"Слуга народу" проти будь-яких обмежень для партій і кандидатів на місцевих виборах, - Арахамія

"Слуга народу" проти будь-яких обмежень для партій і кандидатів на місцевих виборах, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія виступає проти будь-яких обмежень для партій і кандидатів на участь у місцевих виборах.

Про це сказав Арахамія в середу на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позиція партії і фракції "Слуга народу" така: ми категорично проти всіх бар'єрів (на місцевих виборах. - Ред.) ... Ми вже в першому читанні проголосували за суттєве зниження застав для того, щоб зробити цей процес більш доступним. Ми проти того, хоча нам це закидають, щоб мери були представниками партій. Вони можуть бути самовисуванцями, безпартійними, бо це місцеве самоврядування. Реформа децентралізації дуже важлива, ми її повністю підтримуємо", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції і його заступника Олександра Корнієнка, єдине, чого можуть торкнутися зміни, крім технічних моментів поліпшення тексту Виборчого кодексу, - це зменшення порогу партійних виборів з населених пунктів, де проживає понад 90 тисяч жителів, до тих, де проживає понад 10 тисяч осіб.

Нардеп Олександр Корнієнко додав, що Україні "потрібно рухатися до партизації країни".

"Ми давно за це виступаємо. У нас є державне фінансування партій. Необхідно поступово опускатися нижче рівня області: в міста, в маленькі селища і будувати там партійну структуру. У сільських і селищних радах залишиться багатомандатна мажоритарка з можливістю самовисування. Це наша принципова позиція - місцеве самоврядування має бути представлено своїми представниками, за яких голосували люди", - зазначив Корнієнко.

Топ коментарі
+9
Они сами антиукраинская партия, как они могут быть против?
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
+8
-----------------------------------------------
Тобто тепер можна зареєструвати антиукраїнську партію, а СН не будуть проти?
-----------------------------------------------
Тобто тепер можна зареєструвати антиукраїнську партію, а СН не будуть проти?
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
+7
Боже,что мы выбрали?Тут даже не кого.
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
Боже,что мы выбрали?Тут даже не кого.
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
Уточнюйте, коли таке пишете:
«...что мы, 73,22%, выбрали?».
показати весь коментар
06.05.2020 13:48 Відповісти
Бачу в Ари Брауна морда кисла. Мабуть відчуває що голосів не отримують, хіба мішалкою по одному місці
показати весь коментар
06.05.2020 13:49 Відповісти
"Ми проти того, хоча нам це закидають..."

Спочатку вони збільшують заставу майже в 40 разів, а потім трохи зменшують. І після цього воно каже що їм це закидають???
показати весь коментар
06.05.2020 16:51 Відповісти
-----------------------------------------------
Тобто тепер можна зареєструвати антиукраїнську партію, а СН не будуть проти?
-----------------------------------------------
Тобто тепер можна зареєструвати антиукраїнську партію, а СН не будуть проти?
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
Они сами антиукраинская партия, как они могут быть против?
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
Тут погоджуюся, але я про відкритих антиукраїнців типу лугандонівських сепарів!
показати весь коментар
06.05.2020 13:40 Відповісти
До цього і в цьому випадку були щирі титульні?
🤣
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
Хто такі "щирі титульні", бо раніше це була кацапська образливе формулювання? Чи ви без прапору з росії?
показати весь коментар
06.05.2020 13:46 Відповісти
Крещатику, Ви самі Себе так і виставляєте..))
показати весь коментар
06.05.2020 13:52 Відповісти
Який Крещатику? Ви про що?
показати весь коментар
06.05.2020 13:55 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
Та це той раб який з Лугандону злиняв на рашу. Тепер він "истинно русский скрепного происхождения" з під Мещери
показати весь коментар
06.05.2020 13:52 Відповісти
Мабуть це росіянин, який колись був українцем🐸
показати весь коментар
06.05.2020 13:57 Відповісти
хот из уважения к читателям обратились от своего имени, а то робот обычный на ресурсе
показати весь коментар
06.05.2020 13:51 Відповісти
Опять брехня и провокация от тебя.
Партия СН не занимается регистрацией полит. партий
показати весь коментар
06.05.2020 14:02 Відповісти
А , что , скажете , что за Ограничения. Это же не короновирус, что можно всех Запереть.
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
Никаких ограничений делайте, что хотите, только бы стать депутатом... Все простим.... Всех амнистируем. Занавес.
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
Так таки и любых? Залейте ему рот, чтоб не накликал беду.
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
;Слугі народа; зараз тягтимуть Шарія.
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
арахуйамія, а як же ж твої ствердження, що в "слузі урода" усі - патріоти України? І на тобі: і вибори в окупованому Донбасі під дулами окупантів ви вже підтримуєте, і антиукраїнських партій не будете забороняти.
Ви насправді виявилися безхребетними пристосуванцями, які свідомо нищать українську державність.
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
Це вам не допоможе, ви вже обісрались, до того ж у вас не партія, а збірна солянка з криворізької шпани.
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
я вибачаюсь, але шпану збирали з усієї України. А от головний поц - той да, звідти
показати весь коментар
06.05.2020 13:47 Відповісти
Свєжо пітанійо..да съеретца с трудом..
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
сволочь брехливая!!! понаделали проходных барьеров шо пипец - простому, нормальному человеку туда продраться просто нереально!
показати весь коментар
06.05.2020 13:41 Відповісти
Дожились гордые украинцы, абхазец нам определяют как у нас выборы будут проходить.
показати весь коментар
06.05.2020 13:48 Відповісти
хохломанкурти, це не українці.
показати весь коментар
06.05.2020 13:50 Відповісти
Таки так звжди і було!!
Нароблять "барьеров" самі , а потім переодолання їх
видають за "рехформу"..))
показати весь коментар
06.05.2020 13:49 Відповісти
Якесь чучело-мяучело на фотці.
показати весь коментар
06.05.2020 13:51 Відповісти
"Слуга народу" проти будь-яких обмежень для партій і кандидатів на місцевих виборах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4356
показати весь коментар
06.05.2020 14:01 Відповісти
Коли вже той чорт аааахамія зникне, коли вже його писок замовкне???????!!!
показати весь коментар
06.05.2020 15:09 Відповісти
подготовка населения, зондирование почвы, к осенним выборам в лугандоне под руководством окупантов. Лично для меня лучше уже без лугандона чем с такой опухолью.
показати весь коментар
06.05.2020 16:15 Відповісти
 
 