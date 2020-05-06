Кабмін виділив 11,2 млн грн для придбання житла постраждалим у пожежах на Житомирщині
Кабінет міністрів України виділив 11,2 млн грн для придбання житла для осіб, які потребують відселення із житлових будинків, зруйнованих унаслідок пожеж в Овруцькому районі Житомирської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Зокрема, уряд виділив із резервного фонду державного бюджету 11 192 731 грн для придбання житла (модульних будинків) жителям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих унаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 16 квітня 2020 року на території Овруцького району Житомирської області. Зазначається, що внаслідок пожежі постраждали приблизно 11 будинків жителів району.
Також Кабінет міністрів України виділить Державній службі з надзвичайних ситуацій 7,7 млн грн і Державному агентству лісових ресурсів 37,7 млн грн для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.
Зокрема, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ для ДСНС з резервного фонду 7,665 млн грн і Міністерству енергетики та захисту довкілля для Держагентства лісових ресурсів ще 37 млн 670 тис. грн для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Эти населенные пункты - Личманы, Магдын, Збраньковцы - отнесены к зоне гарантированного добровольного отселения, то есть так называемой третьей зоне. Нынче на территории трех сел проживают до восьми десятков человек. На вопрос, почему они остаются здесь, местные отвечают просто: «Привыкли». Кстати, село Магдын раньше было поселком. Сейчас его население - около двух десятков человек.
А сельсовет хоть и называется Колесниковским, на самом деле в Личманах. Колесники в числе двух десятков сел района официально сняты с учета.
Часть из нынешних местных жителей никогда отсюда не уезжали, некоторые уже давно вернулись в свои дома. А почти треть здешнего населения - граждане, которые до недавнего времени и не знали, что на карте Украины есть Овручский район.
Как рассказала Колесниковский сельский голова Зоя Сосновская, которая председательствует уже третью каденцию, в эти села начиная с 2010 года приезжают люди на постоянное жительство, и даже - молодежь. Сначала прибыл отец Федор (так его люди называют), а уже со временем начали подтягиваться верующие из разных уголков Украины. Еще два года назад здесь жили только пенсионеры, а ныне даже дошкольники есть. Кто же они, современные переселенцы?
😥