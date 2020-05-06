В Україні запровадять "паспорти здоров'я", якщо вони з'являться у світі та їх рекомендуватиме ВООЗ, - глава Держтуризму Олеськів

Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів заявляє, що якщо так звані "паспорти здоров'я" будуть запроваджені у світі і рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), вони будуть запроваджені також і в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо це буде впроваджено у світі й рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це буде впроваджено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним і за скільки часу його потрібно проводити, але на це поки що відповідей немає, і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна поки що не має", - сказала Олеськів.

Що стосується нових санітарно-гігієнічних норм у сфері туризму після завершення карантинних заходів, вона зазначила, що такі правила наразі розробляють.

Водночас голова Держтуризму наголосила, що це не будуть якісь обов'язкові сертифікації, або те, "на чому хтось захоче заробити гроші".

Як приклади вона навела: проходження персоналом температурного скринінгу, відстань між столиками і кількість людей на квадратний метр у закладах харчування, неможливість доступу до їжі самих туристів, певну відстань на рецепції між людьми, дезінфектори, які має бути встановлено у визначених місцях, обмеження щодо басейнів і СПА, дистанціювання між людьми на пляжах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покладаю великі надії на залучення китайського туриста, - глава Держтуризму Олеськів

"Думаю, також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то наразі туди додадуть ще маленький дезінфектор і маску", - додала Олеськів.

Що стосується хостелів, де, як правило, проживають декілька людей в одній кімнаті, вона зазначила, що найближчим часом у такому форматі вони не працюватимуть.

"Щодо транспорту нині норми розробляє Міністерство інфраструктури. Зокрема, використання лише посадкових місць, масок, дезінфекторів. Якщо брати авіаіндустрію, то багато хто говорить, що крісло посередині зайнято не буде, але тоді зросте вартість перевезень. Так, наприклад, керівник Ryanair сказав, що це все дурниця і що так не буде, всі сидітимуть так, як сиділи. Сьогодні світ ще не знає, як все це працюватиме", - додала Олеськів.

Вона також констатувала, що температурні скринінги, дезінфікатор, постійне миття рук надовго увійде в звичку і в спосіб життя людей.

Також дивіться: Улітку спробуємо повернути внутрішнє авіасполучення, міжнародне відновиться не раніше осені, - Кулеба. ВIДЕО

"Окрім того, як би сумно це не звучало, це не останній вірус, який може влитися в наше життя, тому нормам санітарії наразі приділятимуть більше уваги", - зазначила голова Держтуризму.