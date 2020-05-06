Інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності, - міністр розвитку економіки Петрашко

Інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Обозреватель.

"Це не відповідає дійсності, що ціни найвищі – для підприємців. Знову-таки, ринок в Україні побудований досить специфічно, тут треба балансувати також ціни для населення", - сказав Петрашко.

Міністр також зауважив, що ціноутворення має циклічний характер та наголосив: діяльність енергоринку законодавчо зарегульована.

"Ціни мають досить циклічний характер. Не можна висмикнути якусь одну точку на презентації та сказати, що ціни ростуть. Уряд зараз реагує на ці питання абсолютно правильно. Їх вирішити за тиждень, за два неможливо. Є законодавчо врегульована діяльність енергоринку і все інше", – зазначив Петрашко.

Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех заявив – в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизилися так, що часом навіть не покривають собівартості її виробництва, а енергетика перебуває у кризовій ситуації.