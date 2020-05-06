Тимчасове скорочення генерації АЕС є вимушеним, це пов'язано з нормами законодавства у сфері ВДЕ, - Буславець

Виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявляє, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, зокрема, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і захисту довкілля, передають Українські Новини.

Буславець пояснила, що поки обмеження виробництва стосується всіх типів традиційної генерації, включно з теплоелектростанціями, і пов'язані вони із суттєвим скороченням споживання.

Міненерго зазначає, що теоретично, обмеження атомної генерації частково можна було б уникнути, знижуючи потужності об'єктів відновлюваної енергетики, яка і створює найбільші небаланси в системі. Але за чинним законодавством ДП "Гарантований покупець" зобов'язане оплачувати виробникам електроенергії з ВДЕ навіть ту електроенергію, яку вони не виробили через диспетчерські обмеження.

Тому в Міненерго вважають, що обмежувати їх було б не ефективно - платити за цю електроенергії все одно б довелося. У таких умовах зменшення виробництва атомними електростанціями є вимушеним кроком і з економічної точки зору, найбільш виправданим рішенням в умовах кризи.

"Ми маємо розуміти - якщо ми не зменшуємо виробництво атомної енергії, ми маємо платити і за атомну генерацію, яка була б надмірною і створювала небаланси в енергосистемі, і одночасно платити за обмеження виробництва з поновлюваних джерел. Орієнтовна ціна таких рішень - це додаткові 4 млрд гривень за невідпущену виробниками з ВДЕ електричну енергію", - зазначила Буславець.

Крім того, вона вважає, що навіть за умови таких обмежень ВДЕ атомні енергоблоки були б недовантажені і працювали в режимі добового регулювання, який небезпечний для їхньої експлуатації. Тому що в країні немає попиту на цю "базову" електроенергію.

Свідченням цього є значні обмеження обсягів виробництва електроенергії на АЕС за командою оператора системи передачі, які мали місце за останні 5 місяців. Зокрема: в січні - понад 50 млн кВтг; в лютому - понад 100 млн кВтг; в березні - 350 млн кВтг; у квітні - близько 800 млн кВтг; в травні - вже понад 200 млн кВтг.