УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5574 відвідувача онлайн
Новини Будні поліції
28 429 34

У Борисполі 40-річна жінка тримала чоловіка в ямі на подвір'ї. Постраждалого з тілесними ушкодженнями передали медикам, - поліція

У Борисполі 40-річна жінка тримала чоловіка в ямі на подвір'ї. Постраждалого з тілесними ушкодженнями передали медикам, - поліція

Вчора, близько опівночі, на лінію "102" надійшло повідомлення про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Інспектори, швидко прибувши на місце події, зустрілись з заявником, який повідомив, що помітив як у подвір’ї, в ямі, жінка тримає чоловіка та не випускає його.

Зайшовши до вказаного подвір’я патрульні виявили 40-річну громадянку. Жінка повідомила, що в будинку вона одна, а про чоловіка в ямі їй взагалі нічого не відомо.

Також дивіться: Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Однак, під час спілкування з громадянкою, поліцейські почули крики про допомогу, які лунали з ями, яка на  додачу була завалена мішками та тротуарним бордюром. Розчистивши вхід, патрульні виявили чоловіка, який мав тілесні ушкодження.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділу поліції. А оскільки в діях жінки вбачаються ознаки кримінального правопорушення надалі справою будуть займатись слідчі.

Потерпілого передали медикам.

Автор: 

Бориспіль (1151) викрадення (835) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) патрульна поліція (1449)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
это настоящяя бендеровка у неё трофейный кацапский раб...
показати весь коментар
06.05.2020 14:38 Відповісти
+7
Принуждала, к большой и чистой любви
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
+7
виду не подавай... Действуй решительно, но по-доброму, как с лошадью...Шобы мундштук, шенкеля и шпоры чуяла... ну и корми отборным овсом, не без того...
показати весь коментар
06.05.2020 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это настоящяя бендеровка у неё трофейный кацапский раб...
показати весь коментар
06.05.2020 14:38 Відповісти
это Гретхен Тумблер? не знаю, шо и сказать...
показати весь коментар
06.05.2020 14:53 Відповісти
В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция - Цензор.НЕТ 7145
показати весь коментар
06.05.2020 14:42 Відповісти
ЯБВДЛ...
показати весь коментар
06.05.2020 14:52 Відповісти
не по своей воле
показати весь коментар
06.05.2020 15:51 Відповісти
лечила от алкоголизма?
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
А шо показала експертиза уролога??
Сексуальне рабство??
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Казнь страпонированием ...
показати весь коментар
06.05.2020 14:50 Відповісти
Принуждала, к большой и чистой любви
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
а говорили, что клоун опять в Омане...
показати весь коментар
06.05.2020 14:46 Відповісти
В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция - Цензор.НЕТ 4681
показати весь коментар
06.05.2020 14:47 Відповісти
Добре шо не вбила.
Я вчора додивилась мини серіал: «Почему женщины убивают». Серіал - бімба!
показати весь коментар
06.05.2020 14:49 Відповісти
заинтригован... давай, колись...ну? Вкратце???
показати весь коментар
06.05.2020 14:55 Відповісти
Я чомусь припустив, що у мужика був квест "Привіт, любчику, я хочу зіграти з тобою в гру. Ти завжди пишався своїм статевим прутнем - тепер подивимось, що для тебе дорожче, хій чи життя? Всередині свого писюна сховано ключ від ями. Інструмент в тебе лише один - іржавий садовий секатор. Поспішай, бо час обмежений - в сортир, сполучений трубою з цією ямою, вже завантажені дріжджі, і дуже скоро яма буде затоплена лайном. Гра почалася!"

В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция - Цензор.НЕТ 9205
показати весь коментар
06.05.2020 15:02 Відповісти
У вас така уява, клас, просто треба писати гру для дорослих))
показати весь коментар
06.05.2020 15:07 Відповісти
Может, тушонку планровала сделать ? А то карантин вечен, а деньги за месяц кончились. Нет, скорее всего -- на органы. Выручка поболее будет.
показати весь коментар
06.05.2020 15:27 Відповісти
Вспом'ятвся старий бородастий совковий анекдот:

Ваню кавказець в парку пістолет до скроні
-рачком стань!!
Зробив , та дає 25 рубльоф..
Ваня- А нафіга пістолет??
показати весь коментар
06.05.2020 14:50 Відповісти
с мужчинками в стране напряжёнка,еле отловила,
нельзя же такое добро отпускать
показати весь коментар
06.05.2020 14:50 Відповісти
....мне 56 и сегодня я по настоящему ИСПУГАЛСЯ женщин ((((
показати весь коментар
06.05.2020 14:52 Відповісти
виду не подавай... Действуй решительно, но по-доброму, как с лошадью...Шобы мундштук, шенкеля и шпоры чуяла... ну и корми отборным овсом, не без того...
показати весь коментар
06.05.2020 14:58 Відповісти
😁
показати весь коментар
06.05.2020 15:09 Відповісти
Дама законопослушная , она просто мужика самоизолировала , что бы КВ не принес .
показати весь коментар
06.05.2020 14:57 Відповісти
новость ни о чем, предварительная констатация факта. Что за мужик, за что там оказался - хз
показати весь коментар
06.05.2020 15:03 Відповісти
Это из серии "бабы зло" что ли?))
показати весь коментар
06.05.2020 15:05 Відповісти
Вывод ясен: идёшь к бабе - бери с собой лопату! Чтоб потом из ямы не кричать.
показати весь коментар
06.05.2020 15:06 Відповісти
Черная вдова
показати весь коментар
06.05.2020 15:24 Відповісти
Зверь баба! Прям по Некрасову "Коня на скаку остановит,в горящую избу войдет!"
показати весь коментар
06.05.2020 15:37 Відповісти
Тю! Мужик-терпила. Ведь специально же создали чат-бот:
https://censor.net/ua/news/3193481/****************************************************************.

Вызвал бы тьощю, или хотя бы собаку с милицией, делов то!
показати весь коментар
06.05.2020 16:57 Відповісти
"которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром"
Фигасе тётя.. дала чуваку трындюлей, запхала в яму, придавила тротуарным бордюром шоб не вылез... ей бы в цирке выступать.. хотя что-то подсказывает, что она была не одна.
показати весь коментар
06.05.2020 16:59 Відповісти
потерпевшй заявил о себе :"мне 42 и я не лох"
показати весь коментар
06.05.2020 17:26 Відповісти
Чьо всі так прям напали на бєдну женщіну. Вона виконувала постанову Кабміну про самоізоляцію. А мужик єнтот лазив по вулиці без маски, не соблюдав соціальну дистанцію. От і довелося його самоізолювати для його же блага. Карантін, так карантін!
А шо касається тєлєсних поврєждєній, то він ше їй спасіба должен сказать. Такий мощний женскій організм мог заоргазміровать подопитного вапщє до лєтального ісхода. )))
показати весь коментар
06.05.2020 18:14 Відповісти
Молчание ягнят. Локализованная версия.
показати весь коментар
06.05.2020 19:04 Відповісти
Мало деталей и подробностей, чтоб делать выводы!
показати весь коментар
06.05.2020 19:28 Відповісти
 
 