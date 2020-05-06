У Борисполі 40-річна жінка тримала чоловіка в ямі на подвір'ї. Постраждалого з тілесними ушкодженнями передали медикам, - поліція
Вчора, близько опівночі, на лінію "102" надійшло повідомлення про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Інспектори, швидко прибувши на місце події, зустрілись з заявником, який повідомив, що помітив як у подвір’ї, в ямі, жінка тримає чоловіка та не випускає його.
Зайшовши до вказаного подвір’я патрульні виявили 40-річну громадянку. Жінка повідомила, що в будинку вона одна, а про чоловіка в ямі їй взагалі нічого не відомо.
Однак, під час спілкування з громадянкою, поліцейські почули крики про допомогу, які лунали з ями, яка на додачу була завалена мішками та тротуарним бордюром. Розчистивши вхід, патрульні виявили чоловіка, який мав тілесні ушкодження.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділу поліції. А оскільки в діях жінки вбачаються ознаки кримінального правопорушення надалі справою будуть займатись слідчі.
Потерпілого передали медикам.
