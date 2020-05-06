УКР
Масові заходи 8-9 травня не проводитимемо, доручено забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що цього року масових заходів у зв'язку з відзначенням Дня пам'яті і примирення та 9 травня не буде через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду зазначив, що масових заходів не буде, але попросив голів ОДА, особисто або на рівні заступників, забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів Другої світової війни.

"Ми сьогодні, напередодні Дня пам'яті 8 та 9 Травня. У зв'язку з карантином в Україні не проводяться масові заходи, тому і тут ми не будемо зупинятися для того, щоб не наражати на ризик наших громадян. Ми не будемо проводити цього року масові заходи. Єдине прохання до голів ОДА, особисто або на рівні заступників, забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів Другої світової війни, які є в областях, цього року. Всі інші заходи ми проводити не плануємо у зв'язку з карантином", - пояснив він.

и че дедов на палках не понесут
06.05.2020 14:19 Відповісти
От скажіть, а яких, нахер, ветеранів?! Останній мені знайомий ветеран, який дійсно воював, помер років 23 тому. А мій дід ще в 1963-му від ран і хвороб помер. Звідки ж вони беруться ті "ветерани", особливо, які бодрячком так в колонах марширують? І це в 95 років, що найменше?!
06.05.2020 14:45 Відповісти
06.05.2020 14:54 Відповісти
Геня -сепар уже разнёс газетки-агитки ко дню Победы с самопиаром.Начал предвыборную агит компанию сепар.Кто его остановит?.
06.05.2020 14:13 Відповісти
Хернос?
06.05.2020 14:18 Відповісти
Наймолодші ветерани, які дійсно воювали під час Другої світової, 1926 року народження. Себто їм має виповнитися 94 роки!!! Скільки таких ветеранів дожили до нашого часу. У кращому випадку йдеться про кілька сотень на всю Україну...
06.05.2020 15:03 Відповісти
Это точно, единицы остались... Это если о НАСТОЯЩИХ ветеранах. А то на митингах и шоу такие есть мордастые лет не более 70-75 крикуны и учители жизни "а ля Я воевал! Я Киев брал! Я кровь мешками проливал!". Это - то ли маразматики, то ли провокаторы...
06.05.2020 15:15 Відповісти
и тех заразят...
06.05.2020 16:33 Відповісти
Ну хоч тут ума вистачило...
06.05.2020 14:18 Відповісти
Сколько их настоящих прошедших войну ветеранов осталлсь в живых?это те кому должно быть по 90 -100 лет,а их считаные еденицы они настоящие,а не те самозванцы по 70 лет которым сейчас,что когда родились они война закончилась уже,или под стол ходили они тогда
06.05.2020 14:19 Відповісти
Тим, що 70 народились 5 років ПІСЛЯ війни. І, пілять, повоювати ще встигли... Бойові сперматозоїди чи як?
06.05.2020 14:47 Відповісти
Говори о ветеранах учтиво, сколько бы лет им не было.
06.05.2020 15:31 Відповісти
Говори о "ветеранах" учтиво, даже если это самозванцы на костях настоящих.
06.05.2020 17:00 Відповісти
У тебя ветераны только ВОВ, и АТО?))) Я ветеран, имею нагрудный знак (медаль) и наградную книжку, натуральные, но я родился гораздо позже войны. Ветеран на латыни "старый воин". В Риме так называли тех, кто прослужил ПЯТНАДЦАТЬ лет в войсках, и имел боевой опыт.
В СССР не было ветеранов Вьетнама, Афгана, были участники боевых действий, и ветераны вооруженных сил. Кстати бывают и ветераны МВД, и ветераны труда
Когда говорят "ветеран АТО" мне уши режет.
07.05.2020 09:44 Відповісти
Честь и хвала настоящим ветеранам, а не примазаным пропагандой... ВОВ была четыре года, война с Россией, так называемое АТО уже шестой год идёт, могут быть и ветераны, тем более если не ряженые, а заслуженные защитники Украины.
07.05.2020 14:45 Відповісти
Разговор бесполезен. Сколько попало в плен в/сл РФ за шесть лет? Двое? И те разведчики. Уйми свой пыл.
07.05.2020 15:05 Відповісти
Ну да и Крыму вас нет. Не было бы ваших "разведчиков" в большом количестве и техники на Донбассе давно бы был мир, сам уймись.
07.05.2020 17:39 Відповісти
и че дедов на палках не понесут
06.05.2020 14:19 Відповісти
ну да, облом и не заработать...и совкодрочеры в печали
06.05.2020 14:27 Відповісти
Счас... Новинский зря что-ли выздоравливал?!
06.05.2020 17:40 Відповісти
Какие ветераны, Куликовской битвы? Давайте дидов на палке носить с воздушными шариками, как Пугабыч. Обрезанному еврею Зеленскому Украина вообще по барабану.
06.05.2020 14:24 Відповісти
Половецко-печенежской.
06.05.2020 14:36 Відповісти
І на що ви тепер "бідненькі" гроші списувати будете?Чи вони вже вкрадені?
06.05.2020 14:31 Відповісти
всех кто оденет колорадскую ленту надо пи дить палками . Нужно издать указ .
06.05.2020 14:42 Відповісти
От скажіть, а яких, нахер, ветеранів?! Останній мені знайомий ветеран, який дійсно воював, помер років 23 тому. А мій дід ще в 1963-му від ран і хвороб помер. Звідки ж вони беруться ті "ветерани", особливо, які бодрячком так в колонах марширують? І це в 95 років, що найменше?!
06.05.2020 14:45 Відповісти
Каких ветеранов, они почти все умерли. Можно ветеранов назвать поименно😁 Ну разве что ряженых как на Параше😁
06.05.2020 14:52 Відповісти
06.05.2020 14:54 Відповісти
Ветеран має мати не менше 92 роки. А скільки таких залишилося? Чи будуть ветерани ті,які вбивали патріотів України з 1945 по 1960 роки?
06.05.2020 15:03 Відповісти
А что за постановочная толерастия на фото к статье? Каким боком УПА к этому большевитско-окупационному "дню памяти"?
06.05.2020 15:04 Відповісти
ага, ОСОБЛИВО на 9-те травня, юдо-чудо
06.05.2020 15:13 Відповісти
Это точно, единицы остались... Это если о НАСТОЯЩИХ ветеранах. А то на митингах и шоу такие есть мордастые лет не более 70-75 крикуны и учители жизни "а ля Я воевал! Я Киев брал! Я кровь мешками проливал!". Это - то ли маразматики, то ли провокаторы...
06.05.2020 15:16 Відповісти
Вытираны Куликовской битвы?
06.05.2020 16:24 Відповісти
Ветерану войны должно быть не менее 93 года (75+18=93). Все остальные, это ряженые и мошенники.
06.05.2020 16:44 Відповісти
Батя рассказывал, через несколько лет после войны придурок один-натуральный, нацеплял медалей, причем в перемешку с немецкими и затесался в ряды ветеранов на параде, вскоре его забдили и он начал убегать, срывая на ходу награды и репетуя как и положено дурачку.
06.05.2020 17:06 Відповісти
 
 