Від початку року на Київщині сталося 3,5 тис. ДТП: 94 особи загинули, 673 зазнали травм, - патрульна поліція
За чотири місяці поточного року на території Київської області було зафіксовано 3561 ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Київській області у Facebook.
Згідно з даними патрульної поліції, із 3561 ДТП 529 були з постраждалими. У результаті ДТП 94 особи загинули і 673 зазнали травм.
Серед основних причин скоєння дорожньо-транспортних пригод із потерпілими були:
- порушення правил маневрування;
- перевищення безпечної швидкості;
- керування транспортним засобом в нетверезому стані.
"Демонструючи цю кількість автопригод, ми хочемо застерегти вас від необережного керування транспортними засобами та закликати неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, які є обов’язковими для всіх без винятку", - йдеться в повідомленні.
