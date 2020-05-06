Глухівська лікарня, директор якої оголосив голодування, сама занизила дані щодо кількості послуг, - НСЗУ
Сума договору Національної служби здоров'я України (НСЗУ) з Глухівською міською лікарнею (Сумська область) не остаточна і в зараз переглядається.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.
Глухівська міська лікарня підписала договір з НСЗУ на 8 пакетів медичних послуг на суму 9695557 грн. У квітні заклад отримав аванс в розмірі 867 760 грн. Грошей цих виявилося недостатньо, і директор лікарні Анатолій Кияшко оголосив голодування.
Як пояснюють в НСЗУ, раніше в своїй пропозиції до НСЗУ Глухівська міська лікарня помилково вказала занижені статистичні показники щодо кількості послуг, які надавали в 2018 році. А сума фінансування розраховується, з огляду на історичні дані.
Лікарня направила в НСЗУ лист про те, що допустила помилки під час заповнення пропозиції. Після чого ще кілька разів уточнювала свої показники. Після фінального уточнення листом, який надійшов 05.05.2020, почався процес розрахунку ціни договору та його формування.
Глухівська міська лікарня уклала договір з НСЗУ на 8 пакетів послуг - серед них пріоритетні послуги - допомога при пологах, інструментальні дослідження з виявлення онкозахворювань - езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, а також - хірургія, терапія, амбулаторна допомога, гемодіаліз, лікування і супровід осіб з ВІЛ.
иди, сделай се операцию на аппендицит.
да, сделают, почти без "заноса", но если погибнешь = "корова и вирус скосили бойца"
Понимаешь, что от совка могло родиться(через Ж.) только..... ну, якутский скульптор знает.
Польша выкарабкалась еле-еле, но не будучи говном типо "гыспуплики со-со-со-эр"
ты же понимаешь что совок убил на корню столько поколений шо мало 60 лет будет?
я вот раньше спорил с соседом, грю - фрицы на нас напале и дидоф убивале.... а теперь я скорее нац.-соц.-ст.(хотя диктатуру ненавижу)
Так и то шо христуны - вдалбливали шо там типо бошенька и прочие архангелики = я атеист.
надо просто совок просветить было, что никто на это говно нападать не хочет, но нет = получили Рашку(говно) и всяких "нас"(идем в Европу, но шоб Вася мог "порешать").
Или как честный, например, начальник отдела НДС районной налоговой инспекции.
Они где-то возможно и есть, но о них никто не слышал
Это дикая охота
На бабло
Это не Х*йло
Обвиняет там кого
Это же урвать
Когда вирус творит жесть
Это все пока, а у Главврача Лексус есть
(а если кратко - рабам зеленка(без политики), а врачу новая хата и прочие дачи в унылых швейцариях)
думаю что за бабло пишешь
но не имею доказательств
И главное - мне побоку. просто иди и сделай Меркельщину лучше.