АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами

АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами

Антимонопольний комітет після отримання копій протоколів Нацполіції за фактом торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" відкриє проти них справу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП" про це повідомив глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Обурення громадян з приводу роботи деяких мереж під час карантину природнє. Ми всі хочемо справедливості. А з точки зору антимонопольного законодавства робота "Епіцентру" та "Нової лінії" під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами", - підкреслив він.

За словами Хмельницького, недотримання вищевказаними мережами загальнонаціональних обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19, могли поставити ці магазини у більш вигідне становище відносно інших суб’єктів господарювання, які здійснюють подібне торговельне і побутове обслуговування населення, але дотрималися умов карантину.

За порушення карантину складено 94 протоколи щодо супермаркетів, 29 - щодо "Епіцентру", 140 – стосовно об'єктів харчування: тут буде відповідальність, - Аваков.

В АМКУ додали, що Нацполіція склала протоколи за ст. 44-3 КпАП, які зафіксували факти торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів в зазначених мережах.

"Найближчими днями чекаємо копії протоколів на порушників від Національної поліції. Після їх отримання відкриваємо справу.

У випадку, якщо дослідження Київського ТВ АМКУ підтвердить факти порушення конкурентного законодавства компаніями "Епіцентр", "Нова лінія" або будь-якими іншими порушниками, на них буде накладено штраф у розмірі до 5% від доходу за 2019 рік", - заявив Хмельницький.

За його словами, схожа ситуація зафіксована і з окремими відомими київськими ресторанами.

"Збираємо матеріали й зважуємо можливості правозастосування. І перевіримо будь-які інші компанії, якщо матимемо підстави вважати, що вони вчинили аналогічні порушення", - додали в АМКУ.

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо".

Раніше заступник голови ОП Тимошенко пояснив, чому в карантин працює тільки "Епіцентр": "Це рішення самих компаній, працювати чи ні".

карантин (18172) Антимонопольний комітет (1800) Епіцентр (80) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+13
Правильно,они два месяца отработали,вы их на 34 тыс грн оштрафуете,а они посмеются!
06.05.2020 13:02
+5
Геть жидо-кацапів з влади!
06.05.2020 13:06
+5
Клоуни... Ці протоколи оскаржать в судах... Визнають незаконними на підставі порушення норм конституції України, а саме права на працю... Атже надзвичайний стан так і не був введений... Закону нема...
Відкриють вони.... Мерзота брехлива...
06.05.2020 13:06
Правильно,они два месяца отработали,вы их на 34 тыс грн оштрафуете,а они посмеются!
06.05.2020 13:02
Монопольно відпрацювали з набагато більшим виторгом!
06.05.2020 13:08
А где же все эти предприниматели 2 месяца были? Почему вспомнили про эпицентр только сейчас?
06.05.2020 13:10
Разговор шел с первых дней,тема постоянно поднималась.Но существует порог терпения, плюс нужно время на организацию. Мэр Черкасс выступил как лакмусовая бумажка,народ организовался.
06.05.2020 13:15
і того не буде, бо нічим забороненим вони не торгували (щонайменше у Києві)
06.05.2020 14:22
Що таке антимонопольний,знаю добре,так сталося,що перший заступник и виконуючий обов'язки АК попередніх років,мій добрий знайомий.
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
06.05.2020 15:33
Вибачте,то не вам адресовалось.
06.05.2020 15:35
у антимонопольного свої штрафи і мало не покажеться, інколи дешевше закритись.
06.05.2020 14:24
Що таке антимонопольний,знаю добре,так сталося,що перший заступник и виконуючий обов'язки АК попередніх років,мій добрий знайомий.
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
06.05.2020 15:34
можливо, з часом забудеться і зіллють справу.
07.05.2020 06:47
Як відкриє. так і закриє. але без преси. І ніхто таких "самашедших" штрафів(34 тис) платить не буде, невже ви думаєте, що герега просто так, із філантропських міркувань, фінансував вибори зеленського?
06.05.2020 15:40
Ви уважно читали що я писав? Чи не туди запостили?
06.05.2020 15:42
Країна в смартфоні на ручному керуванні.
06.05.2020 13:03
сильно равных надо искривлять )))
06.05.2020 13:03
Ви задоволені своїм вибором і знову за них проголосуєте?
06.05.2020 13:07
Да,и не вижу в списке Фокстрота,Алло может кто еще список добавит.
06.05.2020 13:04
Робіть висновки. В цій країні можно мародерствувати, красти, торгувати посадами, та усе що завгодно, окрім одного. Ніколи не виставляйте Бубочку ідіотом, інакше, за це на вас спустять усіх псів.
06.05.2020 13:04
А чому не проводиться службове розслідування щодо поліції, яка своєчасно не закрила цю торгівлю? Треба з усього поліцейського начальства зняти квартальну премію!
06.05.2020 13:06
"Нацполиция составила протоколы". Она их, наверное, куда-то передала... Интересно, что в них написано. Хочется почитать и "поржать".
06.05.2020 13:24
Геть жидо-кацапів з влади!
06.05.2020 13:06
интересно, что там за такие товары были, аж сам Монопольный вср*лся
06.05.2020 13:06
Так в Епіцентрі є майже усе!
06.05.2020 13:09
Клоуни... Ці протоколи оскаржать в судах... Визнають незаконними на підставі порушення норм конституції України, а саме права на працю... Атже надзвичайний стан так і не був введений... Закону нема...
Відкриють вони.... Мерзота брехлива...
06.05.2020 13:06
Если Эпицентру не запретили работать по какой-то причине два месяца назад - это не их проблемы! Даже если они кому-то что-то где-то. Наказаны должны быть смотрящие за законом всех мастей. А бизнес у нас безответственный, зато сколько вокруг госструктур пасется.
06.05.2020 13:06
Ну, не надо уж так, достаточно "жэстачайшега" ((c) Лукашенко) разговора...
06.05.2020 13:07
Зеля пойдет свидетелем или потерпевшим.
06.05.2020 13:08
Герегам такий штраф, що слону дробина..
06.05.2020 13:11
Особливо після зустрічі вашим бубочкою літака Мрія!
06.05.2020 13:13
Я про фінанси,а не про ідіотізм зєлі..і він такий же мій, як і твій..
06.05.2020 13:18
Так ідіотизм та фінанси і ваш вибір пов'язані🐸
06.05.2020 13:27
Який вибір..? Мухи окремо,котлети окремо..і зараз вважаю,що петю тре було гнати..але це не означає,що я захваті від зєлі..
06.05.2020 13:34
только Бойко! только хардкор!
06.05.2020 13:46
Не вгадав..
06.05.2020 13:50
да, там спрут ещё тот!!
06.05.2020 13:14
Зеспрут!
06.05.2020 13:28
...новый челлендж "Накорми зебила"
АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" за торговлю запрещенными во время карантина товарами - Цензор.НЕТ 9329
06.05.2020 13:13
Кто ходит в эпицентр.велюр атб никогда не заболеет коронавирусом.а кто в маленькие магазинчики и на рынки тот заболеет и заразит всю страну
06.05.2020 13:15
"штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год"

Эти 5% из какого закона? Если не из какого, то будет опротестовано.
06.05.2020 13:15
АМКУ до скандала в упор не видела нарушений , а тут вдруг прозрели
06.05.2020 13:15
Ща им влепят штраф 300 гривен, найвеличніший лідер ********** запишет новое победоносное видео, стадо зебилов скажет "вот наш бубачка с коррупцией борется"!
06.05.2020 13:17
на органи по боротьбі з корупцією витрачено 10 млрд а в бюджет вони нашкребли цілих 50 тис)
те саме з АМКУ ефект від діяльності якої 0.0-тих.
06.05.2020 13:25
шо це за "запрещенные" під час карантину товари?? Що за формулювання таке дебільне? Хіба якісь товари в будь якій крїні заборонено для продажу? Наскільки я розумію, заборонено ПРОДАВАТИ їх на території магазину, який не є об"єктом важливої інфраструктури, тобто, самі приміщення магазинів мають бути зачиненими, от і всі вимоги, які повинні бути під час карантину.
От дебіли зелені? Які "запрещённые" товари? Вони що наркотою торгували??
06.05.2020 13:17
та і де ж перелік тих "запрещённых" під час карантину товарів?
06.05.2020 13:19
Зебіли вимагають помсти, тре ж їх задовільнити, навіть безрезультатно.
06.05.2020 13:23
Постанова Кабміну від 11 березня 2020 р. № 211. Заборонено все, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв'язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
06.05.2020 13:30
"деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки". тем не менее, закрыли все автомагазины и авторынки.
06.05.2020 13:49
)). А що, життя припинилось? В людей перстали ламатися якісь побутові пристрої? )) Оно, дівчина трохи нижче в коменті пише що їй не продали мотузку для сушки білизни. Це що стратегічний товар? Чи мотузка якось загрожує навколишньому середовищу під час епідемії? Чи взагалі припинити прати одяг, митися, чистити зуби??
Це абсолютне і повне безглуздя.
Я розумію необхідність контролю кількості відвідувачив в приміщенні на кв.метр, розумію вимогу вдягати засоби безпеки. Але не розумію чого у відчиненому магазині не продали мотузку. І ще тут люди писали, не пам"ятаю вже що саме, але якийсь банальний товар у ПРАЦЮЮЧОМУ магазині - не продали, казали що заборонено.. Блін, дурість неймовірна. Таку владу дурнувату сцяним ганчір"ям тре гнати в три шиї.
08.05.2020 09:12
Пришла я сегодня в Эпик веревку бельевую купить вместо порвавшейся, ан нет - это запрещенный товар! Нет слов...
07.05.2020 03:01
капець!!! А чому ж мотузка заборонена?!! Ідіотизм повний!
08.05.2020 09:05
И ЗАКРОЕТ ДЕЛО !)
06.05.2020 13:23
Карантин не правомерен, как 99% всех принимаемых решений зеленой плесенью.
06.05.2020 13:23
Нужно было ещё капс включить, чтобы быть более убедительным.
06.05.2020 13:53
Мнение ватой овцы не засчитано.
06.05.2020 14:04
Собиравший деньги под коронавирус фонд принадлежит Бауму, связанному с ОП и Россией Май 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d1%84%d0%be.html#comments Комментарии: 3

Руководителем одного из двух фондов, которые с помощью Офиса президента собирали и распределяли деньги меценатов для борьбы с эпидемией коронавируса, оказался предприниматель Борис Баум, известный своими связями с Офисом президента и бизнесом в России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В разгар пандемии, 5 апреля, Баум возглавил благотворительный фонд «Прайм», а уже на следующий день стал его конечным бенефициаром.
Об этом пишет издание «https://thebabel.com.ua/news/42985-fond-yakiy-zbirav-groshi-na-borotbu-z-koronavirusom-nalezhit-borisu-baumu-vin-pov-yazaniy-z-op-i-velikim-rosiyskim-biznesom Бабель со ссылкой на данные YouControl, https://zn.ua/POLITICS/rukovoditelem-odnogo-iz-fondov-protiv-covid-19-okazalsya-byvshiy-partner-kolomoyskogo-i-pinchuka-smi-353345_.html передает сегодня «Зеркало недели».
Офис президента присоединил фонд «Прайм» к кампании по сбору средств после того, как другой фонд («Корпорация Монстров» (КМ) заявил о выходе из кампании. Владелец КМ Андрей Ставницер заявил о выходе в тот же день, когда Борис Баум возглавил благотворительный фонд.
Остатки денег на своих счетах, а это более 22 миллионов гривень, в КМ перевели «Прайму». Это же подтвердила изданию руководитель КМ Екатерина Ножевникова.
Она уточнила, что позже из этих 22 миллионов КМ брал деньги, чтобы закрыть предыдущие контракты по закупке медоборудования и респираторов. В результате у «Прайма» должно остаться около 15 миллионов гривень.
Всего, ровно 50 миллионов гривень из общей суммы, которую Фонд по ликвидации последствий COVID-19 забрал на борьбу с эпидемией COVID-19, прошли через счета «Прайму», другие собрал КМ.
Ранее заместитель председателя ОП и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявлял, что всего Фонд по ликвидации последствий COVID-19 собрал 375 млн гривень. Значительная часть помощи в борьбе вирусом поступила от представителей бизнеса.
Борис Баум - гражданин Латвии, который до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy. Он входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.
Баум является главным претендентом на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, а его имя связывают с организацией контрабанды на этих чартерных рейсах из Китая и организацией кибератак на украинские СМИ.
***
В общем, жулье развернулось под прикрытием ОП, наживаясь на благотворительных деньгах… А также, наверняка, и на бюджетных…
06.05.2020 14:00
А те що обидві компанії в одних руках і вони фактично монополістом,це не помічають?
06.05.2020 14:40
А що буде організатору перевозок? То хтось на брифінгу в МВД скаже щось не так, то вляпається в барижний скандал з масками, спочатку по їх вивозу, а потім по їх ввозу. Ще залишилося по реалізації і утілізації.
06.05.2020 14:46
Если что, то "Новая линия" с 2017 года это то же Герега , так на секундочку. Просто не все об этом знают .
06.05.2020 15:58
Хант, Уильям Холмен - Пробуждение совести

АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами - Цензор.НЕТ 445
06.05.2020 21:35
 
 