Масові заходи 8-9 травня не проводитимемо, доручено забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що цього року масових заходів у зв'язку з відзначенням Дня пам'яті і примирення та 9 травня не буде через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Глава уряду зазначив, що масових заходів не буде, але попросив голів ОДА, особисто або на рівні заступників, забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів Другої світової війни.
"Ми сьогодні, напередодні Дня пам'яті 8 та 9 Травня. У зв'язку з карантином в Україні не проводяться масові заходи, тому і тут ми не будемо зупинятися для того, щоб не наражати на ризик наших громадян. Ми не будемо проводити цього року масові заходи. Єдине прохання до голів ОДА, особисто або на рівні заступників, забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів Другої світової війни, які є в областях, цього року. Всі інші заходи ми проводити не плануємо у зв'язку з карантином", - пояснив він.
