"Слуги народу" реєструють альтернативний закон про страхування лікарів, бо їм важливі "політичні дивіденди", а не медпрацівники, - Герасимов

Президент Володимир Зеленський і депутати його фракції "Слуга народу" не займаються проблемами медиків, які протистоять епідемії коронавірусу. Їх цікавлять лише політичні дивіденди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"ЗаконопроЄкт про страхування медиків, де ключовим автором є Петро Порошенко, дуже простий. Якщо лікар захворів, він отримає близько 200 тисяч Із цієї страховки. Якщо, боронь Боже, лікар помер через COVID-19, то його родина отримає близько півтора мільйона гривень. Я вже знаю, що через "політичні дивіденди" Зеленському і "слугам народу" взагалі начхати на лікарів. Для них це – провокація, а потрібні "політичні дивіденди". Гадаю, вся країна вчора бачила це", - зазначив нардеп.

За словами Герасимова, через "політичні дивіденди" вони реєструють альтернативний закон.

"Якщо ви хочете, зробіть повну копію законопроЄкту Порошенка, виносьте в зал і голосуйте! Головне – щоб ухвалили. Бо зараз не треба ділитися на опозицію чи владу. Треба об’єднатися і допомогти якомога скоріше. Пройти епідемію, захистити лікаря і захистити українців", – наголосив Герасимов.

"А якщо ви хочете "політичні дивіденди", і якщо ви хочете, щоб вам аплодували, можете повністю скопіювати закон Порошенка і приймати його. Нам немає різниці, хто автор законопроєкту, головне – щоб він був проголосований", – додав він.

+11
единственная качественная вещь, которая имеется у режима зелёной сопли - это оппозиция
06.05.2020 14:03 Відповісти
+6
Який чесний цей Герасимов,а у 2012 році засівав Горлівку грошима,по 50 гривень роздавав,і мав Безлєра очильником охорони))
06.05.2020 14:00 Відповісти
+3
коли мізків немає, важко визначитися...
06.05.2020 14:02 Відповісти
вот не знаю кого больше не перевариваю Зеленского или Герасимова...
06.05.2020 13:58 Відповісти
коли мізків немає, важко визначитися...
06.05.2020 14:02 Відповісти
Когда нет мозгов, всё просто.
Думать ведь нечем.
06.05.2020 14:11 Відповісти
Який чесний цей Герасимов,а у 2012 році засівав Горлівку грошима,по 50 гривень роздавав,і мав Безлєра очильником охорони))
06.05.2020 14:00 Відповісти
тихо, ша! порохоботы заклюют!))
06.05.2020 14:15 Відповісти
Про страхування хворих відомо, а що таке страхування лікарів?
06.05.2020 14:01 Відповісти
якщо (вірніше із сьогодення, коли) лікар захворіє - буде компенсація
06.05.2020 14:03 Відповісти
В ВР внесен проект о защите врачей. Выплат им страховки в случае заражения или смерти от короновируса.
Сумм не помню.
06.05.2020 14:06 Відповісти
Такой механизм работает для военных. При ранении на передовой, военнослужащий получает страховку, при смерти - сумму прлучает семья.
ЕС предлагает такой же механизм для мед.работников, которые сейчас задействованы в лечении корановируса. Ведь практически сейчас это тоже фронт
06.05.2020 15:28 Відповісти
тЮлька професійна апазіціанерка, вОна принципово проти, якщо не в долі.
06.05.2020 14:50 Відповісти
я не про неё
06.05.2020 14:55 Відповісти
Ключєвой "автор" гєноцідної супрунши?!
🤣
06.05.2020 14:05 Відповісти
Петя дебил, нельзя обещать 200 тыс тем у кого 5 тыс зарплата если они просто переболеют в легкой форме или вообще без симптомов, начнется массовое заражение в больницах. А вот компенсация родственникам умерших нужна и оплата лечения тем кто заболеет серьезно.
06.05.2020 14:05 Відповісти
Сами вы недалекий, этот закон должен быть введен еще 3 месяца назад.
А власти должны быть заинтересованы в минимизации заболевших врачей и обеспечении их качественными средствами защиты.
06.05.2020 14:09 Відповісти
А вы дадите гарантию что не будет массовых заражений ради денег?
06.05.2020 14:10 Відповісти
ну пока я не вижу увлечения случаев самоубийств для получения страховки
06.05.2020 14:14 Відповісти
Шансов на летальный исход не так и много, особенно у молодежи. Обьясните за что платить 200 тыс тому кто переболел без симптомов или в легкой форме.
06.05.2020 14:18 Відповісти
А кто то уже изучил последствия заражения? Не все так уверенны в что может все так легко пройти, особенно медики каждый день сталкивающиеся с заболеванием. И я не думаю что медики согласны ради 3х тысяч долларов с играть в русскую рулетку со смертью.
06.05.2020 14:26 Відповісти
За героический труд по лечению пациентов. Врачи других специальностей прекрасно понимают своих коллег-инфекционистов и то, как им сейчас тяжело и как они каждый день рискуют.
06.05.2020 15:30 Відповісти
даже не заражений, а их фальсификаций...и будут друг друга покрывать и бабло дерибанить...
06.05.2020 14:17 Відповісти
Ну так сделайте зарплату во время пандемми достаточной что б не было таких случаев.
И вы когда нибудь сталкивались с получением страховки? Если бы сталкивали не говорили бы чушь.
06.05.2020 14:20 Відповісти
к чему твой высер? иди кораблики в луже пускай
06.05.2020 19:10 Відповісти
гарантии от дурака дать не кто не может, а вот заставит ответственных "рукамиводителей" во время обеспечиват врачей всем необходимым даже очень хорощий рычаг.
06.05.2020 14:17 Відповісти
Кстати да, преднамеренное заражение ради больших денег вполне возможно, допустим одна медсестра получила 200 тыс а другая посмотрит и тоже захочет.
06.05.2020 14:09 Відповісти
100%! Люди почки продают, а тут...
06.05.2020 19:11 Відповісти
Как медработник скажу..
Все 30 лет вы были у власти и пока жаренный петух не клюнул, вы все сейчас будете пытаться набирать политические дивиденды пиарясь на медработниках, зная о том что если не мы по может пол Украины умереть... потом просто некому будет работать на ваших предприятиях...
Так что все вы депутаты одного поля ягодка..
06.05.2020 14:05 Відповісти
То я так розумію , що Ви пропонуєте не страхувати ? І причина в тому , що 30 років не страхували ? Це звичайно , вагомий аргумент, на Ваш погляд . Мені цікаво , чи лікарі ,погодяться з Вашими аргументами ?
06.05.2020 14:13 Відповісти
Я не писал что страховка не нужна..Она должна быть одна для всех одинаковая...
Вопрос в том что кто то должен был обеспечивать медработников системами защиты,но если государство не обеспечивает то можно подавать в суд, что изза недолжного обеспечения медработник заболел...
Тут без разницы кто будет у власти- левые, правые,зеленые серобуромалиновые... Никто за 30 лет ничего не делал...
06.05.2020 14:21 Відповісти
Ви педагог не праві. 30 років не було коронавіруса і мелдиків, як і інших страхували компанії, які нічого не виплачували і Ви мовчали і всі мовчали, бо так потрібно було головному лікарю. Прийшов той час, коли держава має турбуватися за стан лікарів, за їх життя. А хто це допустив, що лікарі заразилися, можете запитали у влади, хто перед і в часи коронавіруса вивіз з країни маски. Я думаю, що Ви б не змогли, бо Ви не при владі.
06.05.2020 15:10 Відповісти
Короновірус в законі збоку. Почитайте проект закону. Там мова про інфекційні хвороби, а їх досить багато. Грип, в тому числі.
06.05.2020 16:02 Відповісти
Й хто заважав за 5 років бодай щось змінити?
06.05.2020 14:14 Відповісти
почему 30 лет ?! Мы повернули не туда в 1917....Но любые высказывания "медработника" с ником "педагог" не внушают доверия
06.05.2020 19:13 Відповісти
До сих пор не могу понять чем так задел за душу петю этот данецкий аферист
06.05.2020 14:09 Відповісти
Сродственные души, просто маскировка разная!
06.05.2020 14:21 Відповісти
Бла -бла.Президент всё решит,а не шушера мафиозно-политическая.Популисты .Святее Папы Римского бывалые.
06.05.2020 14:09 Відповісти
Переборщили. Это реально популизм.Соглашусь с зебилоидами. Сколько причитается пожарному получившиму ожог в борьбе за жизнь сограждан. Или повару от пореза пальца при приготовлении пищи которая не отравила клиента.Может доплатим водителю маршрутки за профессиональный геморрой, он же нас таки довез до станции метро?
06.05.2020 14:13 Відповісти
Свын вАзмущён!
06.05.2020 14:18 Відповісти
всё верно с небольшой поправкой:
пес регистрируют альтернативный закон о страховании врачей, потому что им важны "политические дивиденды", а не медработники.
06.05.2020 14:19 Відповісти
Жалкі немочі. Цей закон мав бути ще у січні 2020 року. Вони навіть і не думали його робити. А як хтось за них зробив, то переписали, тільки змінили деякі позиції на кращі, щоб краще казатися. Оце і є бариги!!!
06.05.2020 14:43 Відповісти
В тому вигляді який подали закон про страхуваня ПЄСи - не пригодний. За простий грип лікарям треба буде виплачувати здоровезні сумми. Закон від ПЄСів прописаний таким чином, що зазделегідь відомо що його не приймуть. Така собі "западляночка".
06.05.2020 16:00 Відповісти
А нас ваші політичні розбірки вже дістали тварі! За народ думайте, а не за дивіденди політичні! Пох, хто законопроект висунув, головне, щоб він був для народу!!!
06.05.2020 16:17 Відповісти
Зелёные паскуды, на гиляки тварей.
06.05.2020 18:34 Відповісти
 
 