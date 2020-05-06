УКР
Рада 12 травня на позачерговому засіданні заслухає керівників уряду і НБУ, - "слуга народу" Корнієнко

Наступного вівторка Верховна Рада розгляне близько 25 питань.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Як зазначив Корнієнко, 12 травня планується година запитань до уряду, а також буде звітувати Нацбанк. "У вівторок - порядок денний  близько 25 питань", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана. ВIДЕО

Коментувати
Сортувати:
Головне не дати цьому бидлу втекти з України.Будуть відповідати перед народом геть на другі питання.
показати весь коментар
06.05.2020 13:45 Відповісти
 
 