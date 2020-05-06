УКР
Кількість місць у громадському транспорті з 11 травня потрібно збільшити, - Шмигаль

Кількість місць у громадському транспорті з 11 травня потрібно збільшити, - Шмигаль

Кількість одиниць громадського транспорту з послабленням карантинних обмежень має бути збільшена на розсуд місцевої влади, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кількість місць у транспорті ... з 11 травня потрібно збільшити, щоб забезпечити людям можливість дістатися на роботу. Тут кожне місто і кожен орган самоврядування має також адаптивно і розумно підходити до відкриття громадського транспорту в містах", - сказав він під час урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він зазначив, що великі міста ризикують отримати сотні нових хворих на коронавірусну хворобу через відкриття громадського транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наземний громадський транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі щонайменше до 22 травня, - Кличко

"Тут потрібно діяти поступально і дивитися насамперед на питання безпеки. Кожен мер несе відповідальність за ситуацію в місті і за режим роботи громадського транспорту", - зазначив Шмигаль.

Топ коментарі
+5
смени лапти на свежие. воняИт.
показати весь коментар
06.05.2020 14:05 Відповісти
+3
Верхние полки прикрутят?
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
+3
Ви ,зелені макаки,повинні визначитись хто ж несе відповідальність за ваш карантин.
показати весь коментар
06.05.2020 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добавить Повозки . Если есть количество мест , то как Увеличить .Посадить на плечи.
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
маладєць, шміхаль!
Терміново переймаємо досвід Індії та Пакистану, там дуже ********** їхати на даху автобуса або потяга))
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
Верхние полки прикрутят?
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
Сделают трехэтажные автобусы-кабриолеты...
показати весь коментар
06.05.2020 13:47 Відповісти
Гы. Хрен вам. Веталя столько лет боролся за ликвидацию общественного транспорта, а теперь будет нести убытки.
показати весь коментар
06.05.2020 13:43 Відповісти
Ви ,зелені макаки,повинні визначитись хто ж несе відповідальність за ваш карантин.
показати весь коментар
06.05.2020 13:46 Відповісти
Когда будешь ехать в забитой маршрутке и на тебя будут с одного боку кашлять, а с другого чихать - вспомнишь эту свою писанину.
показати весь коментар
06.05.2020 13:50 Відповісти
смени лапти на свежие. воняИт.
показати весь коментар
06.05.2020 14:05 Відповісти
Зміст посту ти так і не зрозумів...Багато років так їздив і що далі?
показати весь коментар
06.05.2020 14:06 Відповісти
Потом поймешь
показати весь коментар
06.05.2020 14:09 Відповісти
Ты новости выборочно читаешь, т.е. только те, которые тебя устраивают?
показати весь коментар
06.05.2020 14:12 Відповісти
И все это будет происходить допустим в Черновцах
показати весь коментар
06.05.2020 14:28 Відповісти
так это ж зеленые снимают ограничения, к ним все претензии
показати весь коментар
06.05.2020 14:12 Відповісти
Если бы у власти были опоблоковцы, ограничения и не вводили бы (как у Лукашенко)
показати весь коментар
06.05.2020 14:31 Відповісти
Житель , иди пешком.
показати весь коментар
06.05.2020 15:45 Відповісти
Так я преимущественно и хожу пешком, тем более погода уже наладилась )
показати весь коментар
06.05.2020 15:46 Відповісти
Тобто, прем'єр займається кількістю місць в маршрутці? Він дурепа, чи брат головного ішака? Ну ясно, що міністр МОЗ - санітар, а не медик. Президент - лопух, до компанії ще й прем'єр дуренпа. Це вже точно наука для нації - до дурня всі дурні тягнуться.
показати весь коментар
06.05.2020 13:55 Відповісти
Трамваи у нас ездят пустыми. 0 х N = 0
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
Сподіваюсь що приміський транспорт також почне їздити!
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
про метро вже ніхто не згадує. Скоро діти будуть питати, а що то таке?
показати весь коментар
06.05.2020 13:58 Відповісти
Так а смысл места увеличивать? Тот транспорт что возит имеющих пропуск на проезд и так полупустой. А у кого пропуска нет, все равно в транспорт не пускают и на работу на своих двоих...
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
Курво, він взагалі не ходить, окрім таксі...
показати весь коментар
06.05.2020 13:58 Відповісти
>по усмотрению местных властей

по усмотрению, но чтобы это совпадало с линией партии. один уже усмотрел - получил уголовное дело
Источник: https://censor.net/n3193736
показати весь коментар
06.05.2020 14:10 Відповісти
О! О как запели: "Тут каждый город и каждый орган самоуправления должен также адаптивно и разумно подходить к открытию общественного транспорта" Снимают с себя, как центрального органа исполнительной власти ответственность. Потому что понимают, что усрались!!! Что создали правила игры - не одинаковые для всех! Если бы откаты не брали и не кумовались - а закрыли бы бизнес Тищенко-Герег, то и карантин ослаблять не нужно было бы! А так - жим-жим)) Народ ведь чего взбунтовался? Ещё недельки 3-4 потерпеть можно было бы - если бы все были в одинаковых условиях - но нет! Сделали вид, что услышали народ - а теперь всё на местные органы власти списать хотят! А ведь недельки через 3 рост будет!!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:12 Відповісти
Не будет. А если будет, назову лекарство от коронавируса. Только эти гады завод закроют по его изготовлению.
показати весь коментар
06.05.2020 15:48 Відповісти
И как можно попасть в метро, например? На допместо?
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
Хоть бы вышел да посмотрел на реальность. Все давно похерили 10 в салоне.
показати весь коментар
06.05.2020 15:36 Відповісти
Монетизуйте пільги на проїзд в міському громадському транспорті, уроди! З нинішнім рівнем цін дайте мені додатково 300грн на місяць - і не потрібна мені пільга! Зате пенси перестануть шастати на базар в пошуках сиру-сметани на сніданок, не купуючи їх у продавців, а лише "попробувати"!
показати весь коментар
06.05.2020 17:28 Відповісти
 
 