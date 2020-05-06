Рада 12 травня на позачерговому засіданні заслухає керівників уряду і НБУ, - "слуга народу" Корнієнко
Наступного вівторка Верховна Рада розгляне близько 25 питань.
Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Як зазначив Корнієнко, 12 травня планується година запитань до уряду, а також буде звітувати Нацбанк. "У вівторок - порядок денний близько 25 питань", - сказав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
время
показати весь коментар06.05.2020 13:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль