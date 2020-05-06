В Україні запровадять "паспорти здоров'я", якщо вони з'являться у світі та їх рекомендуватиме ВООЗ, - глава Держтуризму Олеськів
Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів заявляє, що якщо так звані "паспорти здоров'я" будуть запроваджені у світі і рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), вони будуть запроваджені також і в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Якщо це буде впроваджено у світі й рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це буде впроваджено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним і за скільки часу його потрібно проводити, але на це поки що відповідей немає, і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна поки що не має", - сказала Олеськів.
Що стосується нових санітарно-гігієнічних норм у сфері туризму після завершення карантинних заходів, вона зазначила, що такі правила наразі розробляють.
Водночас голова Держтуризму наголосила, що це не будуть якісь обов'язкові сертифікації, або те, "на чому хтось захоче заробити гроші".
Як приклади вона навела: проходження персоналом температурного скринінгу, відстань між столиками і кількість людей на квадратний метр у закладах харчування, неможливість доступу до їжі самих туристів, певну відстань на рецепції між людьми, дезінфектори, які має бути встановлено у визначених місцях, обмеження щодо басейнів і СПА, дистанціювання між людьми на пляжах.
"Думаю, також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то наразі туди додадуть ще маленький дезінфектор і маску", - додала Олеськів.
Що стосується хостелів, де, як правило, проживають декілька людей в одній кімнаті, вона зазначила, що найближчим часом у такому форматі вони не працюватимуть.
"Щодо транспорту нині норми розробляє Міністерство інфраструктури. Зокрема, використання лише посадкових місць, масок, дезінфекторів. Якщо брати авіаіндустрію, то багато хто говорить, що крісло посередині зайнято не буде, але тоді зросте вартість перевезень. Так, наприклад, керівник Ryanair сказав, що це все дурниця і що так не буде, всі сидітимуть так, як сиділи. Сьогодні світ ще не знає, як все це працюватиме", - додала Олеськів.
Вона також констатувала, що температурні скринінги, дезінфікатор, постійне миття рук надовго увійде в звичку і в спосіб життя людей.
"Окрім того, як би сумно це не звучало, це не останній вірус, який може влитися в наше життя, тому нормам санітарії наразі приділятимуть більше уваги", - зазначила голова Держтуризму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В заключение темы «кто есть кто» необходимо остановиться и на персоналиях немецкой стороны, которая поддерживает ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Это официальные власти и специалисты-вирусологи, сторонники идеи пандемии, заразности и опасности вируса, что активно доносится до граждан Германии с помощью государственных СМИ. Эти организации и люди на сегодня главные официальные советники кабинета канцлера Меркель:
1. Глава Кох-Института (при Минздраве Германии) Prof. Dr. Lothar H. Wieler (по образованию ветеринар, специализировался на инфекционных заболеваниях животных (Fach: Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), до 2013 года издатель ветеринарного журнала, с 2018-го член ВОЗ (!!!).
2. Jens Spahn (министр здравоохранения, член ЦДУ, окончил обучение по специальности работник банка (absolvierte eine duale Berufsausbildung zum Bankkaufmann), с юных лет был политически ангажированным, типичный партийный функцинер, в 2008 году защитил бакалавриат, а в 2017-м получил диплом Master of Arts, обучаясь заочно 14 лет. С 2015 по 2018-го господин Шпан был статсекретарем по финансам (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen). С 2018 года министр здравоохранения.
3. Вирусолог Christian Drosten, до 2017 года профессор университета в Бонне, после чего перешел на преподавательскую работу институтским директором при больнице в Берлине (Institutsdirektor an der Charité in Berlin).
Комментарии излишни или нет? Во главе поддержки ВОЗ и главными советниками канцлера стоят ветеринар, член ВОЗ и бывший министр финансов, окончивший курсы работников банка. Есть и вирусолог, который является лабораторным исследователем вируса, теоретиком, не имеющим практики работы с инфицированными больными.
Нас что лучше лечить станут?
Лечить будут тех, кто им больше заплатит и без всяких там паспортов
Что касается метки зверя, то к этому все идет! Это серьезная тема, которую сильно пытаются дискредитировать несвоевременной паникой...
Когда только все начиналось, одна моя знакомая из России прислала сообщение: «надвигается страшная эпидемия, САМА ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) объявила пандемию». Меня удивило, что эта адекватная женщина, сомневающаяся во всем, вдруг поверила в то, что ВОЗ можно верить. Но она стала присылать линки с роликами на немецком, вещающие об ужасах предстоящей пандемии. Все они были с официального государственного телеканала АРД. Я спросила её, как бы она отнеслась, если бы я пересылала ей ролики Первого канала российского ТВ с выступлениями Киселева или Соловьева? И стала бы она верить Минздраву РФ и Скворцовой?
https://www.kasparov.ru/author.php?id=5898496419C51 Татьяна Росс