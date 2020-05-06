Кількість місць у громадському транспорті з 11 травня потрібно збільшити, - Шмигаль

Кількість одиниць громадського транспорту з послабленням карантинних обмежень має бути збільшена на розсуд місцевої влади, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кількість місць у транспорті ... з 11 травня потрібно збільшити, щоб забезпечити людям можливість дістатися на роботу. Тут кожне місто і кожен орган самоврядування має також адаптивно і розумно підходити до відкриття громадського транспорту в містах", - сказав він під час урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він зазначив, що великі міста ризикують отримати сотні нових хворих на коронавірусну хворобу через відкриття громадського транспорту.

"Тут потрібно діяти поступально і дивитися насамперед на питання безпеки. Кожен мер несе відповідальність за ситуацію в місті і за режим роботи громадського транспорту", - зазначив Шмигаль.