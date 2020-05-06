АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами
Антимонопольний комітет після отримання копій протоколів Нацполіції за фактом торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" відкриє проти них справу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП" про це повідомив глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.
"Обурення громадян з приводу роботи деяких мереж під час карантину природнє. Ми всі хочемо справедливості. А з точки зору антимонопольного законодавства робота "Епіцентру" та "Нової лінії" під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами", - підкреслив він.
За словами Хмельницького, недотримання вищевказаними мережами загальнонаціональних обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19, могли поставити ці магазини у більш вигідне становище відносно інших суб’єктів господарювання, які здійснюють подібне торговельне і побутове обслуговування населення, але дотрималися умов карантину.
В АМКУ додали, що Нацполіція склала протоколи за ст. 44-3 КпАП, які зафіксували факти торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів в зазначених мережах.
"Найближчими днями чекаємо копії протоколів на порушників від Національної поліції. Після їх отримання відкриваємо справу.
У випадку, якщо дослідження Київського ТВ АМКУ підтвердить факти порушення конкурентного законодавства компаніями "Епіцентр", "Нова лінія" або будь-якими іншими порушниками, на них буде накладено штраф у розмірі до 5% від доходу за 2019 рік", - заявив Хмельницький.
За його словами, схожа ситуація зафіксована і з окремими відомими київськими ресторанами.
"Збираємо матеріали й зважуємо можливості правозастосування. І перевіримо будь-які інші компанії, якщо матимемо підстави вважати, що вони вчинили аналогічні порушення", - додали в АМКУ.
Раніше заступник голови ОП Тимошенко пояснив, чому в карантин працює тільки "Епіцентр": "Це рішення самих компаній, працювати чи ні".
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
Відкриють вони.... Мерзота брехлива...
Эти 5% из какого закона? Если не из какого, то будет опротестовано.
те саме з АМКУ ефект від діяльності якої 0.0-тих.
От дебіли зелені? Які "запрещённые" товари? Вони що наркотою торгували??
торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв'язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
Це абсолютне і повне безглуздя.
Я розумію необхідність контролю кількості відвідувачив в приміщенні на кв.метр, розумію вимогу вдягати засоби безпеки. Але не розумію чого у відчиненому магазині не продали мотузку. І ще тут люди писали, не пам"ятаю вже що саме, але якийсь банальний товар у ПРАЦЮЮЧОМУ магазині - не продали, казали що заборонено.. Блін, дурість неймовірна. Таку владу дурнувату сцяним ганчір"ям тре гнати в три шиї.
