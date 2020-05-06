УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5782 відвідувача онлайн
Новини
2 852 7

На місцевих виборах в ОТГ виборець отримає 5 бюлетенів, - "слуга народу" Корнієнко

На місцевих виборах в ОТГ виборець отримає 5 бюлетенів, - "слуга народу" Корнієнко

Кожен виборець, який прийде голосувати на місцевих виборах в об'єднаних територіальних громадах, отримає 5 бюлетенів, а в Києві - два.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Якщо ми розглянемо вибори в ОТГ, то там є бюлетень до ради ОТГ - це перший бюлетень, другий - це глава ОТГ, третій бюлетень - це районна рада, четвертий бюлетень - це обласна рада і п'ятий - це староста цього селища. У Києві буде простіше - їх буде два", - зазначив він.

За його словами, для того, щоб не заплутати виборців, бюлетені матимуть різні кольори, ЦВК проводитиме роз'яснювальну роботу з громадянами.

Корнієнко впевнений, що політичні партії також зможуть пояснити виборцям, в якому бюлетені за кого голосувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада перед місцевими виборами змінить Виборчий кодекс, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

місцеві вибори (1367) ОТГ (144) Корнієнко Олександр (666)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
А цвет штанов у кандидатов будет совпадать с цветом бюлетня или нет???
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
На местных выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9153
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
Знову "вибори"?...................
баригу - геть, ублюдків - також!!!
показати весь коментар
06.05.2020 13:58 Відповісти
власть зелёных фашистов планирует нас люто запугивать до осени в надежде на возникновение стокгольмского синдрома.... если не вынесут раньше, конечно....
показати весь коментар
06.05.2020 14:01 Відповісти
Зебилы, вы до 5-ти считать умеете? Хоть сейчас не запутаетесь в элементарной арифметике? Я понимаю, что для вас и дважды два это пять. И если это так, подтяните арифметику. Дешевле ведь будет, зеленые мои. Дорого обходится и вам самим и другим ваша дурь. Так что не теряйте время, и вперед...учить арифметику.
показати весь коментар
06.05.2020 14:18 Відповісти
Мало, хочу двеннадцать.
показати весь коментар
06.05.2020 16:40 Відповісти
 
 