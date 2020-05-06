Стерненка підтримали ще 8 футбольних спільнот: від радикальних фанів "Динамо" до ультрас Сімферополя та Одеси

Найрадикальніше крило українських футбольних фанатів - "Родичі" - висловили свою підтримку одеському активісту Сергію Стерненку, якому СБУ і Офіс Генпрокурора готують підозру у вбивстві.

Про це йдеться на сторінці групи у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Два роки ми спостерігаємо за послідовною кампанією проросійських пропагандистів та політиків, мета якої - переконати суспільство у тому, що Стерненко не мав права захищатися від нападів, не мав права відстоювати майно громади та не мав права забороняти концерти російських зірок у своєму місті. Ми переконані, що Сергія хочуть засудити за те, що він наважився бути українцем в Одесі. Якщо Стерненка затримають, ми готові значною силою вуличного протестного руху стати на його підтримку!" - йдеться в повідомленні.

Аналогічну позицію зайняли ультрас Карпат, Волині, Запоріжжя, Ковеля, Херсона, Миколаєва, Сімферополя та Одеси.

Як повідомлялося, Стерненка також підтримали "WBC Ультрас Динамо".

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.