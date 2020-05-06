УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 427 9

Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко

Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко

Приміський транспорт запустять з початком послаблення карантину в Києві.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу - з початком послаблень обмежувальних заходів", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що приміське і міжміське сполучення планують відновити 12 травня.

Також читайте: Наземний громадський транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі щонайменше до 22 травня, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (20199) Київська область (4274) Кличко Віталій (3561) транспорт (1447) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дату, родной, дату!!!

реально.
давай дату - планировать действия надо.
показати весь коментар
06.05.2020 12:45 Відповісти
да что та дата, когда по 10 человек в маршрутку и когда дождешься?
показати весь коментар
06.05.2020 12:58 Відповісти
Даю - дато батоно
Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко - Цензор.НЕТ 8712
показати весь коментар
06.05.2020 21:25 Відповісти
Виталя, это только в Киеве или по всей Украине?
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
Ну, доберутся они до метро...
показати весь коментар
06.05.2020 12:52 Відповісти
...которое планируют в последнюю очередь запустить,и поцелуют замок на дверях.
показати весь коментар
06.05.2020 13:49 Відповісти
Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко - Цензор.НЕТ 8047
показати весь коментар
06.05.2020 21:27 Відповісти
А по Киеву они потом как,пешком с конца в конец ходить будут?
показати весь коментар
06.05.2020 13:48 Відповісти
Да, пусть запустят электрички и маршрутки в которых будет людей как селедок в бочке и за неделю весь карантин уйдет коту под хвост.
показати весь коментар
06.05.2020 14:09 Відповісти
 
 