Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко
Приміський транспорт запустять з початком послаблення карантину в Києві.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу - з початком послаблень обмежувальних заходів", - заявив Кличко.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що приміське і міжміське сполучення планують відновити 12 травня.
