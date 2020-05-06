Експертна рада ветеранів при президенті не розглядатиме кримінальні справи замість правоохоронців, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслює, що заяви про те, що створювана при президенті України Експертна рада за участі ветеранів нібито буде розглядати резонансні кримінальні справи, не відповідають дійсності.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Рада жодним чином не підміняє собою функцію слідства або суду, не даватиме оцінку ніяким доказам або фактичним обставинам конкретної справи", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що в рамках цієї експертної ради можливе обговорення резонансних розслідувань, які ведуть українські правоохоронці.

"Все, що найбільше турбує суспільство, ми можемо, і будемо обговорювати. Але це будуть громадські обговорення за участі громадських авторитетів, які не можуть і не будуть впливати на діяльність правоохоронної системи. Люди мають право привернути увагу влади до несправедливості, до порушення законодавства, залучити до обговорення важливих для всього суспільства тем. Для цього і створена рада. Як місце обговорення. Але без політичних мотивів і без будь-якого тиску на слідство", - підкреслив він.

Єрмак зауважив, що основна мета створення Експертної ради за участю ветеранів - обговорення всіх суспільних проблем, які турбують учасників бойових дій.

За його словами, для президента України Володимира Зеленського вкрай важливо тісніше співпрацювати з ветеранами і вибудувати системний діалог.

"Для нас важливо враховувати побажання ветеранів щодо реабілітації, працевлаштування, забезпечення житлом та іншим соціальним питанням. Але ми плануємо обговорювати й інші теми, які турбують учасників бойових дій і колишніх військових. Важлива їхня думка про реформу українського війська, про оборонні програми, про якість інших реформ", - зазначив Єрмак.

Напередодні Єрмак повідомив, що найближчим часом Офіс Президента представить громадську раду, до якої увійдуть ветерани війни та авторитетні особистості. За словами Єрмака, на обговорення новоствореної громадської ради будуть виносити наболілі в суспільстві питання. Як приклад він навів звинувачення, висунуті на адресу екснардепа Тетяни Чорновол.