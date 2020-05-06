Стерненка підтримали ще 8 футбольних спільнот: від радикальних фанів "Динамо" до ультрас Сімферополя та Одеси
Найрадикальніше крило українських футбольних фанатів - "Родичі" - висловили свою підтримку одеському активісту Сергію Стерненку, якому СБУ і Офіс Генпрокурора готують підозру у вбивстві.
Про це йдеться на сторінці групи у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Два роки ми спостерігаємо за послідовною кампанією проросійських пропагандистів та політиків, мета якої - переконати суспільство у тому, що Стерненко не мав права захищатися від нападів, не мав права відстоювати майно громади та не мав права забороняти концерти російських зірок у своєму місті. Ми переконані, що Сергія хочуть засудити за те, що він наважився бути українцем в Одесі. Якщо Стерненка затримають, ми готові значною силою вуличного протестного руху стати на його підтримку!" - йдеться в повідомленні.
Аналогічну позицію зайняли ультрас Карпат, Волині, Запоріжжя, Ковеля, Херсона, Миколаєва, Сімферополя та Одеси.
Як повідомлялося, Стерненка також підтримали "WBC Ультрас Динамо".
Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Ультрас «гірників» і «Динамо» знову ідуть пліч-о-пліч.
Ультрас донецького «Шахтаря» поряд із фанатами київського «Динамо» та львівських «Карпат» відреагували заявою на інформацію про можливий арешт громадського активіста Сергія Стерненка. Але не обмежилися лише цією справою, а пригадали, що паралельно розвалюється справа відомого їм за рідним регіоном терориста Романа Лягіна, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.
«Ми, ультрас донецького футбольного клубу «Шахтар», уважно стежимо за суспільно-політичним життям в Україні. Та з подивом і занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями, які фактично розвертають політику країни в протилежний бік, у порівнянні з курсом, що був відвойований народом на Євромайдані та у війні з Росією.
Неабияку стурбованість викликає тиск з боку влади на громадсько-активних українців та політика потурання вимогам російського агресора у переговорному процесі з імовірною подальшою легалізацією російських окупаційних структур. У цьому контексті особливу увагу ми приділяємо маркерним справам, що стосуються громадян України, які активно і системно протистоять проросійським силам.
Однією з таких є справа громадського діяча з Одеси Сергія Стерненка. На нього було скоєно аж три замахи. Під час останнього Сергій отримав важкі поранення, але в ході заходів самооборони наніс також кілька поранень нападникам. Один із них загинув. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке, коли тебе атакують біля власної оселі. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке самооборона при нападі на тебе.
Іншою маркерною справою, за якою ми стежимо, є справа російського терориста та колаборанта Романа Лягіна. Він - один із очільників і провідників російської окупації Донецької та Луганської областей. Справа Лягіна розвалюється в судах, а, по суті, саботується. Існує ймовірність, що Лягін не отримає покарання, на яке заслуговує і гірше того - вийде на свободу.
Ми розцінюємо справу Стерненка як наступ на українців з активною громадянською позицією, а розвал справи Лягіна - як потурання антиукраїнським силам. Адже, залежно від того, як будуть розвиватись події у справах Стерненка та Лягіна, так розвиватимуться й інші подібні справи. Знаємо, що потурання антиукраїнським силам спричиняє війну, яка знищує міста та призводить до катастрофи. Вдруге ми переїжджати не збираємось.
Якщо антиукраїнські сили й надалі продовжуватимуть схожу діяльність, то ми будемо змушені вийти на протест і рішуче діяти задля порятунку України. Звертаємось до всіх фанатських рухів України із закликом уважно стежити як за суспільно-політичними подіями загалом, так і конкретно за цими двома маркерними справами зокрема.
І наостанок.
1. Ні легалізації російських окупантів.
2. Українці мають право на самозахист.
3. Російські терористи мають сидіти в тюрмах.
4. Донбас - це Україна!», - написали ультрас «Шахтаря».
Нагадаємо, що Сергій Стерненко смертельно поранив одного зі своїх нападників Івана Кузнєцова 24 травня 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно третій напад. Поранений ножем у серце і живі Кузнєцов помер на місці. Інший нападник, Олександр Ісайкул, зміг утекти, але протягом доби був затриманий поліцією. Стерненко дістав ножове поранення руки й струс мозку. Згодом Ісайкула відпустили та він покинув Україну. За версією самого Стерненка, замах на нього могли організувати Олександр Подобєдов та Віталій Посувайло.
Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.
Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
Підтримую.
