очень интересная.

https://iq.hse.ru/news/177780361.html -- То же самое, что и с иностранным: хранение и переработка. Пока мы в основном храним, возможностями переработки располагаем небольшими: только для топлива из реакторов старой конструкции -- 440-х. Для переработки топлива из других типов реакторов будем строить мощности в ближайшее время -- там, где располагается недостроенный завод РТ-2 под Красноярском. Деньги на это и на многие экологические программы (реабилитация загрязненных территорий, например) мы и планируем заработать с помощью ввоза ОЯТ из других стран.
показати весь коментар
08.05.2020 10:34 Відповісти
Нормальная практика, кто поставил сборки, тот утилизирует. Вы не возмущаетесь, что после замены масла на СТО, проблемы утилизации тоже СТО? Хотя можете попробовать сами
показати весь коментар
16.05.2020 20:13 Відповісти
да пусть утилизируют "полностью", но получается что к нам возвращается полный мусор.
показати весь коментар
18.05.2020 09:18 Відповісти
этот завод уже строится 20 лет и никак не построится)))) в 2014 году придумали новую отмазку, расея не дала оборудование и будут придумывать ещё лет 100)) догадайся почему.
показати весь коментар
08.05.2020 10:40 Відповісти
Догадался, потому что завод де факто - принадлежать будет рашке?
показати весь коментар
16.05.2020 20:10 Відповісти
так хотели купить оборудование но шото долго покупают)) да не будет он принадлежать рашке, потому что его просто не будет, рашка из себя строит монополиста, но я думаю американцы решат этот вопрос, от наших продажных завода ждать не стоит.
показати весь коментар
18.05.2020 09:16 Відповісти
Не построят.Украинцы не позволят.Да и зели уже не будет.
показати весь коментар
06.05.2020 12:31 Відповісти
А чому би не ховати на росії ?
Ні, вони біля столиці позакопують....
показати весь коментар
06.05.2020 12:31 Відповісти
Ну платить за хранение надо, построив атомку, надо решать и вопрос утилизации.
показати весь коментар
06.05.2020 21:19 Відповісти
Креативнинько. С наших отходов они возьмут оружейное вещество (плутоний или ещё какую гадость) для своих бомб и ракет, а мы захороним то, что кацапам уже не нужно.
показати весь коментар
06.05.2020 12:37 Відповісти
а в липні 2019-ого зеленське патякало про перетворення зони відчуження на "науковий та майбутній туристичній магніт".

як на мене ядерний могильник не дуже сприятиме розвитку туризму, хоча з зеленського ж нема кому спитати - рибки, рибки гуппі.
показати весь коментар
06.05.2020 12:37 Відповісти
У цивілізованому світі відходи забирає той хто продає ядерна паливо
показати весь коментар
06.05.2020 12:38 Відповісти
Ну значит США не цивилизованный мир, их вестерхаус отходы не забирает.
показати весь коментар
06.05.2020 18:10 Відповісти
За міжнародними правилами відпрацьовані ТВЕЛи мають бути повернуті виробнику, який їх утілізує. З якого дива цю отруту повертати в Україну?
показати весь коментар
06.05.2020 12:38 Відповісти
Не международные правила. а договора между РФ и странами, где есть АЭС советского производства. РФ также, кажется, принимала частично и отходы АЭС из Евросоюза. Но отношения между Украиной и РФ изменились. Плюс еще, что украинские АЭС частично стали использовать американские ТВЭЛы.
показати весь коментар
06.05.2020 13:11 Відповісти
да наплевать на отношения, договор есть договор.
показати весь коментар
06.05.2020 14:46 Відповісти
Саме міжнародні.
показати весь коментар
06.05.2020 22:59 Відповісти
Вокруг комбината "Маяк" на сотни километров заражённых территорий из-за регулярных аварий. Люди там живут до 40 лет а потом дохнут от рака и прочей срани. Давайте, стройте могильник под Киевом. "дебилы, №лядь" (С)
показати весь коментар
06.05.2020 12:53 Відповісти
А чё иго хранить, у рокет и на моськов срачной доставкай.
показати весь коментар
06.05.2020 15:12 Відповісти
У моськов ракет и отработанного топлива больше. Хочешь остаток своей недолгой жизни просидеть в убежище (которое даже не знаешь где находится )?
показати весь коментар
06.05.2020 15:37 Відповісти
Есип эти мардовские рокеты исчё и литали, цены им бы небыло. Время подлета к моськову 2 минуты, мардва и усрацца не успеет.
показати весь коментар
06.05.2020 15:41 Відповісти
Время подлёта к Киеву примерно такое же . Ты уже выяснил где у тебя ближайшее убежище?
показати весь коментар
06.05.2020 15:50 Відповісти
Хлафнае мардва шоп ты успел в сваё, но я типе и аттуда выкурю.
показати весь коментар
06.05.2020 20:59 Відповісти
Не кизди, стручок . херой интернетный нашёлся
показати весь коментар
07.05.2020 12:39 Відповісти
Я усягда делаю шо ********, ихремь паттвердит.
показати весь коментар
07.05.2020 17:13 Відповісти
А раньше где рассиянцы хранили отработанное топливо ? ( у нас его точно не закапывали ).
И как только этот начальник стал рассказывать , какой "прекрасный проэкт хранилища одобрили эксперД из ЕС " , то сразу понимаешь - "Мы зробимо ВАС разом" !
показати весь коментар
06.05.2020 13:02 Відповісти
РФ хранило и хранит ядерные отходы от АЭС советского производства в Красноярском крае.
Но отношения между нами изменились. К тому же Украины стала использовать частично ТВЭЛы американские (которые американский производитель не забирает).
показати весь коментар
06.05.2020 13:18 Відповісти
Читающие и комментирующие эту заметку совсем не в курсе ядерных отходов. До последнего времени РФ забирала ядерные отходы украинских АЭС и после переработки направляла их в свои подземные хранилища в Красноярском крае. Сейчас понятно, что ситуация между странами изменилась. И ,очевидно, выбор был между двумя вариантами: РФ не принимает украинские ядерные отходы вообще или принимает и после переработки возвращает остатки. Если бы у Украины были технологии по переработке отработанного топлива, то можно было получать ценные, дорогостоящие и востребованные компоненты. Но таких технологий, как и специалистов, нет.
показати весь коментар
06.05.2020 13:06 Відповісти
да нет, просто колаборанты и оккупанты стараются. правда результат как всегда будет удручающий. по-другому у кацапов не выходит, проклятие наверное.
показати весь коментар
06.05.2020 13:31 Відповісти
Ты канкретнее плутоний, а патом у ядреную бамбу и рокетом нам абратна.
показати весь коментар
06.05.2020 15:10 Відповісти
WTF? Це значить шо раша відбере цінні речовини з нашого палива, а нам напхає своїх отходів
показати весь коментар
06.05.2020 13:18 Відповісти
ЭХ ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ НАБОЇ ВРАГУ ПОДАВАЙ !!!
показати весь коментар
06.05.2020 13:27 Відповісти
ДАВАЙ ЖДОМАССОНЫ ДУРИТЬ НЕ ПРЕКРАЩАЙ !!!
показати весь коментар
06.05.2020 13:28 Відповісти
Нескромный вопрос,а зачем их вообще забирать? Пусть кацапам как трофей останутся.
показати весь коментар
06.05.2020 13:50 Відповісти
ОКУРКИ В УРНУ, ЛЮДЕЙ В УРНУ, А ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ В УКРАИНУ !!! КАК В УРНУ !!!???
показати весь коментар
06.05.2020 14:01 Відповісти
"Ядерных отходов переработанных в росии"... Еще одна схема по отмыву бабла))
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
Кароче плутоний мардве, радиоактивое дермо нам. Хто ни панял.
показати весь коментар
06.05.2020 15:08 Відповісти
та нармально. "паприколу" (С)
показати весь коментар
06.05.2020 15:51 Відповісти
Не ссы мардва у мине цацка лущее путет типе и плутня не памогет.
показати весь коментар
06.05.2020 21:01 Відповісти
 
 