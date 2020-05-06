У Білорусі кількість заражених коронавірусом перевищила 19 тис. осіб. Померло - 112

Станом на 6 травня в Білорусі виявлено 19 тис. 255 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Померли 112 хворих на коронавірус.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Померли 112 пацієнтів (на 5 травня - 107) з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували у відомстві.

У МОЗ зазначили, що всього, за даними на середу, зареєстровано 19 тис. 255 осіб з позитивним тестом на COVID-19 (18 тис. 350). Приріст за добу становить 905 осіб.

У відомстві також повідомили, що одужали і виписані 4 тис. 388 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (3 тис. 771).

Крім того, в міністерстві поінформували, що всього було проведено 220 тис. 45 тестів на коронавірусну інфекцію, кількість підтверджених випадків становить 8,7% від загальної кількості.