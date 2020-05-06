УКР
Новини
Рада перед місцевими виборами змінить Виборчий кодекс, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада не буде переносити дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їх проведенням.

Про це на брифінгу біля парламенту розповів лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Місцеві вибори відбудуться відповідно до закону й Конституції 25 жовтня 2020 року. Будь-які інсинуації про їхнє перенесення, скасування, неможливість проведення через брак грошей – абсолютна брехня. Вибори будуть, країна може починати до них готуватися", – сказав він.

За його словами, перед виборами до Виборчого кодексу можуть бути внесені деякі зміни, але вони не будуть суттєвими. "За такий термін, який залишився в нас перед виборами, несправедливо їх міняти. Тобто основні позиції Виборчого кодексу зберігаються", – сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті

Поправки планують підготувати в найближчі два-три тижні, а прийняти – до кінця червня.

"Є два пакети. Перший – технічні зміни, які просто дозволять провести вибори. Тому що той кодекс, який приймала минула Рада, а ми долали вето, він не працює. Про це говорить ЦВК, і ми просто вносимо технічні зміни. Десь кома, десь слово, десь порядок реєстрації членів комісії, десь порядок реєстрації кандидатів. Другий пакет дискутується, це політичні зміни. Перше стосується порога партійних виборів. Нам потрібно рухатися до партизації країни, ми на цьому давно стоїмо. Партії повинні потроху опускатися нижче області – у міста, маленькі містечка. Що стосується сільських та селищних рад, там залишиться багатомандатна мажоритарка з можливістю самовисування", – розповів Корнієнко.

Ще одна політична зміна, за його словами, стосується зниження державних витрат на виборчу рекламу.

"Крім того, у нас є джентльменська угода з урядом: коли ми ближче до виборів підтягнемося, уряд з резервного фонду буде додавати гроші, яких не вистачає", - сказав він.

Також читайте: Філатов: Бар'єр у 5% для регіональних політпроєктів на місцевих виборах порушує конституційні права громадян

Думаю,зебилы получат 3 процента.
06.05.2020 13:08 Відповісти
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5062
06.05.2020 13:27 Відповісти
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5912
06.05.2020 13:28 Відповісти
Думаю,зебилы получат 3 процента.
06.05.2020 13:08 Відповісти
Та не. Вообще не получат. Ну как на выборах в ВР. Перед теми выборами такие же мантры были.
06.05.2020 13:11 Відповісти
Это две разницы.Тогда зеля называл себя выроком пети,а на самом деле оказался не тем,за кого себя представлял.
06.05.2020 13:20 Відповісти
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5062
06.05.2020 13:27 Відповісти
А есть зелёная гречка? Хотя..не поможет.
06.05.2020 13:10 Відповісти
не поджаренная иногда имеет зеленоватый оттенок.
06.05.2020 13:14 Відповісти
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5912
06.05.2020 13:28 Відповісти
Ну мы вам наголосуем.
06.05.2020 13:11 Відповісти
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2446
06.05.2020 13:12 Відповісти
Так з Порошенко було не купка гівна на голові і лайно буо по шию.
06.05.2020 13:42 Відповісти
у демократіях за зміненим законом про вибори можуть обирати тоді коли завершилася каденція тих хто вніс зміни ... а не для своїх
06.05.2020 13:18 Відповісти
угу, а чим їм діюче не підходить, рейтинг впав, час малювати результати?
06.05.2020 13:22 Відповісти
даже малейшие изменения перед выборами...настораживают
могут быть какие-то дополнения или уточнения...но не изменения
хотя...какая разница? да?
06.05.2020 13:22 Відповісти
Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто», - заявил Ермак...... ярчайший пример этого - сам Ермак ... Деляга, брат которого организовует продажу государственных должностей, а он сам продает суверенитет и территориальную целосность Украины ! Да и все это зеленское дерьмо , - сброд непрофессионалов и аморальной швали, взять хотя бы сексуально озабоченного "слугу народа" ( вслушайтесь в это словосочетание...) Яременка, которому нет дела до Украины, ему , ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, главное найти путану, для которой "анал не табу" Тьху, было дерьмо во власти, НО ТАКОГО ....! Зеленский, с вещами на выход !
06.05.2020 13:25 Відповісти
ЗЕленым очень хочется загнать мэров и местную власть в стойло
06.05.2020 13:27 Відповісти
В бюлетені має бути напис:"Виносити вперед ногами".
06.05.2020 13:28 Відповісти
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс..

То есть все как обычно.. За 2 дня до выборов полностью поменяют условия..
06.05.2020 14:07 Відповісти
Несущественные изменения? Как обычно,*дьявол кроется в деталях*.Чего так припекло зеленым?
06.05.2020 14:19 Відповісти
Улюблена маніпуляція "слуг неукраїнського народу"- "правочки". Які докорінно змінюють суть. Правочки потрібні, щоб провести вибори у сепарів і закінчити, за версією зермака -фуйла громадянську війну?
05.05.20 https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
06.05.2020 16:07 Відповісти
Це будуть вносити в той самий виборчий кодекс, який прийнятий в турборежимі навзамін непідписаному клованом того кодексу, який прийняли з-за наполягання Парубія восьмим скликанням?
І потрібно було отой турборежим?
06.05.2020 18:40 Відповісти
 
 