У Чорнобильській зоні побудують сховище для перероблених у Росії українських ядерних відходів
Відпрацьоване ядерне паливо українських АЕС будуть відправляти на переробку в РФ, а після повертати в Україну і захоронювати в сховищі в Чорнобильській зоні.
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів начальник відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Олександр Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відповідно до нормативних документів українська сторона має приймати високоактивні відходи, що повертаються з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.
"Буде побудовано таке сховище, експлуатація якого триватиме до 100 років. Будівництво фінансуватиметься з фонду реактивних відходів, який формується за рахунок податку, які сплачують виробники енергетичних відходів. Сховище повністю забезпечує безпечне поводження з відходами. Ліцензія видається лише за умови безпечного періоду експлуатації. Там серйозні вимоги до сховища і проєкт проходив експертизу і залучались експерти з ЄС", – сказав Кравченко.
Також він розповів, що для того, щоб не було витоку, відходи перемішують зі спеціальним розчином, повністю відбираються проби.
"Після підтвердження відповідності технічним умовам починається розлив. Ця маса розливається у формоутворюючу ємність, ці контейнери складаються у пенал і заварюються герметично. Далі вони відстоюються, повністю підтверджується їхня стійкість і перевозяться в Україну. На сховищі здійснюють приймання таких відходів. У сховищі відходи мають лежати до 100 років", – додає Кравченко.
Сховище буде розташоване в зоні відчуження, неподалік 4 енергоблоку.
Кацапы, лучшие друзья Зелени, не будут свое токсичное говно хранить у нас, а будут у себя загрязнять страну, верим Владимиру Ссанычу
https://biz.censor.net/resonance/3078240/kto_budet_stroit_v_ukraine_zavod_po_proizvodstvu_yadernogo_topliva
статья за 2002 год, но очень интересная.
https://iq.hse.ru/news/177780361.html -- То же самое, что и с иностранным: хранение и переработка. Пока мы в основном храним, возможностями переработки располагаем небольшими: только для топлива из реакторов старой конструкции -- 440-х. Для переработки топлива из других типов реакторов будем строить мощности в ближайшее время -- там, где располагается недостроенный завод РТ-2 под Красноярском. Деньги на это и на многие экологические программы (реабилитация загрязненных территорий, например) мы и планируем заработать с помощью ввоза ОЯТ из других стран.
Ні, вони біля столиці позакопують....
як на мене ядерний могильник не дуже сприятиме розвитку туризму, хоча з зеленського ж нема кому спитати - рибки, рибки гуппі.
И как только этот начальник стал рассказывать , какой "прекрасный проэкт хранилища одобрили эксперД из ЕС " , то сразу понимаешь - "Мы зробимо ВАС разом" !
Но отношения между нами изменились. К тому же Украины стала использовать частично ТВЭЛы американские (которые американский производитель не забирает).