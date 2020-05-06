Віримо в проведення місцевих виборів на всій території України, включно з тимчасово окупованою, - "слуга народу" Корнієнко

В "Слузі народу" не втрачають надію на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включаючи тимчасово окуповані Російською Федерацією райони Донбасу.

Про це заявив на брифінгу в середу в Києві перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми віримо всією командою, разом з Андрієм Єрмаком, що це (місцеві вибори. - Ред.) відбудеться в один день. Працюємо над тим, щоб до цього йшло", - сказав Корнієнко.

Він нагадав, що вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться в останню неділю жовтня.

"Згідно з Конституцією, вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року", - підкреслив Корнієнко, додавши, що розмови "про їхнє перенесення, скасування, неможливості проведення через брак грошей" є інсинуаціями.