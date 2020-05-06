З військової точки зору Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО: залишається певне "домашнє завдання", - Пристайко

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявляє, що Україна підготувала всю необхідну військову базу для того, щоб приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО.

"З військової точки зору Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей, яка збільшить взаємосумісність українських військових з підрозділами країн-членів НАТО. Залишається певне "домашнє завдання" на цьому напрямку, але робота добре спланована і її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їхні партнери в НАТО. З політичної точки зору ми також спостерігаємо формування консенсусу щодо запрошення України до цього формату найближчих партнерів Альянсу", - цитує Пристайка пресслужба віцепрем'єра за результатами відеоконференції з послами країн-членів Альянсу та Представництвом НАТО в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Пристайко підкреслив, що очікує запрошення для України вже в ході наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

Він також підкреслив, що Україна продовжує постійний рух у напрямку досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО, як це визначено Конституцією України.

