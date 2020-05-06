Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко

Приміський транспорт запустять з початком послаблення карантину в Києві.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу - з початком послаблень обмежувальних заходів", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що приміське і міжміське сполучення планують відновити 12 травня.

