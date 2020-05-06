АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами

Антимонопольний комітет після отримання копій протоколів Нацполіції за фактом торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" відкриє проти них справу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП" про це повідомив глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Обурення громадян з приводу роботи деяких мереж під час карантину природнє. Ми всі хочемо справедливості. А з точки зору антимонопольного законодавства робота "Епіцентру" та "Нової лінії" під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами", - підкреслив він.

За словами Хмельницького, недотримання вищевказаними мережами загальнонаціональних обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19, могли поставити ці магазини у більш вигідне становище відносно інших суб’єктів господарювання, які здійснюють подібне торговельне і побутове обслуговування населення, але дотрималися умов карантину.

В АМКУ додали, що Нацполіція склала протоколи за ст. 44-3 КпАП, які зафіксували факти торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів в зазначених мережах.

"Найближчими днями чекаємо копії протоколів на порушників від Національної поліції. Після їх отримання відкриваємо справу.

У випадку, якщо дослідження Київського ТВ АМКУ підтвердить факти порушення конкурентного законодавства компаніями "Епіцентр", "Нова лінія" або будь-якими іншими порушниками, на них буде накладено штраф у розмірі до 5% від доходу за 2019 рік", - заявив Хмельницький.

За його словами, схожа ситуація зафіксована і з окремими відомими київськими ресторанами.

"Збираємо матеріали й зважуємо можливості правозастосування. І перевіримо будь-які інші компанії, якщо матимемо підстави вважати, що вони вчинили аналогічні порушення", - додали в АМКУ.

