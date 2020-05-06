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Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая. КАРТА

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +23 (всего 359)
- Шевченковский - + 4 (123)
- Соломенский - +5 (158)
- Днепровский - +1 (150)
- Святошинский - 0 (97)
- Деснянский +7 (142)
- Подольский +4 (79)
- Голосеевский +4 (149)
- Оболонский +3 (116)
- Дарницкий +17 (278)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 68 человек, 17 из них - в Лавре, всего 1651 инфицированный, - Кличко

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая 01

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая 02

карантин (18172) Киев (19796) Кличко Виталий (3537) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Так Лавру на Пасху прикрыли, откуда это все ?
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06.05.2020 12:49 Відповісти
Эти упоротые облизаные на Пасху рюске кривославные никак не передохнут
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06.05.2020 13:34 Відповісти
 
 