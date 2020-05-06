УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5782 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 572 20

З військової точки зору Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО: залишається певне "домашнє завдання", - Пристайко

З військової точки зору Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО: залишається певне "домашнє завдання", - Пристайко

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявляє, що Україна підготувала всю необхідну військову базу для того, щоб приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО.

"З військової точки зору Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей, яка збільшить взаємосумісність українських військових з підрозділами країн-членів НАТО. Залишається певне "домашнє завдання" на цьому напрямку, але робота добре спланована і її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їхні партнери в НАТО. З політичної точки зору ми також спостерігаємо формування консенсусу щодо запрошення України до цього формату найближчих партнерів Альянсу", - цитує Пристайка пресслужба віцепрем'єра за результатами відеоконференції з послами країн-членів Альянсу та Представництвом НАТО в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Пристайко підкреслив, що очікує запрошення для України вже в ході наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

Він також підкреслив, що Україна продовжує постійний рух у напрямку досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО, як це визначено Конституцією України.

Також читайте: НАТО поглиблюватиме партнерство з Україною і Грузією, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6835) оборона (4913) Пристайко Вадим (498)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО: остается определенное "домашнее задание", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5042
показати весь коментар
06.05.2020 14:03 Відповісти
+4
У нас откат назад по всем фронтам. Будем, но не при этой зеленой пошести.
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
+3
Уже вы свое сделали. Только чье оно задание?

С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО: остается определенное "домашнее задание", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9020
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина НАТО готова,НАТО к Украине не готово.
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
У нас откат назад по всем фронтам. Будем, но не при этой зеленой пошести.
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
Сам выдумал про откат или мечты свои озвучил?
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
А новости прочитать не дано? Или религия не позволяет? Или только из спячки проснулась?
показати весь коментар
06.05.2020 13:40 Відповісти
Я-то новости читаю в отличие от вас прежде, чем писать что-то . А у вас на уме одно - зрада зрадная.
показати весь коментар
06.05.2020 13:47 Відповісти
Неужели? Ликвидация офиса реформ при МОУ, Отмена указа про реформу системы управления армией по стандартам НАТО, Введение "левых" должностей в руководство МОУ ради жополиза Хомчака, Указ про разрешение перевода военных на более низкие должности без их согласия, Возврат к призыву с 18 лет вместо 20, Отказ от синхронизации законодательства, Сворачивание финансирования разработки и производства новых современных типов вооружений и прочее, прочее, прочее. Мало?
показати весь коментар
06.05.2020 14:02 Відповісти
Уже вы свое сделали. Только чье оно задание?

С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО: остается определенное "домашнее задание", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9020
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Когда я читаю, что Украине оталось выполнить домашнее задание,у меня складывается впечатление,что это семнадцатилетний переросток сидящий который год в пятом классе.
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
дристайка, у вашої шобли єдине домашне завдання: нищити українську державність, нищити патріотизм, бо вам, малоросам, "какаяразніца"
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
Осталось домашнее Задание , Выбить всех с нашей территории и восстановить суверенитет.
показати весь коментар
06.05.2020 13:38 Відповісти
С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО: остается определенное "домашнее задание", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5042
показати весь коментар
06.05.2020 14:03 Відповісти
шо, еще не все разгромили, что уже было построено???
показати весь коментар
06.05.2020 13:38 Відповісти
с военной точки зрения надо ************ ордло из всех возможных стволов а потом пинками выгнать переселенцев туда
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
И всех сепаров повесить на телеграфных столбах
показати весь коментар
06.05.2020 13:59 Відповісти
и жен *******)))
показати весь коментар
06.05.2020 14:58 Відповісти
тьфу, зоофил грёбаный...
показати весь коментар
06.05.2020 15:07 Відповісти
Фууууу. А не противно? Или просто от озабоченности?
показати весь коментар
06.05.2020 15:11 Відповісти
Пристайко ничего не решает, а Зеленский, Ермак, Разумков и прочие путинские подстилки уже даже и не вспоминают ни НАТО, ни ЕС, не то что какое-то движение в европейском и евроатлантическом направлении. Им это не интересно, у них одна Россия-матушка в головах.
Никакого дальнейшего движения по приведению в соответствие украинского законодательства с законодательством ЕС.
Никакого движения по переходу на стандарты ЕС.
НАТО снова превращается в совковую страшилку.
Армия не то что не развивается в сторону НАТО, а, наоборот, начала планомерно возвращаться к совковым порядкам и, более того, уничтожаться.
И всё это на фоне разрушения экономики Украины и полной, всеобъемлющей жопы.
По большому счету, фундамент для полной капитуляции Украины уже готов.
показати весь коментар
06.05.2020 15:39 Відповісти
домашнє завдання - неужели зеля пнх?
показати весь коментар
07.05.2020 08:41 Відповісти
 
 