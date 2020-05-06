Рада 12 травня на позачерговому засіданні заслухає керівників уряду і НБУ, - "слуга народу" Корнієнко

Наступного вівторка Верховна Рада розгляне близько 25 питань.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Як зазначив Корнієнко, 12 травня планується година запитань до уряду, а також буде звітувати Нацбанк. "У вівторок - порядок денний близько 25 питань", - сказав він.

