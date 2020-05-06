Рада перед місцевими виборами змінить Виборчий кодекс, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада не буде переносити дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їх проведенням.

Про це на брифінгу біля парламенту розповів лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Місцеві вибори відбудуться відповідно до закону й Конституції 25 жовтня 2020 року. Будь-які інсинуації про їхнє перенесення, скасування, неможливість проведення через брак грошей – абсолютна брехня. Вибори будуть, країна може починати до них готуватися", – сказав він.

За його словами, перед виборами до Виборчого кодексу можуть бути внесені деякі зміни, але вони не будуть суттєвими. "За такий термін, який залишився в нас перед виборами, несправедливо їх міняти. Тобто основні позиції Виборчого кодексу зберігаються", – сказав Корнієнко.

Поправки планують підготувати в найближчі два-три тижні, а прийняти – до кінця червня.

"Є два пакети. Перший – технічні зміни, які просто дозволять провести вибори. Тому що той кодекс, який приймала минула Рада, а ми долали вето, він не працює. Про це говорить ЦВК, і ми просто вносимо технічні зміни. Десь кома, десь слово, десь порядок реєстрації членів комісії, десь порядок реєстрації кандидатів. Другий пакет дискутується, це політичні зміни. Перше стосується порога партійних виборів. Нам потрібно рухатися до партизації країни, ми на цьому давно стоїмо. Партії повинні потроху опускатися нижче області – у міста, маленькі містечка. Що стосується сільських та селищних рад, там залишиться багатомандатна мажоритарка з можливістю самовисування", – розповів Корнієнко.

Ще одна політична зміна, за його словами, стосується зниження державних витрат на виборчу рекламу.

"Крім того, у нас є джентльменська угода з урядом: коли ми ближче до виборів підтягнемося, уряд з резервного фонду буде додавати гроші, яких не вистачає", - сказав він.

