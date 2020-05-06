У Чорнобильській зоні побудують сховище для перероблених у Росії українських ядерних відходів

Відпрацьоване ядерне паливо українських АЕС будуть відправляти на переробку в РФ, а після повертати в Україну і захоронювати в сховищі в Чорнобильській зоні.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів начальник відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Олександр Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідно до нормативних документів українська сторона має приймати високоактивні відходи, що повертаються з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

"Буде побудовано таке сховище, експлуатація якого триватиме до 100 років. Будівництво фінансуватиметься з фонду реактивних відходів, який формується за рахунок податку, які сплачують виробники енергетичних відходів. Сховище повністю забезпечує безпечне поводження з відходами. Ліцензія видається лише за умови безпечного періоду експлуатації. Там серйозні вимоги до сховища і проєкт проходив експертизу і залучались експерти з ЄС", – сказав Кравченко.

Також він розповів, що для того, щоб не було витоку, відходи перемішують зі спеціальним розчином, повністю відбираються проби.

"Після підтвердження відповідності технічним умовам починається розлив. Ця маса розливається у формоутворюючу ємність, ці контейнери складаються у пенал і заварюються герметично. Далі вони відстоюються, повністю підтверджується їхня стійкість і перевозяться в Україну. На сховищі здійснюють приймання таких відходів. У сховищі відходи мають лежати до 100 років", – додає Кравченко.

Сховище буде розташоване в зоні відчуження, неподалік 4 енергоблоку.