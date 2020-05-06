УКР
Від початку року на Київщині сталося 3,5 тис. ДТП: 94 особи загинули, 673 зазнали травм, - патрульна поліція

За чотири місяці поточного року на території Київської області було зафіксовано 3561 ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Київській області у Facebook.

Згідно з даними патрульної поліції, із 3561 ДТП 529 були з постраждалими. У результаті ДТП 94 особи загинули і 673 зазнали травм.

Серед основних причин скоєння дорожньо-транспортних пригод із потерпілими були:
- порушення правил маневрування;
- перевищення безпечної швидкості;
- керування транспортним засобом в нетверезому стані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві водій "Мерседеса" збив кур'єра на скутері, який їхав на зелений сигнал світлофора. ВIДЕО реєстратора

"Демонструючи цю кількість автопригод, ми хочемо застерегти вас від необережного керування транспортними засобами та закликати неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, які є обов’язковими для всіх без винятку", - йдеться в повідомленні.

ДТП (4544) Київська область (4274) Нацполіція (15514) патрульна поліція (1449)
дебілів на дорогах неймовірна кількість...
06.05.2020 14:23 Відповісти
Епідемія .. права за сало..
😥
06.05.2020 14:23 Відповісти
Цікаво... А чому не забороняють їзду автомобілем.., виробництво авто? Чому не перекривають дороги? Де рантин на авто транспорт? Чому не торбуються за зровя і життя Українців?
06.05.2020 15:37 Відповісти
 
 