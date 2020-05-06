УКР
Тимчасове скорочення генерації АЕС є вимушеним, це пов'язано з нормами законодавства у сфері ВДЕ, - Буславець

Тимчасове скорочення генерації АЕС є вимушеним, це пов'язано з нормами законодавства у сфері ВДЕ, - Буславець

Виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявляє, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, зокрема, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і захисту довкілля, передають Українські Новини.

Буславець пояснила, що поки обмеження виробництва стосується всіх типів традиційної генерації, включно з теплоелектростанціями, і пов'язані вони із суттєвим скороченням споживання.

Міненерго зазначає, що теоретично, обмеження атомної генерації частково можна було б уникнути, знижуючи потужності об'єктів відновлюваної енергетики, яка і створює найбільші небаланси в системі. Але за чинним законодавством ДП "Гарантований покупець" зобов'язане оплачувати виробникам електроенергії з ВДЕ навіть ту електроенергію, яку вони не виробили через диспетчерські обмеження.

Тому в Міненерго вважають, що обмежувати їх було б не ефективно - платити за цю електроенергії все одно б довелося. У таких умовах зменшення виробництва атомними електростанціями є вимушеним кроком і з економічної точки зору, найбільш виправданим рішенням в умовах кризи.

"Ми маємо розуміти - якщо ми не зменшуємо виробництво атомної енергії, ми маємо платити і за атомну генерацію, яка була б надмірною і створювала небаланси в енергосистемі, і одночасно платити за обмеження виробництва з поновлюваних джерел. Орієнтовна ціна таких рішень - це додаткові 4 млрд гривень за невідпущену виробниками з ВДЕ електричну енергію", - зазначила Буславець.

Крім того, вона вважає, що навіть за умови таких обмежень ВДЕ атомні енергоблоки були б недовантажені і працювали в режимі добового регулювання, який небезпечний для їхньої експлуатації. Тому що в країні немає попиту на цю "базову" електроенергію.

Свідченням цього є значні обмеження обсягів виробництва електроенергії на АЕС за командою оператора системи передачі, які мали місце за останні 5 місяців. Зокрема: в січні - понад 50 млн кВтг; в лютому - понад 100 млн кВтг; в березні - 350 млн кВтг; у квітні - близько 800 млн кВтг; в травні - вже понад 200 млн кВтг.

АЕС (1181) Міненерговугілля (912) Міністерство енергетики та захисту довкілля (69) Буславець Ольга (146)
+13
Это связанно с тем, что Ринат Леонидович должен получать сверхприбыли даже в период кризиса и вы, зеленая банда мародеров, ему это обеспечиваете.
06.05.2020 13:20 Відповісти
+12
Правда в том, что она как бы невзначай забыла упомянуть ахметовские ТЭС.
Они, очевидно тоже относятся к "зеленой энергетике" и их выработку сокращать нельзя. Кроме того, из за снижения тарифов в ЕС, Ахметов прекратил подачу туда э/э и очевидно не очень хотят, чтобы он недополучил прибыль еще и тут
06.05.2020 13:25 Відповісти
+10
Шмыгаль и эта Буславец всю жизнь работали на Ахметова, обеспечивали его монопольное обогащение за счет украинского народа. Кто-то поверит, что получив теперешние высокие должности они будут работать на Украину, а не на Ахметова?
06.05.2020 13:22 Відповісти
Есть хоть одно зеленое чмо что не боится сказать правду?
06.05.2020 13:18 Відповісти
06.05.2020 13:25 Відповісти
ребята не ведитесь на этот лохотрон с зелёной энергетикой,пару лет назад имел опыт с этим гавном, расскажу в кратце, выжать максимум из купленного оборудования получалось только 3 часа в солнце стояние, потом КПД уменьшается прямопропорционально смещению солнца от центра фотоэлементов, ахметушка прогоняет энергию с угольных электростанций через зелёный счетчик и имеет пятикратный навар, как будто его ферма даёт максимальный КПД чуть не весь световой день
06.05.2020 14:15 Відповісти
Наперсточник остался верен своим привычкам. И никакие НАБУ, бюро расследований, офис прокурора этого не видят.
06.05.2020 18:06 Відповісти
отрабатывает ахметовские сребренники
06.05.2020 13:35 Відповісти
06.05.2020 13:20 Відповісти
Народ это понимает. А вот есть ли в стране оппозиция, способная задать этот вопрос зеленой шмаркле и его ублюдкам из команды лиц зеленской национальности?
06.05.2020 18:05 Відповісти
и так во всех сферах, напринимали таких законов в ВРУ за 30лет, что куда не глянь законодательный треш, никого не посадить, ну ничего сделать нельзя, хождение по мукам!!
06.05.2020 13:21 Відповісти
А почему ограничили государственные АЭС с более дешевой э/э, а не ахметовские ТЭЦ?!
06.05.2020 13:21 Відповісти
о тож!!! но наши шахтёры, мать их ети, наши люди, он их уволит!!
06.05.2020 13:22 Відповісти
Как видите, это быдло из власти нас об этом не спросило. Будьте уверены, сам вывод из генерации АЭС обставлен так хитрО юридически, что в случае желания привлечь их к ответственности за грабеж населения и нанесения убытков державе практически невозможно.
06.05.2020 18:04 Відповісти
Шмыгаль и эта Буславец всю жизнь работали на Ахметова, обеспечивали его монопольное обогащение за счет украинского народа. Кто-то поверит, что получив теперешние высокие должности они будут работать на Украину, а не на Ахметова?
06.05.2020 13:22 Відповісти
Нет, никто не поверит. И вообще, народ Украины (разумная его часть) давно понимает, что Зеленский несет Украине горе, беду, распад государства и нищету ее народу. Осталось дождаться, пока это начнет неразумная часть населения. Можем не успеть, страны не станет раньше.
показати весь коментар
06.05.2020 18:02 Відповісти
уложить атом в целях дальнейшего сверхобогащения рыжего упыря - это вам не мелочь по карманам ...
06.05.2020 13:24 Відповісти
Отказаться от ядерной энергетики в пользу возобновляемой, это очень правильный и ответственный поступок. Жаль, что таких богатых стран которые могут себе это позволить не так много.
06.05.2020 13:25 Відповісти
Особенно богатых стран как Украина.
06.05.2020 13:28 Відповісти
а чем светитъ будет твoя зеленая кoгда Сoлнышкo сядет?
06.05.2020 14:28 Відповісти
Это должно решать не государство, а потребитель на свободном рынке без дотаций и пр. шахер-махеров
06.05.2020 15:22 Відповісти
То есть патужные рифарматары и тут подсуетились для Ахметки шоб чмо никопейки из карманов украинцев не потерял? А по соевому законодательству Зеленский уже год на должности, и папередники тута нипричома....и тут они частично правы, давно пора избавиться от законодательного шлака и перестать кормить рыгосоевых ушлёпков!
06.05.2020 13:26 Відповісти
Болезное, ты вообще статью читало. Зебильное минэнерго Останавливает государственные АЭС а не Ахметовские ТЭС, при чем тут "папиредники".
06.05.2020 14:10 Відповісти
Очередная лапша на уши. Прям как по книжке ... Забыли, что в начале и непоняли, что в конце
06.05.2020 13:27 Відповісти
детский лепет беспредельщиков
06.05.2020 13:30 Відповісти
Хотелось бы узнать конечных владельцев предприятий зеленой энергетики. Не стран регистрации, а истинных владельцев. И может оказаться что досрочно прервать соглашения о гарантированой покупке можно будет без международных скандалов.
06.05.2020 13:34 Відповісти
Кроме того в наших патужна рифармированных судах за 5 минут дадут решение в пользу власныка панелей
06.05.2020 13:41 Відповісти
Зебил, "патужна рефармированый" только один суд - Верховный. Остальные ваши Портновские.
06.05.2020 14:12 Відповісти
Якщо в Україні є лишня електроенергія то можна відключати АЕС та піднімати ціна на ел.енергію? Все це показуе,що вориг сидить при владі та шкодить України.Таких дебілів при владі,треба знищувати як ворогів народу.
06.05.2020 13:37 Відповісти
Зеленский лично обеспечивает Ахметову получение сверхприбылей в то время, когда ВСЕ украинцы будут затягивать пояса ! . Этот лживый клоун в прошлом году что-то такое на стадионе врал о борьбе с олигархатом ! А в этом году делает ВСЕ для того, чтобы олигархат процветал ! На крови защитников Украины, НА СМЕРТЯХ ОТ ВИРУСА !!! На карантине для людей и работе во время карантина для герег, тищенок и прочих людоедов !!! Янелох говорил, что он "приговор для Порошенко".... В итоге украинцы получили ПРИГОВОР ДЛЯ УКРАИНЫ !!! " "Слуги народа" - ЭТО УБИЙЦЫ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА И ПАЛАЧИ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ !
06.05.2020 13:37 Відповісти
Дешевую атомную генерацию закрывают , а дорогую Оставили , и попутно массируют слухи о повышении электроэнергии. Это Как ???, Слуги Какого Народа.
06.05.2020 13:48 Відповісти
Вообще никакого народа. Олигархов и кремлядей служанки.
06.05.2020 20:36 Відповісти
Чиновники высшего ранга нужны чтобы вносить предложения о необходимых изменениях законов для улучшения экономики страны. Если закон гробит промышленность и ведёт к обнищанию населения его нужно отменять. Наши чинуши занимаются, за наши деньги, оправданием явно коррупционных законов и схем.
06.05.2020 13:53 Відповісти
слуги сброда, а как там на счет конкуренции и рынка электроэнергии? )))))
газ считают как на хабе европейском, а электроэнергию то как ?))))
ох и доиграетесь слуги сброда, ведь вас будут бить не по мандату однозначно )))))
06.05.2020 13:55 Відповісти
А потом массовый ксеноновый голод в реакторах как на чаэс перед взрывом...
06.05.2020 14:38 Відповісти
Гарантированный покупатель?! Т.е. бери или плати?
Это даже у ГазПрома в Стокгольме не прокатило
06.05.2020 15:25 Відповісти
Как такую ТП можно назначить на такую должность?
06.05.2020 16:17 Відповісти
ТП как раз те, кто думают, что грабители грабят их, потому что грабители ТП.
06.05.2020 20:38 Відповісти
 
 