"Слуги народу" реєструють альтернативний закон про страхування лікарів, бо їм важливі "політичні дивіденди", а не медпрацівники, - Герасимов
Президент Володимир Зеленський і депутати його фракції "Слуга народу" не займаються проблемами медиків, які протистоять епідемії коронавірусу. Їх цікавлять лише політичні дивіденди.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.
"ЗаконопроЄкт про страхування медиків, де ключовим автором є Петро Порошенко, дуже простий. Якщо лікар захворів, він отримає близько 200 тисяч Із цієї страховки. Якщо, боронь Боже, лікар помер через COVID-19, то його родина отримає близько півтора мільйона гривень. Я вже знаю, що через "політичні дивіденди" Зеленському і "слугам народу" взагалі начхати на лікарів. Для них це – провокація, а потрібні "політичні дивіденди". Гадаю, вся країна вчора бачила це", - зазначив нардеп.
За словами Герасимова, через "політичні дивіденди" вони реєструють альтернативний закон.
"Якщо ви хочете, зробіть повну копію законопроЄкту Порошенка, виносьте в зал і голосуйте! Головне – щоб ухвалили. Бо зараз не треба ділитися на опозицію чи владу. Треба об’єднатися і допомогти якомога скоріше. Пройти епідемію, захистити лікаря і захистити українців", – наголосив Герасимов.
"А якщо ви хочете "політичні дивіденди", і якщо ви хочете, щоб вам аплодували, можете повністю скопіювати закон Порошенка і приймати його. Нам немає різниці, хто автор законопроєкту, головне – щоб він був проголосований", – додав він.
Думать ведь нечем.
Сумм не помню.
ЕС предлагает такой же механизм для мед.работников, которые сейчас задействованы в лечении корановируса. Ведь практически сейчас это тоже фронт
🤣
А власти должны быть заинтересованы в минимизации заболевших врачей и обеспечении их качественными средствами защиты.
И вы когда нибудь сталкивались с получением страховки? Если бы сталкивали не говорили бы чушь.
Все 30 лет вы были у власти и пока жаренный петух не клюнул, вы все сейчас будете пытаться набирать политические дивиденды пиарясь на медработниках, зная о том что если не мы по может пол Украины умереть... потом просто некому будет работать на ваших предприятиях...
Так что все вы депутаты одного поля ягодка..
Вопрос в том что кто то должен был обеспечивать медработников системами защиты,но если государство не обеспечивает то можно подавать в суд, что изза недолжного обеспечения медработник заболел...
Тут без разницы кто будет у власти- левые, правые,зеленые серобуромалиновые... Никто за 30 лет ничего не делал...
