Віримо в проведення місцевих виборів на всій території України, включно з тимчасово окупованою, - "слуга народу" Корнієнко

Віримо в проведення місцевих виборів на всій території України, включно з тимчасово окупованою, - "слуга народу" Корнієнко

В "Слузі народу" не втрачають надію на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включаючи тимчасово окуповані Російською Федерацією райони Донбасу.

Про це заявив на брифінгу в середу в Києві перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми віримо всією командою, разом з Андрієм Єрмаком, що це (місцеві вибори. - Ред.) відбудеться в один день. Працюємо над тим, щоб до цього йшло", - сказав Корнієнко.

Він нагадав, що вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться в останню неділю жовтня.

"Згідно з Конституцією, вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року", - підкреслив Корнієнко, додавши, що розмови "про їхнє перенесення, скасування, неможливості проведення через брак грошей" є інсинуаціями.

Топ коментарі
+15
Ні, це сигнал. Сигнал, що цю шобл треба терміново гнати, якщо не хочемо виборів на всій території України по кацапських законах за кацапськими планами.
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
+13
Включаючи Крим?)
Тобто виборів таки не буде... Чи будуть тільки в дирі? Під танками...
Чую осінню вішати будемо...
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
+12
...бані слугі крємля.
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це віра, і нічого, крім віри.
показати весь коментар
06.05.2020 13:24 Відповісти
Ні, це сигнал. Сигнал, що цю шобл треба терміново гнати, якщо не хочемо виборів на всій території України по кацапських законах за кацапськими планами.
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Надо же Минские соглашения выполнять, а то Порошенко, сбитый лётчик, их не выполнял...
показати весь коментар
06.05.2020 13:24 Відповісти
...бані слугі крємля.
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Петро вірив у Томас,ці вірять у Діда Ху"ломороза.
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Так звали кота у мультику))Чому Петро віре в кота,я не розумію))
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
Томас,це така сама муйня,як і Дід Ху"ломороз та Мінські домовленності))
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
А він з данбаса
показати весь коментар
06.05.2020 13:30 Відповісти
Це ти з данбаса,а я Українець))
показати весь коментар
06.05.2020 13:31 Відповісти
Я зі Львова, а ти -з Донецька.
показати весь коментар
06.05.2020 13:35 Відповісти
Привіт!
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
Порох его в отличии от зелёных сказочек добился как и безвиза, но шмарклям оно плохо на хлеб мазалось теперь жрите эти сопли.
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
Петро почав Мінський зговор.Все інше то фігня.
показати весь коментар
06.05.2020 13:30 Відповісти
Ты в 2015 году так героично отбивал из окопа прямую агрессию кацапов в шлепках и касках 45 года наверно и на Москву наступать собрался, а Порох выбил время на реформу и укрепление армии еще и санкции на кацапов повесил. Вот же гад. Все верно?
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
А ти шо мене не бачив?Ми ж у сусідніх окопах були))Петро підірвав шість складів,щоб підсилити обороноспроможність))
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
До того как в 83 раза разбогател и брата убил или после 6 складов взорвал? ))))) Ладно я понимаю, после войны на Донбасс уголовников со всего совка свозили, видимо не повезло тебе с генами, но там есть и куча хороших людей.
показати весь коментар
06.05.2020 13:47 Відповісти
Так,там зараз всі такі як ти лишились,з ватою у голові.
показати весь коментар
06.05.2020 13:53 Відповісти
Включаючи Крим?)
Тобто виборів таки не буде... Чи будуть тільки в дирі? Під танками...
Чую осінню вішати будемо...
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Про Крим теж хотів написати. Тільки, "слуга народу" так висловився про "вибори на всій території України", що стало зрозуміло, - Крим він уже не вважає територією України. Майже відкритим текстом.
показати весь коментар
06.05.2020 17:47 Відповісти
еще один кацапский прихвостень
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Це ж на скільки вони - тупі!
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Що у перекладі на людську мову, означає: «Ми вєрім Путіну.»
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Зелені запроданці.
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Порох, на відміну від шмарклі, 1 - не звиздун і 2 - дипломат.
показати весь коментар
06.05.2020 13:28 Відповісти
Врешь.
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
Так низзя, путен же напал бы
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
Это будут не выборы, это легализация терроризма.
показати весь коментар
06.05.2020 13:26 Відповісти
Це почав робити Петро Порошенко,разом з Ху"лом.
показати весь коментар
06.05.2020 13:28 Відповісти
А я верю в то что из окупированых территорий получится о# енный космодром и мы на нем заработаем бабло.
показати весь коментар
06.05.2020 13:27 Відповісти
Гниды зеленые, не доводите до греха, иначе будет вам суд Линча в Киеве.
показати весь коментар
06.05.2020 13:28 Відповісти
ага наверное, в тот день когда это произайдет наступит конец Украины для всех, и наступит Украина для избраных
показати весь коментар
06.05.2020 13:28 Відповісти
Зелебобик поскаржився на сторінці у Facebook
https://www.facebook.com/ze2019poltava/?hc_ref=ARSY-XyCS8WA4ys6u9Y-s4IRNcwFksP5cR6_-Geal183jWNo9MEbh31aFdT6CKZpD5I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYffnP1yb-gBLG47fTNLUMKvOzvPmmnoOTcoIWRixFhqxf_Qx3uCNdh4OLsvw8K7Ydrd89gpAT-HR49gL2abZLcNj-PS_oXVZyFTdRS_WPkdhp2XASJ6QKQnk57jgcmzLcwazbv_wtpZG0ZESerwPvjShz8yFGozygx2m0rjojre0warPnSYcC7hiIYfH6cLzHGB7Ik82qSHog_Y083MkNvq3AswzhiaaFoehMe-w5M3zKpNm8FRtnAT-Bhi_Y0laPM47hc0pCbsI0N2vkMBwcxd-CbmoDrBtrwMMTCSYmtnjamDrgvXdfz377SIIy1x9G17qQg_2XRhTxR2U&__tn__=kC-R Команда Зеленського Полтава
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать.
https://www.facebook.com/398177864058625/posts/695531880989887/
Коментарі:
... это у вас она без мозгов дятлы зелёные......у вас без мозгов а нам теперь посмеяться не надо ни телика ни театра....вас зелепней 95квартальных на каждом углу и смейся не пересмейся....а самое смешное что вы жить хуже скота будете будете семейно с детьми родителями долго теперь....очень долго....помните пословицу хорошо смеётся тот кто смеётся последним так что се ля ви)))) овации бурные и аплодисменты вашему президенту который сделал вас лохов так быстро и так красиво))))
*****
Чувак... А ты не пробовал посмотреть на бигборд «Кінець єпохи бідності»? Поможет, обязательно! Нужно только правильно смотреть! Трижды в день. Утром до рассвета, в обед, и вечером после заката солнца! При этом нашептывая заклинание «Хуже не будет... Хуже не будет... Хуже не будет!»

Пробуй! Должно получиться!
****
https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/100000930615293?comment_id=Y29tbWVudDo2OTU1MzE4ODA5ODk4ODdfMTY5MDAyMDA0NDQwODI0 Сашко Лірник А нафіга вам гроші? Ви ж «зробили нас разом».
Вам має цього вистачити.
Вмикайте телеканал Г+Г - там дуже смішний квартал показують і лігосмєшніків. Подивитесь і посмійтесь. Весело ж! От і забудеться ваше горе.
А як захочеться їсти, то можна ще й жеку лисого подивитися.)))
Отак всією родиною сідайте перед тєліком і ржіть як коні.
Замість котлєтки можна в телевізорі жопку зеленої бубочки полизати.
А ще відосіки харашо ідуть замість борщика.
А на закусочку подивіться як малада прогресивна команда зе шаурму ******. Вкусно!
Олександр Крачковський Ви, головне, не переживайте. Ваш ясноокий коханий президент відчуває себе дуже добре. Нещодавно черговий рекорд побив - 43 автомобіля у кортежі. Це удвічі більше того, що дозволяв собі Янукович, і вдесятеро більше ніж у Бариги. Ага. Але грошей немає, тримайтеся там, хорошого вам настрою
***
А це ще "хуже не будєт" чи вже настало "хоть паржом"?
Ви зробили це разом! Жрі Тє
показати весь коментар
06.05.2020 13:28 Відповісти
умом зєбілов не понять
аршьіном общим - не измерить
у них особенная стать: поржать,
пожрать, посрать, поспать..(с)
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
і бухнуть.
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
точно. Півас як ознака життєдіяльності зєбіла
показати весь коментар
06.05.2020 13:35 Відповісти
там же
Верим в проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированную, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4602
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
падаждите,как никто ?!
25 % не то,что ожидали и знали - а орали вам дебилам що так будет
но вы ж умные,мать вашу

привет
показати весь коментар
06.05.2020 13:52 Відповісти
Привет рыжая. Как дела? как дача? все посадила уже?
показати весь коментар
06.05.2020 13:54 Відповісти
норм,аптеки ж не закрыли
на даче теперь красота,всё цветёт,тишина(автобусы не ходят,а соседи без авто) приезжаю с собаком ,суда на рейде.я ничего там не сажу,цветы и трава,
а твои родители как добираются?в Галициновке кажется дача?
показати весь коментар
06.05.2020 14:00 Відповісти
на машине
показати весь коментар
06.05.2020 14:03 Відповісти
Забув додати - і в Криму. А про чесні й прозорі - вже навіть діти не вірять, знають, що дебіли при владі.
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
вы можете провести в ОРДЛО хоть десять выборов...., а вот признать их Легитимными и будет вашим приговором......
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
точно! Будуть легитимні вибори під дулом окупантів!
А потім новообрані свинособаки будуть вже не терористами, а нормальними депутатами України, так? І переговори з ними вже можна буде з ними проводити? Ну все, зрозуміло, які ви "патріоти".
Навозні мухи зєлупєндри, які ж ви нікчеми!
показати весь коментар
06.05.2020 13:30 Відповісти
Хрін вам, а не вибори в ордло..
показати весь коментар
06.05.2020 13:30 Відповісти
А шо Ти зробиш?
показати весь коментар
06.05.2020 17:58 Відповісти
я буду проти..
показати весь коментар
07.05.2020 13:47 Відповісти
Значит Знают Больше и сделали Больше . Если Продали Суверенитет То всплывет. А может Друзья Западные что то больше Знают и прогноз Точный , что россия на издохе.Это же не союз который протянул дольше.А может они как папуасы повторяют за Ермаком. Общим надвигаются события
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Це що, ще одна консерва коло зелнського відкрилась?
Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Верим в проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированную, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8069
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Острая борьба ермака и пацанов с ОПЗЖ за звание лучших холуев лысого кремлевского недофашика?
Или просто идиоты конченные? Даже не знаю...
показати весь коментар
06.05.2020 13:46 Відповісти
Корнієнко з Арою Хамією самі бюлетні в Лугандон полезе?
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
Не будет а оккупации никаких выборов, это какая то стратегия только пойди разберись для чего. Повторять то что практически не возможно. Ведь если они в последний момент начнут реализовывать там выборный процесс на правилах россии, на том их власть и закончится. Просто какой то тупой маневр, осенью сядут в лужу и скажут не получилось.
показати весь коментар
06.05.2020 14:08 Відповісти
Нема спокою ї#онутим.
показати весь коментар
06.05.2020 14:28 Відповісти
..егеж..
Дурень думкой багатіє..
ото тільки на окупованих теріторіях за Слуг ***** й проголосують
бо вони пообіцяли сепарам пенсію
показати весь коментар
06.05.2020 14:52 Відповісти
Ніхто не вірить в це крім "зельоних мєчтатєлєй"!...
показати весь коментар
06.05.2020 14:57 Відповісти
Він на вигляд ніби адекватний, але таку ахінею несе.
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Осенью в Лугандоне можно провести только полностью устраивающие Россию выборы и никак иначе. Кому что здесь не понятно?
показати весь коментар
06.05.2020 15:26 Відповісти
Що вони там таке термоядерне курять у тій слузі урода?
показати весь коментар
06.05.2020 15:43 Відповісти
Логово коллаборантов организовал и крышует блазень.
показати весь коментар
06.05.2020 16:43 Відповісти
Дядя ты дурак😁 Зелень это диагноз.
показати весь коментар
06.05.2020 16:56 Відповісти
Та дехто вірив у зарплату вчителям в 4000$. Їдіть дядьку з вашою вірою до масковскаго паханату.
показати весь коментар
06.05.2020 16:57 Відповісти
На всій території? А Крим?
показати весь коментар
06.05.2020 17:10 Відповісти
"Слуги российского народа" хотят провести выборы в лугандоне - чтобы легитимизировать террористов = выполнить основное требование пуйла
показати весь коментар
07.05.2020 05:56 Відповісти
 
 