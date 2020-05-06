Інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності, - міністр розвитку економіки Петрашко
Інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності.
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Обозреватель.
"Це не відповідає дійсності, що ціни найвищі – для підприємців. Знову-таки, ринок в Україні побудований досить специфічно, тут треба балансувати також ціни для населення", - сказав Петрашко.
Міністр також зауважив, що ціноутворення має циклічний характер та наголосив: діяльність енергоринку законодавчо зарегульована.
"Ціни мають досить циклічний характер. Не можна висмикнути якусь одну точку на презентації та сказати, що ціни ростуть. Уряд зараз реагує на ці питання абсолютно правильно. Їх вирішити за тиждень, за два неможливо. Є законодавчо врегульована діяльність енергоринку і все інше", – зазначив Петрашко.
Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех заявив – в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизилися так, що часом навіть не покривають собівартості її виробництва, а енергетика перебуває у кризовій ситуації.
06.05.2020, 15:45 • 51 • https://uainfo.org/blognews/1588755590-dzherela-energechichnoyi-krizi-v-********-u-roli-oligarhiv-.html#mc-container 0
На жаль, прогнози збуваються…
Тиждень тому я писав, що в зв'язку з приходом до влади взагалі в Україні і, зокрема, у міністерстві енергетики, профанів та невігласів, варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Так і вийшло, пропозиції вже надійшли. Аннушка розлила олію...
Попередній Уряд "кращих" в історії країни реформаторів загнав електроенергетику у безвихідь, а нинішні, суцільно "виконуючі обов'язки", його остаточно доконають.
Ті рішення, які вони зараз приймають, прикриваючись кризами у різних сферах життя країни, працюють не на системне вирішення проблем, а на ситуативне загашення полум'я гасом та бензином.
Не буду довго зупинятись на причинах проблем в електроенергетиці. Вони, насправді, фундаментальні, і про них вже багато написано.
Скажу тільки, що рішення зменшити в структурі генерації долю найбільш дешевої атомної енергетики на користь теплової, що контролюється відомими олігархами, точно не на користь державі та її мешканцям.
Краще, навпаки, збільшувати долю атомної енергетики в структурі електрогенерації, та вкладати інвестиції, що формуються за рахунок більш дешевої електроенергії, у балансуючі (маневрові) потужності. Про що напишу окремо.
Що, сьогодні, пропонують представники «найбільш реформаторського» Уряду?
З 1-го січня 2021-го року відмінити, діючий для населення, тариф на перші 100 кВт електроенергії. Та вирівняти його з тарифом на наступне, після перших 100 кВт, споживання.
Нагадаю, сьогодні, для населення діє наступний тариф: перші 100 кВт споживання - 0,9 грн/кВт, далі - 1,68 грн/кВт.
Тобто, з наступного року ми будемо сплачувати за всю спожиту електроенергію - 1,68 грн/кВт.
Далі, більше, - ще через рік "реформатори" пропонують вирівняти тарифи для населення з тарифами для промисловості. Що, сьогодні, коливаються в межах 1,8 - 1,9 грн/кВт.
Як казав герой одного фільму: "От і рахуйте…"
А, ще, для повноти картини, оцініть наступне: оптова ціна, що діє на ринку електроенергетики України, від якої формується кінцева ціна для споживачів, коливається сьогодні в межах 40-50 Євро/МВт-год.
Запам'ятали?
Оптова ціна електроенергії у Норвегії - 6,7 Євро/МВт-год. У Швеції - 8,0 Євро/МВт-год. У Франції - 16,5. У Данії - 19,8. У Австрії - 26. У сусідній Угорщині - 31,6 Євро/МВт-год.
І дуже показова для нас ситуація у Німеччині. Де зупинена вся теплова генерація. А доля відновлювальної генерації в структурі виробництва електроенергії становить більше 30%. Оптова ціна у Німеччині - 26,4 Євро/МВт-год.
Порівняйте з нашою ціною. І я Вас запевняю, джерела кризи в електроенергетиці України не в нерозв'язних технічних проблемах.
Джерела цієї кризи у ролі олігархів, які впливають на рішення своїх протеже у владі, та, як казав професор Преображенський: "Разруха не в клозетах, а в головах…"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1364272613759915&id=100005315671572 Павло РОДНІН