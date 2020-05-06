УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5574 відвідувача онлайн
Новини Пожежі в Україні
520 8

Кабмін виділив 11,2 млн грн для придбання житла постраждалим у пожежах на Житомирщині

Кабмін виділив 11,2 млн грн для придбання житла постраждалим у пожежах на Житомирщині

Кабінет міністрів України виділив 11,2 млн грн для придбання житла для осіб, які потребують відселення із житлових будинків, зруйнованих унаслідок пожеж в Овруцькому районі Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Зокрема, уряд виділив із резервного фонду державного бюджету 11 192 731 грн для придбання житла (модульних будинків) жителям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих унаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 16 квітня 2020 року на території Овруцького району Житомирської області. Зазначається, що внаслідок пожежі постраждали приблизно 11 будинків жителів району.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога. ВIДЕО

Також Кабінет міністрів України виділить Державній службі з надзвичайних ситуацій 7,7 млн ​​грн і Державному агентству лісових ресурсів 37,7 млн ​​грн для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.

Зокрема, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ для ДСНС з резервного фонду 7,665 млн грн і Міністерству енергетики та захисту довкілля для Держагентства лісових ресурсів ще 37 млн ​​670 тис. грн для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.

Автор: 

житло (1131) Кабмін (14392) компенсації (721) пожежа (4427) Житомирська область (1315)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это шо, по мильйону за дом??
показати весь коментар
06.05.2020 14:31 Відповісти
Супер, а скільки можно було за ці гроші житла застрахувати?
показати весь коментар
06.05.2020 14:32 Відповісти
Це в тіх селах, в яких в 2001-му по 80-150 жителів було?
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
Страхування нерухомості має бути загальнообов'язковим - усюди.
показати весь коментар
06.05.2020 14:36 Відповісти
2013 год. http://www.golos.com.ua/rus/article/60148
Эти населенные пункты - Личманы, Магдын, Збраньковцы - отнесены к зоне гарантированного добровольного отселения, то есть так называемой третьей зоне. Нынче на территории трех сел проживают до восьми десятков человек. На вопрос, почему они остаются здесь, местные отвечают просто: «Привыкли». Кстати, село Магдын раньше было поселком. Сейчас его население - около двух десятков человек.
А сельсовет хоть и называется Колесниковским, на самом деле в Личманах. Колесники в числе двух десятков сел района официально сняты с учета.
Часть из нынешних местных жителей никогда отсюда не уезжали, некоторые уже давно вернулись в свои дома. А почти треть здешнего населения - граждане, которые до недавнего времени и не знали, что на карте Украины есть Овручский район.
Как рассказала Колесниковский сельский голова Зоя Сосновская, которая председательствует уже третью каденцию, в эти села начиная с 2010 года приезжают люди на постоянное жительство, и даже - молодежь. Сначала прибыл отец Федор (так его люди называют), а уже со временем начали подтягиваться верующие из разных уголков Украины. Еще два года назад здесь жили только пенсионеры, а ныне даже дошкольники есть. Кто же они, современные переселенцы?
показати весь коментар
06.05.2020 14:52 Відповісти
І що? Хочеш там жити - плати страховку. Не можеш? Має держава розбиратись. Якщо ти реально бідний, з об'єктивних причин, тоді держава має застрахувати. Страхування це сам принцип, його реалізація, це вже інше питання. Масова пожежа може статись де завгодно. У нас і газ вибухає, цілі багатоповерхівки руйнує і усюди має держава допомогати?
показати весь коментар
06.05.2020 15:01 Відповісти
Я ж і кажу - охрєнєвшіє. 11 млн за 11 халуп за наш кошт?
показати весь коментар
06.05.2020 15:29 Відповісти
Для собачої будки може й вистачить..
😥
показати весь коментар
06.05.2020 14:33 Відповісти
 
 