Глухівська лікарня, директор якої оголосив голодування, сама занизила дані щодо кількості послуг, - НСЗУ

Сума договору Національної служби здоров'я України (НСЗУ) з Глухівською міською лікарнею (Сумська область) не остаточна і в зараз переглядається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Глухівська міська лікарня підписала договір з НСЗУ на 8 пакетів медичних послуг на суму 9695557 грн. У квітні заклад отримав аванс в розмірі 867 760 грн. Грошей цих виявилося недостатньо, і директор лікарні Анатолій Кияшко оголосив голодування.

Як пояснюють в НСЗУ, раніше в своїй пропозиції до НСЗУ Глухівська міська лікарня помилково вказала занижені статистичні показники щодо кількості послуг, які надавали в 2018 році. А сума фінансування розраховується, з огляду на історичні дані.

Лікарня направила в НСЗУ лист про те, що допустила помилки під час заповнення пропозиції. Після чого ще кілька разів уточнювала свої показники. Після фінального уточнення листом, який надійшов 05.05.2020, почався процес розрахунку ціни договору та його формування.

Глухівська міська лікарня уклала договір з НСЗУ на 8 пакетів послуг - серед них пріоритетні послуги - допомога при пологах, інструментальні дослідження з виявлення онкозахворювань - езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, а також - хірургія, терапія, амбулаторна допомога, гемодіаліз, лікування і супровід осіб з ВІЛ.

голодування (427) лікарі (1305) Глухів (37) НСЗУ (316)
Топ коментарі
+3
Обычно люди так просто Не Голодают .
06.05.2020 13:49 Відповісти
+3
Ні-ні !Це все та Супрун з медрехформою ! А ми віримо главврачам,Богомолець,Тодурову і доктору Комаровському !
06.05.2020 13:59 Відповісти
+2
І Кашпіровському! Він лікував Тодурова!
06.05.2020 14:07 Відповісти
Обычно люди так просто Не Голодают .
06.05.2020 13:49 Відповісти
а че он не увольняется тогда?
иди, сделай се операцию на аппендицит.

да, сделают, почти без "заноса", но если погибнешь = "корова и вирус скосили бойца"
06.05.2020 13:54 Відповісти
Это вопрос не ко Мне. Есть исключения из Правил когда человек Честный. А в остальном вопрос к Власти, - Почему медицина не Лечит без Лекарств.
06.05.2020 14:00 Відповісти
Братянь, да вот и вы сказал - Почему.
Понимаешь, что от совка могло родиться(через Ж.) только..... ну, якутский скульптор знает.
Польша выкарабкалась еле-еле, но не будучи говном типо "гыспуплики со-со-со-эр"
ты же понимаешь что совок убил на корню столько поколений шо мало 60 лет будет?

я вот раньше спорил с соседом, грю - фрицы на нас напале и дидоф убивале.... а теперь я скорее нац.-соц.-ст.(хотя диктатуру ненавижу)
Так и то шо христуны - вдалбливали шо там типо бошенька и прочие архангелики = я атеист.

надо просто совок просветить было, что никто на это говно нападать не хочет, но нет = получили Рашку(говно) и всяких "нас"(идем в Европу, но шоб Вася мог "порешать").
06.05.2020 14:12 Відповісти
Честный директор государственной больницы (главврач мабуть, но написано шо именно вот директор) - это как честный начальник РОВД.
Или как честный, например, начальник отдела НДС районной налоговой инспекции.
Они где-то возможно и есть, но о них никто не слышал
06.05.2020 14:12 Відповісти
Хто з Ким Поведеться , той у того й Набереться.НДС Есть схемы и как ими не воспользоваться.РОВД каждый день Дно и вылезать не охотно.Хирург каждый день режет как курицу и когда он с тобой говорит , - он попутно делает Трепанацию.Судя по краскам на картине , - можно судить о Состоянии художника.Каждая профессия делает Свой Отпечаток на Человеке. Но порядочность , - Никто не Отменял.
06.05.2020 14:31 Відповісти
Это не судьба
Это дикая охота
На бабло

Это не Х*йло
Обвиняет там кого

Это же урвать
Когда вирус творит жесть

Это все пока, а у Главврача Лексус есть
(а если кратко - рабам зеленка(без политики), а врачу новая хата и прочие дачи в унылых швейцариях)
06.05.2020 13:53 Відповісти
Услуги мля... Здоровье народа Украины это "услуги". Уничтожили здравоОХРАНЕНИЕ и создали Дом быта с услугами. Слуги мля народа. Когда перевыборы?
06.05.2020 13:53 Відповісти
думаю что ты ватник
думаю что за бабло пишешь
но не имею доказательств
И главное - мне побоку. просто иди и сделай Меркельщину лучше.
06.05.2020 13:56 Відповісти
Всі ці звіти пишуть санітарки, а головному лікарю нема часу їх перевіряти. От так і роблять помилки, бо в штаті нема діловода, який грамотно все підрахує!
06.05.2020 13:54 Відповісти
Ні-ні !Це все та Супрун з медрехформою ! А ми віримо главврачам,Богомолець,Тодурову і доктору Комаровському !
06.05.2020 13:59 Відповісти
І Кашпіровському! Він лікував Тодурова!
06.05.2020 14:07 Відповісти
Від енурезу.
06.05.2020 14:09 Відповісти
И это только начало. Скоро к нему еще наведаются лучшие друзья преЗедента - МВД и СБУ.
06.05.2020 15:47 Відповісти
Тобто головний лікар бовдур, а скоріше провокатор... Таким головним лікарям краще мати стару совкову систему, коли гроші приходять до нього, він частину відкатує наверх, а іншою користується по своєму розумінню - розгортає навкруги мережу своїх аптек, де торгує ліками, які повинні бути безкоштовні, а лохи, яким розповіли казки за погану Супрун, й далі платитимуть за все...
06.05.2020 16:24 Відповісти
 
 