У Білорусі кількість заражених коронавірусом перевищила 19 тис. осіб. Померло - 112

Станом на 6 травня в Білорусі виявлено 19 тис. 255 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Померли 112 хворих на коронавірус.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Померли 112 пацієнтів (на 5 травня - 107) з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували у відомстві.

У МОЗ зазначили, що всього, за даними на середу, зареєстровано 19 тис. 255 осіб з позитивним тестом на COVID-19 (18 тис. 350). Приріст за добу становить 905 осіб.

У відомстві також повідомили, що одужали і виписані 4 тис. 388 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (3 тис. 771).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - Лукашенко. ВIДЕО

Крім того, в міністерстві поінформували, що всього було проведено 220 тис. 45 тестів на коронавірусну інфекцію, кількість підтверджених випадків становить 8,7% від загальної кількості.

+11
Да.Мы 25 лет назад раз в это же гавно наступили,а вы снова такой шанс упустили.Так наш хитрожоп хоть интересы страны(и свои личные в первую очередь) не продает.Доит рускую корову на пустых словах о дружбе.До сих пор не верится,что столько глупцов в Украине нашлось,чтобы поменять Пороха патриота на кусок зелёного дерьма.
06.05.2020 13:21 Відповісти
+8
Прирост за сутки составил 905 человек И ето при населении всего в 10млн. человек. Тоесть при таком же *правильном* подходе в Украине в сутки заболевало бы 3,5тыс человек. Ты типо такого результата хочешь? И ето я не говорю о том что на Беларашке КГБ скрывает реальную смертность
06.05.2020 12:58 Відповісти
+7
Ничего. Зато Лука на девятое мая на параде кроме тракторов и унитазов еще гробы будет показывать
06.05.2020 12:51 Відповісти
Ничего. Зато Лука на девятое мая на параде кроме тракторов и унитазов еще гробы будет показывать
06.05.2020 12:51 Відповісти
хороший старт )))
06.05.2020 12:53 Відповісти
Для себя белорусы написали +811,а не 905 .Правда, в итоге получилось всё равно 19255.
06.05.2020 14:20 Відповісти
А Бацька каже шо у них немає коронавіруса,як так?
06.05.2020 12:52 Відповісти
Если бацька кажет нет коронавируса значит нет. Поетому все умирают от кашля и перегрева а не от вируса
06.05.2020 12:54 Відповісти
Ты суслика видишь?...
06.05.2020 12:56 Відповісти
0,6 процента умерших,почти как от гриппа. Видимо Лукашенко правильно поступил.
06.05.2020 12:52 Відповісти
А ***** как поступил?
Правильно или не правильно?
06.05.2020 12:55 Відповісти
Хто о чем,а вшивый о бане.
06.05.2020 12:57 Відповісти
С какого перепугу ты решил, что бацькина "статистика" является образцовой?
06.05.2020 13:04 Відповісти
Прирост за сутки составил 905 человек И ето при населении всего в 10млн. человек. Тоесть при таком же *правильном* подходе в Украине в сутки заболевало бы 3,5тыс человек. Ты типо такого результата хочешь? И ето я не говорю о том что на Беларашке КГБ скрывает реальную смертность
06.05.2020 12:58 Відповісти
Циплят по осени считают,увидим.
06.05.2020 13:00 Відповісти
Всё очень кисло на деле УЖЕ.У нас просто Ж.Официальные цифры просто рисуют.Больше всего о народе заботится сам народ дисциплиной-маски,антисептики.самоизоляция.
06.05.2020 13:05 Відповісти
У всех своя беда ,у вас Ж у ,нас ЗЕ.
06.05.2020 13:07 Відповісти
Да.Мы 25 лет назад раз в это же гавно наступили,а вы снова такой шанс упустили.Так наш хитрожоп хоть интересы страны(и свои личные в первую очередь) не продает.Доит рускую корову на пустых словах о дружбе.До сих пор не верится,что столько глупцов в Украине нашлось,чтобы поменять Пороха патриота на кусок зелёного дерьма.
06.05.2020 13:21 Відповісти
Молодцы, не слушайте этого старого осла. Пусть сам идёт на парад, может, последний для него парад.
06.05.2020 13:09 Відповісти
Танька, когда ты дорогоукладчицей работать идешь?
06.05.2020 13:13 Відповісти
С нормальным воспитанием не принято оскорблять старших по возрасту, тем более за глаза.
06.05.2020 13:14 Відповісти
А нелоха можно?
06.05.2020 13:20 Відповісти
Я-то нормально воспитана, но в то же время не принимаю и не понимаю , как догму, то, что если человек старше, то он прав. Если бабушки, страдавшие за совком, в крыму продались путену за повышенную пенсию, я должна их не оскорблять? Если дедушка путен откровенно лжёт о моей стране, а дедушка Лукашенко его поддерживает, я должна соглашаться из уважения к их возрасту ? Кстати, старыми они себя не считают и даже пожилыми. Лукашенко очень любит молодых девушек, победительниц конкурсов красоты.
06.05.2020 13:34 Відповісти
В смысле цЫплят?
06.05.2020 13:19 Відповісти
Да нет Татьяна, именно цИплят а не цЫплят!
06.05.2020 13:21 Відповісти
Прошу пардону,неуком я оказался,таки цЫплята!
06.05.2020 13:23 Відповісти
Гы-ы. .Цыган,цыплята,цыпочки
06.05.2020 14:29 Відповісти
Гы-гы-гы.
Сделай в восеиь раз больше тестов, как это делает бацька и не по 10 в день бубочке и его холуям - получишь те же цифры.
06.05.2020 13:00 Відповісти
Вспомни, не забудь, Швецию.
06.05.2020 13:12 Відповісти
У шведов пока вчерашние цифры.Вчера к обеду обновились.
06.05.2020 14:36 Відповісти
Шо Вы дурите здесь людей: у нас выявленных 8,7 % от тестируемых. теперь берем ваших 13184 выявленных, делим на 144228 тестов, множим на 100% и получаем 9,1 % тестируемых. У вас получается полная ж. и это при карантине. И после этого пишете про "правильный подход" какой-то. хотя лично я, как простой обыватель, с нагнетенного страху склоняюсь, конечно же, к карантину,
06.05.2020 16:18 Відповісти
Мы только за, чтобы ваш эксперимент оказался удачным. Эта ситуация новая для всего мира. Но, боюсь, что рано вы радуетесь
06.05.2020 16:44 Відповісти
Тут нет дураков, чтобы преждевременно радоваться. чувства смешанные, хоть все ведут себя свободно, но страшно всем.
06.05.2020 18:08 Відповісти
Та він коли рахувати померлих більше п"яти рахувати не вміє.А взагалі курчат восени рахують. Та й опозиційний сайт хартия" 97 трохи іншу картину розказує.
06.05.2020 13:32 Відповісти
Та він коли рахувати померлих більше п"яти рахувати не вміє.А взагалі курчат восени рахують. Та й опозиційний сайт хартия" 97 трохи іншу картину розказує.
06.05.2020 13:41 Відповісти
На заборе тожа писсут.
06.05.2020 15:19 Відповісти
Бацка ставит эксперимент над людьми. Сейчас 21 век, когда наконец-то человечество определилось, что есть самым ценным- это жизнь человеческая. Лукашенко судить нужно за игнорирование предписаний ВОЗ.

Надеюсь, эта упоротая совковая придурь заболеет сам коронавирусом ,и беларусы наконец-то избавятся от уходящей эпохи самодура таким вот логичным способом.
06.05.2020 13:07 Відповісти
У нас оппозиция примерно в таком маргинальном стиле общается с массами, потому и на их поддержку, даже из тех кто желал бы альтернативы, выходит пять калек.
06.05.2020 16:05 Відповісти
'Маргинальный стиль' - какие знакомые словечки из раша тв.
Вылез из своего болота воздух свободы понюхать? ибо дышать уже разучился таки(
06.05.2020 16:41 Відповісти
Это у нас "болото"? ха. ну, если у нас на приличных форумах за подобный твоему стиль изложения мыслей банят, то тогда точно болото.
06.05.2020 18:01 Відповісти
Вежливый человечек?
06.05.2020 18:06 Відповісти
у тебя фобия на нормальное?
06.05.2020 18:21 Відповісти
Аллергия на кацапов
06.05.2020 18:40 Відповісти
ну тогда и дальше маргиналь.
06.05.2020 19:05 Відповісти
Совок життя людей не цінить.
06.05.2020 13:09 Відповісти
Беларусь без карантина 19255 заболевших-112умерло, Украина с карантином более 13000 заболевших-327умерло.
06.05.2020 13:10 Відповісти
А что не так? То, что ты забыл сравнить численность населения Украины и Бульбаруси?
06.05.2020 14:11 Відповісти
Не забыл и не собираюсь забывать.
Соотношение заболевших и умерших у нас значительно хуже даже имея карантин.
06.05.2020 16:27 Відповісти
Очень хорошо, что ты это заметил. Так что ж теперь делать? "Отменять карантин"?
И да. А никто и не спорит с тем, что в Бульбаруси медицина на порядок лучше, чем в Украине. Не зря туда украинских деток с онко лечить возят. Слыхал такое?
06.05.2020 16:36 Відповісти
у нас в городе никто не умирал от КВ . Так для статистики привезли полуживого из колонии с туберкулезом . он умер( а может усыпили ) и записали что от КВ .Пройдет пару лет и будем дружно ржать со всего этого цирка .
06.05.2020 14:46 Відповісти
3% без карантину. брехлива статистика по смертностi. видно замовчують, як китайськi комуняки. у нас 14% з карантином, в свiтi до 20% i бiльше. .
06.05.2020 13:21 Відповісти
Лука мудіщев коли рахувати померлих більше п"яти рахувати не вміє.А взагалі курчат восени рахують. Та й опозиційний сайт хартия" 97 трохи іншу картину розказує.
06.05.2020 13:33 Відповісти
Так а лука казав,що він не париться з цього приводу. Ну тіпа йому пох... Дайош парад,таваріщі сябри
06.05.2020 13:57 Відповісти
Хто віре українськім СМІ при владі брехуна не лоха?
06.05.2020 13:57 Відповісти
Только самые упоротые зебараны.
06.05.2020 15:05 Відповісти
Смертность в Украине, где "всё образцово-показательно" на 34% ниже, чем смертность в Беларуси, где "полный кошмар". Такая вот почти неуловимая разница, если вспомнить, что цифры определяются с серьёзной случайной погрешностью и с систематической погрешностью, занижающей украинские данные.
06.05.2020 14:28 Відповісти
Вывод . если бы не шумиха КВ , то никто бы не заметил и не обратил бы внимания .
06.05.2020 14:43 Відповісти
А парад будет в масках?
06.05.2020 15:03 Відповісти
В скафандрах типа кондом.
06.05.2020 15:20 Відповісти
😄
06.05.2020 17:24 Відповісти
 
 