"Слуга народу" проти будь-яких обмежень для партій і кандидатів на місцевих виборах, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія виступає проти будь-яких обмежень для партій і кандидатів на участь у місцевих виборах.

Про це сказав Арахамія в середу на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позиція партії і фракції "Слуга народу" така: ми категорично проти всіх бар'єрів (на місцевих виборах. - Ред.) ... Ми вже в першому читанні проголосували за суттєве зниження застав для того, щоб зробити цей процес більш доступним. Ми проти того, хоча нам це закидають, щоб мери були представниками партій. Вони можуть бути самовисуванцями, безпартійними, бо це місцеве самоврядування. Реформа децентралізації дуже важлива, ми її повністю підтримуємо", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції і його заступника Олександра Корнієнка, єдине, чого можуть торкнутися зміни, крім технічних моментів поліпшення тексту Виборчого кодексу, - це зменшення порогу партійних виборів з населених пунктів, де проживає понад 90 тисяч жителів, до тих, де проживає понад 10 тисяч осіб.

Нардеп Олександр Корнієнко додав, що Україні "потрібно рухатися до партизації країни".

"Ми давно за це виступаємо. У нас є державне фінансування партій. Необхідно поступово опускатися нижче рівня області: в міста, в маленькі селища і будувати там партійну структуру. У сільських і селищних радах залишиться багатомандатна мажоритарка з можливістю самовисування. Це наша принципова позиція - місцеве самоврядування має бути представлено своїми представниками, за яких голосували люди", - зазначив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія