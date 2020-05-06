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Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский - +23 (всего 359)
- Шевченковский - + 4 (123)
- Соломенский - +5 (158)
- Днепровский - +1 (150)
- Святошинский - 0 (97)
- Деснянский +7 (142)
- Подольский +4 (79)
- Голосеевский +4 (149)
- Оболонский +3 (116)
- Дарницкий +17 (278)
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нетоварищ
показати весь коментар06.05.2020 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Yustasu
показати весь коментар06.05.2020 13:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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