На місцевих виборах в ОТГ виборець отримає 5 бюлетенів, - "слуга народу" Корнієнко
Кожен виборець, який прийде голосувати на місцевих виборах в об'єднаних територіальних громадах, отримає 5 бюлетенів, а в Києві - два.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Якщо ми розглянемо вибори в ОТГ, то там є бюлетень до ради ОТГ - це перший бюлетень, другий - це глава ОТГ, третій бюлетень - це районна рада, четвертий бюлетень - це обласна рада і п'ятий - це староста цього селища. У Києві буде простіше - їх буде два", - зазначив він.
За його словами, для того, щоб не заплутати виборців, бюлетені матимуть різні кольори, ЦВК проводитиме роз'яснювальну роботу з громадянами.
Корнієнко впевнений, що політичні партії також зможуть пояснити виборцям, в якому бюлетені за кого голосувати.
