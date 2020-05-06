36 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Одеській області, загалом 505 інфікованих, - ОДА

На сьогодні в Одеській області 505 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций у Facebook.

Амбулаторно лікуються 326 хворих, госпіталізовано - 179 осіб.

За минулу добу підтверджено діагноз у 36 пацієнтів. З них 13 - мали симптоми хвороби, 23 - були обстежені як контактні особи.

Так, за словами голови Одеської ОДА, в Подільському районі 224 хворих, в Одесі - 88, в Біляївському районі - 66, в Ізмаїльському - 20.

"Щодня мобільні бригади по всій області приймають матеріали для аналізів у кількох сотень людей: пацієнтів, кола контактних осіб і громадян, які перебувають у зоні ризику. Одеські лабораторії працюють цілодобово і щодня можуть проводити близько 500 тестів. Саме завдяки продуктивній роботі епідеміологів та лікарів оперативно виявляються осередки спалахів і проводяться санітарні заходи", - написав він.

Також читайте: За 5 днів травня на Одещині кількість пацієнтів з COVID-19 збільшилася майже удвічі. Тільки в Подільську вже 215 хворих, - ОДА

Також Куций зазначив, що значна кількість підтверджених діагнозів свідчить про необхідність подальшого дотримання санітарних норм і правил щодо карантину.

"Заради власного здоров'я і безпеки близьких. Бережіть себе", - резюмував глава Одеської ОДА.