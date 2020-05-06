Глухівська лікарня, директор якої оголосив голодування, сама занизила дані щодо кількості послуг, - НСЗУ

Сума договору Національної служби здоров'я України (НСЗУ) з Глухівською міською лікарнею (Сумська область) не остаточна і в зараз переглядається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Глухівська міська лікарня підписала договір з НСЗУ на 8 пакетів медичних послуг на суму 9695557 грн. У квітні заклад отримав аванс в розмірі 867 760 грн. Грошей цих виявилося недостатньо, і директор лікарні Анатолій Кияшко оголосив голодування.

Як пояснюють в НСЗУ, раніше в своїй пропозиції до НСЗУ Глухівська міська лікарня помилково вказала занижені статистичні показники щодо кількості послуг, які надавали в 2018 році. А сума фінансування розраховується, з огляду на історичні дані.

Лікарня направила в НСЗУ лист про те, що допустила помилки під час заповнення пропозиції. Після чого ще кілька разів уточнювала свої показники. Після фінального уточнення листом, який надійшов 05.05.2020, почався процес розрахунку ціни договору та його формування.

Глухівська міська лікарня уклала договір з НСЗУ на 8 пакетів послуг - серед них пріоритетні послуги - допомога при пологах, інструментальні дослідження з виявлення онкозахворювань - езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, а також - хірургія, терапія, амбулаторна допомога, гемодіаліз, лікування і супровід осіб з ВІЛ.