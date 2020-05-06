Стерненка підтримали ще 8 футбольних спільнот: від радикальних фанів "Динамо" до ультрас Сімферополя та Одеси

УКР
Найрадикальніше крило українських футбольних фанатів - "Родичі" - висловили свою підтримку одеському активісту Сергію Стерненку, якому СБУ і Офіс Генпрокурора готують підозру у вбивстві.

Про це йдеться на сторінці групи у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Два роки ми спостерігаємо за послідовною кампанією проросійських пропагандистів та політиків, мета якої - переконати суспільство у тому, що Стерненко не мав права захищатися від нападів, не мав права відстоювати майно громади та не мав права забороняти концерти російських зірок у своєму місті. Ми переконані, що Сергія хочуть засудити за те, що він наважився бути українцем в Одесі. Якщо Стерненка затримають, ми готові значною силою вуличного протестного руху стати на його підтримку!" - йдеться в повідомленні.

Аналогічну позицію зайняли ультрас Карпат, Волині, Запоріжжя, Ковеля, Херсона, Миколаєва, Сімферополя та Одеси.

Як повідомлялося, Стерненка також підтримали "WBC Ультрас Динамо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексрадник голови СБУ Антоняк застеріг Баканова від кримінального переслідування Стерненка

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Топ коментарі
+91
За Стерненка - ветерани, волонтери, творча і наукова інтелігенція, ультрас. Проти Стерненка - портнов, дубінський, шарій і інша вата... Для мене особисто все давно ясно!
06.05.2020 15:22 Відповісти
+75
Хто б міг подумати, що ультраси самі нормальні люди в Україні.
06.05.2020 14:56 Відповісти
+64
Надо Партию Ультрас!!

Кто определил истинное имя *****!?
Кто встал на зашиту Одессі..Харькова!!
Кто защищает украинцев!!
уж конечно не Слуги народа
06.05.2020 15:19 Відповісти
"Україні потрібні стадіони!" (А. Піночет)
06.05.2020 19:57 Відповісти
Давай,зелена шмаркля,забий останній цвях в свою труну!
показати весь коментар
Ультрас Вы молодчаги! Это и есть прогрессивная молодёж которая и отличается от ждунов лохов и ваты что-то делает и не боится и в ответе за сделанное.
Наскільки я пам'ятаю - тисячі (!!!) фанів в 2014 році стали на захист України і, багато хто, склали свої молоді голови в бою. Фани донецького "Шахтаря" не виключення. Я пам'ятаю їх виступи і демонстрації за Україну.
+++
Имено, и только при таких раскладах ОНИ начитнают бздеть.
Симферополь поддерживает украинский порядок? Что то мало верится.
Лучик света в зелёном дерьме
я підтримую Стерненка! І теж братиму участь!
дело не в стране,а в тех,кто сидит в "кресле"и в тех кого привели убогие к власти...попутали кино и жизнь.
А ви всі добре ознайомилися зі справою Стерненка? Далеко не всі патріоти за нього.Те що підмосковники хочуть його закрити,це одне.Але не потрібно.що були зашквари,як з Савченко.
"Українці мають право на самозахист": Фанати "Шахтаря" попередили владу, що в разі арешту Стерненка вдадуться до протестів. 6 травень 2020, Twitter
Ультрас «гірників» і «Динамо» знову ідуть пліч-о-пліч.Стерненка підтримали ще 8 футбольних спільнот: від радикальних фанів "Динамо" до ультрас Сімферополя та Одеси - Цензор.НЕТ 5422
"Українці мають право на самозахист": Фанати "Шахтаря" попередили владу, що в разі арешту Стерненка вдадуться до протестів. 6 травень 2020, Twitter
Ультрас «гірників» і «Динамо» знову ідуть пліч-о-пліч.
Ультрас донецького «Шахтаря» поряд із фанатами київського «Динамо» та львівських «Карпат» відреагували заявою на інформацію про можливий арешт громадського активіста Сергія Стерненка. Але не обмежилися лише цією справою, а пригадали, що паралельно розвалюється справа відомого їм за рідним регіоном терориста Романа Лягіна, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.
«Ми, ультрас донецького футбольного клубу «Шахтар», уважно стежимо за суспільно-політичним життям в Україні. Та з подивом і занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями, які фактично розвертають політику країни в протилежний бік, у порівнянні з курсом, що був відвойований народом на Євромайдані та у війні з Росією.
Неабияку стурбованість викликає тиск з боку влади на громадсько-активних українців та політика потурання вимогам російського агресора у переговорному процесі з імовірною подальшою легалізацією російських окупаційних структур. У цьому контексті особливу увагу ми приділяємо маркерним справам, що стосуються громадян України, які активно і системно протистоять проросійським силам.
Однією з таких є справа громадського діяча з Одеси Сергія Стерненка. На нього було скоєно аж три замахи. Під час останнього Сергій отримав важкі поранення, але в ході заходів самооборони наніс також кілька поранень нападникам. Один із них загинув. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке, коли тебе атакують біля власної оселі. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке самооборона при нападі на тебе.
Іншою маркерною справою, за якою ми стежимо, є справа російського терориста та колаборанта Романа Лягіна. Він - один із очільників і провідників російської окупації Донецької та Луганської областей. Справа Лягіна розвалюється в судах, а, по суті, саботується. Існує ймовірність, що Лягін не отримає покарання, на яке заслуговує і гірше того - вийде на свободу.
Ми розцінюємо справу Стерненка як наступ на українців з активною громадянською позицією, а розвал справи Лягіна - як потурання антиукраїнським силам. Адже, залежно від того, як будуть розвиватись події у справах Стерненка та Лягіна, так розвиватимуться й інші подібні справи. Знаємо, що потурання антиукраїнським силам спричиняє війну, яка знищує міста та призводить до катастрофи. Вдруге ми переїжджати не збираємось.
Якщо антиукраїнські сили й надалі продовжуватимуть схожу діяльність, то ми будемо змушені вийти на протест і рішуче діяти задля порятунку України. Звертаємось до всіх фанатських рухів України із закликом уважно стежити як за суспільно-політичними подіями загалом, так і конкретно за цими двома маркерними справами зокрема.
І наостанок.

1. Ні легалізації російських окупантів.
2. Українці мають право на самозахист.
3. Російські терористи мають сидіти в тюрмах.
4. Донбас - це Україна!», - написали ультрас «Шахтаря».
Нагадаємо, що Сергій Стерненко смертельно поранив одного зі своїх нападників Івана Кузнєцова 24 травня 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно третій напад. Поранений ножем у серце і живі Кузнєцов помер на місці. Інший нападник, Олександр Ісайкул, зміг утекти, але протягом доби був затриманий поліцією. Стерненко дістав ножове поранення руки й струс мозку. Згодом Ісайкула відпустили та він покинув Україну. За версією самого Стерненка, замах на нього могли організувати Олександр Подобєдов та Віталій Посувайло.
https://patrioty.org.ua/society/ukraintsi-maiut-pravo-na-samozakhyst-fanaty-shakhtaria-poperedyly-vladu-shcho-v-razi-areshtu-sternenka-vdadutsia-do-protestiv-326788.html
Протестность футбольных фанов Украины против несправедливости делает их наиболее прогрессивной частью общества. Это уже становится аксиомой. Вспомните фанов Харькова с их боевой песней: "путин х@йло"; фанов Черноморца и Металлиста в Одессе, которых растреливали титушки, прикрытые полицией; фанов Киева от Майдана до сегодня. Это сегодняшняя поддержка Стерненко от фанов всех украинских клубов. Они не боятся сказать силовым ведомствам, что пора прекратить травлю патриотов Украины.
Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.
Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
баканов и венедиктова- росиянские ГНИДЫ, на теле Украины !
Молодці, хлопці !
Підтримую.
когда трупов на всех активистов не хватит,их количество надо умножить...
Стерненка підтримали ще 8 футбольних спільнот: від радикальних фанів "Динамо" до ультрас Сімферополя та Одеси - Цензор.НЕТ 2104
мы на пороге грандиозного шухера
Даешь партию ультрас! Мы станем первой в мире страной, которой правят ультрас!
Умерьте пыл, господа. А то так вы договоритесь до того, что на Майдане главным был не Пётр Алексеевич, а Стерненко. Ишь ты!
Стерненко шароватник, но всё равно поддерживаю его.
Хе-хе. Уявляю собі тисяч 50 ультрас перед домом, де проживає головна прокурорша з новою піснею типа "вова - ху*ло".
Стаття 36. Необхідна оборона1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n771 статтях 118 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n801 124 цього Кодексу.4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
"Можно просто восхититься скромной зарплатой президента. Но нам, как обычно, рассказали не всю правду", - Сазонов
https://patrioty.org.ua/blogs/mozhno-prosto-voskhytytsia-skromnoi-zarplatoi-prezydenta-no-nam-kak-obchno-rasskazaly-ne-vsiu-pravdu--sazonov-326954.html
Говно и вентилятор всё, что Сазонову нужно для работы....
Это говорит о том, что за этими идиотами(фанатами футбольными) надо очень внимательно приглядывать. Бандюки через одного, а может и гуще!
Сторінка 3 з 3
 
 