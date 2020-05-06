Кабмін виділив 11,2 млн грн для придбання житла постраждалим у пожежах на Житомирщині

Кабінет міністрів України виділив 11,2 млн грн для придбання житла для осіб, які потребують відселення із житлових будинків, зруйнованих унаслідок пожеж в Овруцькому районі Житомирської області.

Зокрема, уряд виділив із резервного фонду державного бюджету 11 192 731 грн для придбання житла (модульних будинків) жителям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих унаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 16 квітня 2020 року на території Овруцького району Житомирської області. Зазначається, що внаслідок пожежі постраждали приблизно 11 будинків жителів району.

Також Кабінет міністрів України виділить Державній службі з надзвичайних ситуацій 7,7 млн ​​грн і Державному агентству лісових ресурсів 37,7 млн ​​грн для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.

Зокрема, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ для ДСНС з резервного фонду 7,665 млн грн і Міністерству енергетики та захисту довкілля для Держагентства лісових ресурсів ще 37 млн ​​670 тис. грн для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.