У Борисполі 40-річна жінка тримала чоловіка в ямі на подвір'ї. Постраждалого з тілесними ушкодженнями передали медикам, - поліція

Вчора, близько опівночі, на лінію "102" надійшло повідомлення про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Інспектори, швидко прибувши на місце події, зустрілись з заявником, який повідомив, що помітив як у подвір’ї, в ямі, жінка тримає чоловіка та не випускає його.

Зайшовши до вказаного подвір’я патрульні виявили 40-річну громадянку. Жінка повідомила, що в будинку вона одна, а про чоловіка в ямі їй взагалі нічого не відомо.

Однак, під час спілкування з громадянкою, поліцейські почули крики про допомогу, які лунали з ями, яка на додачу була завалена мішками та тротуарним бордюром. Розчистивши вхід, патрульні виявили чоловіка, який мав тілесні ушкодження.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділу поліції. А оскільки в діях жінки вбачаються ознаки кримінального правопорушення надалі справою будуть займатись слідчі.

Потерпілого передали медикам.