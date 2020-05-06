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Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик

Более глупую идею, чем участие государства в

Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг".

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как человек разбирающийся и в экономике, и в криптономике скажу - более глупой идеи, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно. Я ни в коем случае не считаю, что правительство уже решило это делать, и это нормально - рассматривать разные идеи - поэтому просто позволю себе дать свое мнение.

- Даже если бы такой майнинг был рентабелен, он требует массивных вложений в оборудование, которое в Украине не производят, нельзя даже сделать вид, что поддерживаем отечественного производителя

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"

- Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг". И даже следов для археологов будущего не останется от великого проекта современности

- Оборот криптовалюты не урегулирован в мире, и становясь де-факто единственным сувереном участвующим в нем, мы делаем шаг, последствия которого сложно предвидеть. Хотя, может как раз люди желающие сделать из нас страну-изгой и предлагают этот "экспресс вариант".

Я абсолютно не понимаю как работает рынок энергии, поэтому позволю себе глупые советы на тему, что можно сделать что бы атомная энергия приносила пользу стране - вдруг они окажутся лучше чем "майнинг":

- Заняться понижением "зеленого тарифа". Все кто строил ветряки и электростанции понимали, что это - развод населения Украины, спонсируемый политиками, и лавочка когда-то закроется. Пора прикрыть эту кормушку. Не может самая бедная страна в Европе иметь самый большой "зеленый тариф"

- Инвестировать в интеграцию наших электросетей с сетями Евросоюза. Это очень понизит средние цены на электричество в стране, и даст практически бесконечный рынок сбыта для нашей дешевой атомной энергии

Интересно, люди предлагающие инвестировать в "майнинг", рассматривали эти идеи и отвергли? Хотел бы послушать профессионалов, почему мы, как обычно, игнорируем разумные вещи лежащие на поверхности и занимаемся поиском некого особого "пути Чучхе", - рассказал Сульжик.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют. Так, и.о. министра энергетики Ольга Буславец дала поручение НАЭК "Энергоатом" разработать предложения по майнингу криптовалют. Позже, в Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию".

Более глупую идею, чем участие государства в майнинге биткоинов за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления ПриватБанка Сульжик 01
Более глупую идею, чем участие государства в майнинге биткоинов за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления ПриватБанка Сульжик 02

Автор: 

энергетика (2636) Энергоатом (1649) криптовалюта (738) альтернативная энергетика (852) Сульжик (25) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (68)


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Топ коментарі
+20
Майнить долго,лучше в казино поставить на зеро
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06.05.2020 12:31 Відповісти
+17
Та почекайте....незабаром зелені почнуть повітря продавати...
Поле чудес прямо...
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06.05.2020 12:27 Відповісти
+12
Уже поставили. Вот и результат.
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06.05.2020 12:32 Відповісти
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Странно, да, что рыжий до сей поры не додумался майнить на своих солярисах, а тупо втюхивает их потребителю...
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06.05.2020 12:27 Відповісти
Странно, да, что рыжий до сей поры не додумался майнить на своих солярисах,

а тупо втюхивает их потребителю
= = = = =

piligrim, большая разница в том , чтобы
поднять публичную волну "об остановке блоков и АЭС" и остановить генерацию
публичная волна "майнинге" и "об остановке блоков и АЭС"
это ****#лово, часть корупционной схемы грабежа электроэнергии в Украине

организованная преступная группировка
ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский

расширяет уже действующие корупционные схемы на всю энергетику страны .

корупционная схема , которую мутят сейчас
ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
аналогична уже действующей
корупционной схеме на ДТЭК «Бурштынская ТЭС» (Ивано-Франковская область)
7 энергоблоков которой в основном работают на экспорт в Венгрию.
Стоимость экспортной электроэнергии для Венгрии
ниже текущей стоимости , по которой покупает электроэнергию «Энергорынок» .
Разница в том, что оплата в валюте оседает за кордоном
и ахметов-порошенко в Украине не оплачивают налоги .

Подобная корупционная схема
действует и на ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область).
Сейчас ахметов-порошенко вместе с подельниками буславец-шмыгаль-зеленский

добавляют в свою корупционную схему мощности украинских АЭС .

Так как Украина экспортирует электроэнергию ,
ахметову-порошенко
на экспорт добавится дешёвая электроэнергия украинских АЭС ,
а пересичные граждане, малый-средний бизнес
будут оплачивать огромный корупционный «зелёный тариф»
ОПГ ахметову-порошенко-буславец-шмыгалю-зеленскому
из своего кармана .

Валютную выручку от экспорта электроэнергии украинских АЭС
будет присваивать ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский ,

а расходы по содержанию АЭС
будут нести бюджет Украины , то есть
налогоплательщики , пересичные граждане, малый-средний бизнес .

разуйте глаза …
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06.05.2020 12:45 Відповісти
Хочу нагадати говоноексепртам з НБУ що майнінг це не тільки біткоїн а ще тисячі інших криптовалют, тому ща такі заяви говночлена правління НБУ поьрібно відразу виганяти з роботи, бо воно тупе! Енергоатом буде давати дешеву електрику для майнерів а майнери самі розберуться вигідно чи не вигідно і що хм зараз майнити, яку криптовалюту! Я підтримую починання Богуславець, вони лійсно стратегічні! А на заяви ідіотів з НБУ краще не звертати уваги!
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06.05.2020 15:21 Відповісти
Хочу нагадати , що дешевої електрики тобі Igor L ні НБУ ні кабмін НЕ-ДАСТЬ .

дешеву електрику опг ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленскій
в тебе дурню Igor L
будуть грабувати .
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06.05.2020 16:57 Відповісти
Питання розміщення дата-центрів на АЕС це питання найбілижчих 10 років, бо дата-центри зараз споживають 416000 ГВт електрики і за 10 років це споживання виросте в 4 рази і просто неможливо буде розміщувати дата-центри десь інде ніж на АЕС!
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06.05.2020 18:19 Відповісти
Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 8459
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06.05.2020 19:54 Відповісти
Стоимость экспортной электроэнергии для Венгрии
ниже текущей стоимости , по которой покупает электроэнергию «Энергорынок» .
Разница в том, что оплата в валюте оседает за кордоном
и ахметов-порошенко в Украине не оплачивают налоги .

Подобная корупционная схема
действует и на ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область).
Сейчас ахметов-порошенко вместе с подельниками буславец-шмыгаль-зеленский
добавляют в свою корупционную схему мощности украинских АЭС .

Так как Украина экспортирует электроэнергию ,
ахметову-порошенко
на экспорт добавится дешёвая электроэнергия украинских АЭС ,
а пересичные граждане, малый-средний бизнес
будут оплачивать огромный корупционный «зелёный тариф»
ОПГ ахметову-порошенко-буславец-шмыгалю-зеленскому
из своего кармана .

Валютную выручку от экспорта электроэнергии украинских АЭС
будет присваивать ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский ,

а расходы по содержанию АЭС
будут нести бюджет Украины , то есть
налогоплательщики , пересичные граждане, малый-средний бизнес .

разуйте глаза …
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06.05.2020 12:47 Відповісти
Валютную выручку от экспорта электроэнергии украинских АЭС
будет присваивать грабить ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский ,

а расходы по содержанию АЭС
будут нести бюджет Украины , то есть
налогоплательщики , пересичные граждане, малый-средний бизнес .

разуйте глаза …
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06.05.2020 12:48 Відповісти
Не только расходы, но и радиоактивные отходы!
Нам радиоактивные отходы, а кому то цифровые доходы, от которых концов не найдёшь!
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06.05.2020 15:03 Відповісти
Втихаря я думаю майнит
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06.05.2020 13:02 Відповісти
Не странно, тк рыжий толкает "зеленое" электричество по такой цене, что никакие биткоины такой прибыли ему не дадут.
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06.05.2020 13:17 Відповісти
Та почекайте....незабаром зелені почнуть повітря продавати...
Поле чудес прямо...
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06.05.2020 12:27 Відповісти
Проф еси аналы...
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06.05.2020 12:32 Відповісти
хорошо, с биткоинами не прокатит.. что еще енергоёмкое есть, чтоб грузить атомные станции. Да еще нужно чтоб можно быстро наращивать потребление и быстро снижать.
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06.05.2020 12:28 Відповісти
Людям для отопления дать електроенергию. Только не по таким ценам. Например я хотел поставить електроотопление вместо газового но Ахметовское Киевобленерго мне в етом отказали как и в ночном тарифе. Официально сослались на то что не достаточно пропускная мощность местных линий електропередач. А неофициально сказали нужно дать взятку $1000 за каждые дополнительные 5кВт.+ 10грн за двухтарифный счетчик. Теперь представь как мне наблюдать как в ето же время Ахметов продает елктроенергию за бугор за бесценок.
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06.05.2020 12:34 Відповісти
10000грн за двухтарифный счетчик. Кстати не понятно тоже логики почему льготы на електроенергию тем у кого нет газа. Типо те кто провел когда то газ заплатив бешенные деньги, теперь наказаны навсегда пользоваться електроенергией по двойной цене?
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06.05.2020 12:40 Відповісти
Ах, да, вспомнил еще один маразм от государства которому некуда девать електроенергию. Для льготного пользования електрическим отоплением нужно обязательно ставить електрический котел и зарегистрировать его в Обленерго. Тоесть обогревать простыми електроконвекторами или лампочками ето не кошерно, не то тепло получается видите ли. А так же ввели лимит на 3000кВт /месяц. Иными словами государство не заинетересовано чтобы люди потребляли електроенергию даже ночью и ставят преграды любыми методами.
https://censor.net/comments/locate/3193699/019214f5-78a7-710e-b515-3ee495f7bd48
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06.05.2020 12:49 Відповісти
Государство или обленерго?
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06.05.2020 14:46 Відповісти
отопление это сезонное. Летом опять же вопрос ребром будет стоять "утилизация лишней электроенергии" тем более летом вопрос еще более будет стоять так как солнечные на максимуме будут работать.
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06.05.2020 14:44 Відповісти
хуженебудеты всем бесплатно раздадут кондиционеры
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06.05.2020 17:22 Відповісти
Производство алюминия способно утилизировать любое количество электроенергии.
Правда соответствующий завод продали кацапам за копейки. Те его естетсвенно ликвидировали и распилили на лом.
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06.05.2020 12:58 Відповісти
Таки они 42летние лохи.
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06.05.2020 12:28 Відповісти
бедосик сказал "диджитализация". значит "диджитализация". он херню не сморозит
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06.05.2020 12:28 Відповісти
Експєрду з 95 кварталу це не підсилу зрозуміти.
Про "МММ" ЗЄ-нєлоху хоч не згадуйте, а то і всі залишки бюджету туди вбухати може.
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06.05.2020 12:28 Відповісти
От є ж нормальні, розумні люди в країні. Чого вони не керують державою?
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06.05.2020 12:28 Відповісти
Просто у нас власть как в кремле, лучше утилизирует лишь бы людям не дать. Вдуматься только какой маразм повышать еще цены на електроенергию, которой у нас и так некуда девать. Давайте тогда еще повысим цены на хлеб и у нас будет профицит хлеба. Люди будут без штанов ходить и ребрами светить зато власть будет рассказывать как у нас много переизбытка хлеба и другой еды
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06.05.2020 12:29 Відповісти
як ти влучно про штани! Ось сижу, бо останні джинси геть протерлись між... ну, там де вони обично протираюця. В мене ше одні є, але вони малі - схудну до світящихся рьобєр, то одягну
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06.05.2020 13:05 Відповісти
зеленожопая шайка аферистов и идиотов
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06.05.2020 12:29 Відповісти
Для зебилов это норма
Более глупой идеи, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 4017
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06.05.2020 12:29 Відповісти
подождите еще, эта зебильная власть уже не один раз доказала, что пробитое дно, оно не последнее. и так будет до тех пор пока люди будут это терпеть...
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06.05.2020 12:30 Відповісти
Майнить долго,лучше в казино поставить на зеро
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06.05.2020 12:31 Відповісти
Уже поставили. Вот и результат.
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06.05.2020 12:32 Відповісти
ЗЕ-ро
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06.05.2020 12:50 Відповісти
ЗЕкоМАНДА ще і не таке може втнути.
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06.05.2020 12:32 Відповісти
Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 8401
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06.05.2020 12:35 Відповісти
Почему? Затея блестящая: использовать АЭС для личного обогащения. Такое не каждому жулику в голову придет, а эти додумались. Молодцы.
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06.05.2020 12:35 Відповісти
Может ЗЕ еще майнерам и льготные кредиты выдаст или дотации от государства? Уже никакому маразму не удивляюсь. Все интересно сколько народ еще сможет терпеть такой беспредел. Хотя наши рабы вместо того чтобы за вила хвататься и власть выносить, собирают манатки и в Польшу выезжают.
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06.05.2020 12:37 Відповісти
Избрать клоуна президентом-найглупейшая идея. Её не переплюнуть.
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06.05.2020 12:38 Відповісти
Безумие нарастает. Зеленые скоты уже не знают, как прикрыть свой голый зад, чем заполнить дыры в бюджете. Страна на грани экономического коллапса. Ублюдки из квартала смеялись над заробитчанами, но, похоже, Украину к осени ждет такой вал эмиграции, после которого существование/ликвидация/распад Украины как государства вопрос нескольких месяцев.
Хотели зелю, дебилы? Получите, жрите, не подавитесь.
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06.05.2020 12:40 Відповісти
Розумні речі каже автор. Як інженер-енергетик повністю це підтримаю.
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06.05.2020 12:43 Відповісти
Как инженер-энергетик скажите нам, пожалуйста, себестоимость производства одного биткоина и долю элэнергии в ней.
Спасибо.
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06.05.2020 14:33 Відповісти
авантюра 100% нема, що обговорювати,обладнання для видобутку кріптовалют Україна не виробляє а витрачати валюту на "ферми" щоб колись в майбутньому, можливо щось заробити великий ризик..я так розумію що цій владі яка все профукала тільки і лишається як вводити людей в оману.
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06.05.2020 12:46 Відповісти
Задумайтесь на секунду, мы останавливаем АЭС, потому что они слишком дешевые. Потому что слишком дешевые, Карл!!! Тоесть Ахмет теряет бабло, поэтому нужно топить углем с ДНР и рашки и засирать атмосферу, потому что он только купил королевский замок в европе на 6 лярдов, 2 лярда дивидендов сс абырвалг банка и еще решил остновить копанки о чем у кротов претензии к кабмину и раде . Глубинный народ терпила, отбойный молоток кротам бы в жопу, стнане нужна Маргарет Тетчер которая к херам эту вонь угольную закроет, а подземных люмпенов направит на обучение и дисциплинирование дубиной по каске.
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06.05.2020 12:49 Відповісти
ну почему же "нельзя представить себе более глупую идею"?
можно.
напр., выбрать трусливого клоуна в президенты...
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06.05.2020 12:49 Відповісти
А давно ли и.о.министра энергетики Ольга Богуславец проверялась у психиатра?
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06.05.2020 12:50 Відповісти
Удивляться нечему, в Украине одни "профессионалы". Предыдущие Гиперлуп строили, эти - криптовалюты добывать. Несчастная Украина...
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06.05.2020 12:53 Відповісти
А что такое? Если показать правду, будет очередной обс...р преЗедента?

"Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський."
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06.05.2020 12:53 Відповісти
саме так,нерви бережуть елехторату..
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06.05.2020 12:56 Відповісти
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СТРІЧКА НОВИН
Володимир Ар'єв.

"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз п'ять депутатських звернень зробив щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали.

Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?

Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.

Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".

"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
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06.05.2020 12:56 Відповісти
По моему офигенная идея.
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06.05.2020 12:54 Відповісти
это глупо для того, кто учился, и не только в школе. а для зеленых, к-х из социальный лифт поднял чуть не со школьной парты - эти идеи самое то
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06.05.2020 12:55 Відповісти
Украина - в Заполярье? Когда рашка пережевывала эту блевотину два года назад - у них предлагалось варианты размещения в районах, где зимой - 40! Ведь вся энергия в конечном счёте превратится в тепло на серверах. А миллион киловатт надо куда-то отвести. Даже безумная говень не решилась на это.
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06.05.2020 13:18 Відповісти
Не забывайте, Зе команда работает в турборежиме, так что главная глупость еще впереди.
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06.05.2020 13:20 Відповісти
Инвестировать в интеграцию наших электросетей с сетями Евросоюза.
Кстати, Петро тоже двигался в этом направлении если кто забыл.
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06.05.2020 13:24 Відповісти
Ну Китай же це робить...
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06.05.2020 13:58 Відповісти
Помните несколько лет назад, в кемерово сгорел торговый центр "зимняя вишня", там погибла куча народу. А причиной возгорания была майнинговая ферма на одном из этажей. Если что то подобное произойдет на атомной станции то от Украины останется одна большая воронка.
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06.05.2020 14:17 Відповісти
Биткоинт и/или любая другая ПСЕВДО "валюта" - это современный тип МММ, которая НИЧЕМ и НИКЕМ НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫЙ !

Это изначально была афера ! И только полный дебил этого не понимает !!!
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06.05.2020 14:57 Відповісти
Креативный подход к электроэнергетике. А эта дама не пробывала решать проблемы в энергетике, подрабатывая в публичном доме? Чем не выход, по крайней мере на всякие глупости не отвлекалась бы.
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06.05.2020 16:03 Відповісти
А слабо вытеснить биток собственной криптовалютой с безусловным доходом?
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06.05.2020 19:01 Відповісти
Интересная задумка, только как они собираются это реализовывать? Биток сейчас очень популярен, все аналитики прогнозируют рост. Но https://cryptograph.life/statii/chto-ozhidaet-bitkoin-mneniya-prognozy-analiz что ожидает биткоин в 2021 ? Иногда он растет, иногда падает. Есть еще другие электронные валюты, которые тоже активно растут)
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09.02.2021 09:49 Відповісти
 
 