УКР
Експертна рада ветеранів при президенті не розглядатиме кримінальні справи замість правоохоронців, - Єрмак

Експертна рада ветеранів при президенті не розглядатиме кримінальні справи замість правоохоронців, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслює, що заяви про те, що створювана при президенті України Експертна рада за участі ветеранів нібито буде розглядати резонансні кримінальні справи, не відповідають дійсності.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Рада жодним чином не підміняє собою функцію слідства або суду, не даватиме оцінку ніяким доказам або фактичним обставинам конкретної справи", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що в рамках цієї експертної ради можливе обговорення резонансних розслідувань, які ведуть українські правоохоронці.

"Все, що найбільше турбує суспільство, ми можемо, і будемо обговорювати. Але це будуть громадські обговорення за участі громадських авторитетів, які не можуть і не будуть впливати на діяльність правоохоронної системи. Люди мають право привернути увагу влади до несправедливості, до порушення законодавства, залучити до обговорення важливих для всього суспільства тем. Для цього і створена рада. Як місце обговорення. Але без політичних мотивів і без будь-якого тиску на слідство", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак

Єрмак зауважив, що основна мета створення Експертної ради за участю ветеранів - обговорення всіх суспільних проблем, які турбують учасників бойових дій.

За його словами, для президента України Володимира Зеленського вкрай важливо тісніше співпрацювати з ветеранами і вибудувати системний діалог.

"Для нас важливо враховувати побажання ветеранів щодо реабілітації, працевлаштування, забезпечення житлом та іншим соціальним питанням. Але ми плануємо обговорювати й інші теми, які турбують учасників бойових дій і колишніх військових. Важлива їхня думка про реформу українського війська, про оборонні програми, про якість інших реформ", - зазначив Єрмак.

Напередодні Єрмак повідомив, що найближчим часом Офіс Президента представить громадську раду, до якої увійдуть ветерани війни та авторитетні особистості. За словами Єрмака, на обговорення новоствореної громадської ради будуть виносити наболілі в суспільстві питання. Як приклад він навів звинувачення, висунуті на адресу екснардепа Тетяни Чорновол.

ветерани (1127) Єрмак Андрій (1427) Офіс Президента (2060)
+8
"Ветераны" в понимании Ермака- это вот эти. Смотрите не перепутайте.
Экспертный совет ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей, - Ермак - Цензор.НЕТ 7634
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
+2
а нах*уя он вообще нужен?
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
+2
А говорил , что Будут . Например сказал о Черновол. Переобулся.
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
Ветераны понад усе?
показати весь коментар
06.05.2020 13:31 Відповісти
Значить будуть. Розуміти слуг потрібно навпаки
показати весь коментар
06.05.2020 13:53 Відповісти
Чи це мені одному здається, що мармиза у фсбшника єрмака останнім часом стала вдвічі ширше? Скоро в телевізор не влазитиме.
показати весь коментар
06.05.2020 16:12 Відповісти
а нах*уя он вообще нужен?
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Ветераны должны быть защищены государством, как люди защищавшие эту страну с риском для жизни.
И это - правильно.
показати весь коментар
06.05.2020 13:38 Відповісти
при чем тут???? читайте внимательно: "Для этого и создан совет. Как место обсуждения." - обсуждения чего?

А для защиты прав ветеранов есть http://komspip.rada.gov.ua/ Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради - это их прямая обязанность
показати весь коментар
06.05.2020 16:23 Відповісти
Ты против?
Уголовные дела только в суд!
показати весь коментар
06.05.2020 16:37 Відповісти
против чего? какие еще уголовные дела? я спрашиваю нахера этот совет? ИБД?
показати весь коментар
06.05.2020 16:43 Відповісти
Я смотрю, ты не в теме.
показати весь коментар
06.05.2020 16:46 Відповісти
ты сильно в теме, я смотрю: экспертный совет при президенте Украины "с участием ветеранов", который создает Ермак. надо думать он и руководить им будет? надо быть совсем без ума, чтобы повестись на эту туфту. или без совести, типа "ветерана" Дениса Ермака
показати весь коментар
06.05.2020 16:54 Відповісти
А говорил , что Будут . Например сказал о Черновол. Переобулся.
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
А как должно быть по-вашему?
Пожизненная амнистия?
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
Будут рассматриваться житейские вопросы.
Выделение жилплощади, оказание матпомощи, трудоустройство, реабилитация, освобождение от ответственности за заплыв за буйки...
И это - правильно.
показати весь коментар
06.05.2020 13:35 Відповісти
"Ветераны" в понимании Ермака- это вот эти. Смотрите не перепутайте.
Экспертный совет ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей, - Ермак - Цензор.НЕТ 7634
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
ветераны должны быть подсудны особым судом, состоящий из ветеранов, судить участника АТО судьи назначеные яныком да в прочем любым другим президентом не имеют право, вот и все, если ветеран ато задвухсотит семъю депутата любого созыва с детьми и внуками и свекрами и зятьями у меня он найдет кров и хлеб, и с ним я повоюю если попробуют штурмовать мою квартиру
показати весь коментар
06.05.2020 13:47 Відповісти
Глупости ты говоришь, ведь самое лучшее, когда всё для всех по закону.
Закон должен быть для всех одинаков, это и есть демократия и порядок.
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
вот когда закон один для всех организуете тогда и приходите, ато судей и ментов судят в особом порядке и зоны у них особые, а мы атовцы тоже хотим особых тюрем как у юли и особых камер в сизо, как то не очень у нас получается один закон для всех, для всех значит для всех, дерзайте а пока такой закон как сегодня то любой атовец если он убил и съел беременную невиновен
показати весь коментар
06.05.2020 14:05 Відповісти
Ты на колчаковских фронтах атошником стал?
показати весь коментар
06.05.2020 14:17 Відповісти
******** чучмекская, я рубь за сто даю что ты Мариуполь Запорожье максимум твои телки жирныеалинымарины, вас точно ссаными тряпками выгонят из Украины в рашку, самая ******** нация чебуречников
показати весь коментар
06.05.2020 14:33 Відповісти
Прикольный ты) Сразу понятно, что ты ольгинец) а я с Днепра)
показати весь коментар
06.05.2020 16:35 Відповісти
бзде бздит и заискивает перед ветеранами боится третьего майдана.
показати весь коментар
06.05.2020 13:57 Відповісти
Да и не особо третий Майдан нужен - достаточно пол-сотни табакерок.
показати весь коментар
06.05.2020 15:50 Відповісти
...... jak sumienie rozdawali, to go w domu nie było
показати весь коментар
06.05.2020 14:13 Відповісти
т е создаем говорильню которая не имеет влияния ни на что? подачка глупому народу?)
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
Да и говорильня там будет исключительно в поддержку великого деятеля современности Зеленского.
показати весь коментар
06.05.2020 15:49 Відповісти
Осталось только набрать в этот совет ветеранов и волонтеров, полностью согласных с капитулянтской политикой Зеленского и Ермака. Настоящих патриотов вы там не увидите.
показати весь коментар
06.05.2020 15:48 Відповісти
Какофонія в дії
показати весь коментар
06.05.2020 15:55 Відповісти
 
 