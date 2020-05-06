У Білорусі кількість заражених коронавірусом перевищила 19 тис. осіб. Померло - 112
Станом на 6 травня в Білорусі виявлено 19 тис. 255 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Померли 112 хворих на коронавірус.
Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Померли 112 пацієнтів (на 5 травня - 107) з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували у відомстві.
У МОЗ зазначили, що всього, за даними на середу, зареєстровано 19 тис. 255 осіб з позитивним тестом на COVID-19 (18 тис. 350). Приріст за добу становить 905 осіб.
У відомстві також повідомили, що одужали і виписані 4 тис. 388 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (3 тис. 771).
Крім того, в міністерстві поінформували, що всього було проведено 220 тис. 45 тестів на коронавірусну інфекцію, кількість підтверджених випадків становить 8,7% від загальної кількості.
Правильно или не правильно?
Сделай в восеиь раз больше тестов, как это делает бацька и не по 10 в день бубочке и его холуям - получишь те же цифры.
Надеюсь, эта упоротая совковая придурь заболеет сам коронавирусом ,и беларусы наконец-то избавятся от уходящей эпохи самодура таким вот логичным способом.
Вылез из своего болота воздух свободы понюхать? ибо дышать уже разучился таки(
Соотношение заболевших и умерших у нас значительно хуже даже имея карантин.
И да. А никто и не спорит с тем, что в Бульбаруси медицина на порядок лучше, чем в Украине. Не зря туда украинских деток с онко лечить возят. Слыхал такое?