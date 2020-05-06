УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5574 відвідувача онлайн
Новини
12 112 77

Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль

Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль

Додаткові виплати пенсіонерам під час кризи допоможуть розігріти економіку України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав прем'єр, у квітні більшість пенсіонерів отримали одноразову виплату по 1 тис. грн, а з 1 травня триває індексація пенсій на 11% відповідно до закону.

"Це живі гроші, які допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, коли була зупинена частина малого і середнього бізнесу, оскільки це означає збільшення споживання й придбання саме української продукції", - сказав він.

Також читайте: Від нинішнього дня почалася виплата проіндексованих пенсій, - ОП

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коефіцієнт перерахунку пенсій становить 1,11. При цьому, якщо розмір підвищення після перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії до цієї суми. Якщо з 1 травня пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації не досягає 2100 гривень, таким пенсіонерам встановлять доплату до зазначеної суми.

Автор: 

індексація (67) Кабмін (14392) пенсія (1621) Шмигаль Денис (4826)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
1000 грн пенсионеров разогреет экономику ? не пей с утра дядя.....
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
+12
Наконец-то. Теперь у 13 миллионов пенсионеров пенсия будет не 60 долларов, а 70!

Настоящий конец эпохи бедности!
показати весь коментар
06.05.2020 14:59 Відповісти
+11
"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3193772
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Те, що купували підприємці не будуть купувати пенсіонери за 1000 грн! Шмигаль психічноздорова людина?
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1000 мені дали, але працюючим пенсіонерам не індексуються пенсії!
показати весь коментар
06.05.2020 14:57 Відповісти
Обещали и работающим.Но поглядим.Всё так мутно и не определённо ...
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
А что есть вообще эта тысяча? Не, безусловно хорошо что нашим, в большинстве своем нищим, пенсионерам правительство кинуло подачку (извините, иначе назвать не могу), но ее хватит максимум пару-тройку раз в маркет сходить.
показати весь коментар
06.05.2020 15:02 Відповісти
Шмыгля, я эту тысячу уже потратил на маски китайские, так кого я разогрел?
показати весь коментар
06.05.2020 15:28 Відповісти
хочет разогреть труп...
показати весь коментар
06.05.2020 16:29 Відповісти
Шмыгаль смешной. Собирается пенсионерами с тысячей разогревать экономику. Уморил просто. Что такое тысяча? 4-5 раз в магазин сходить за продуктами. И то очень экономно.
показати весь коментар
06.05.2020 16:41 Відповісти
32$ Разогреет любую экономику.. А украинскую тем более. Особенно, если это разовая помощь! 32 доллара ..
показати весь коментар
06.05.2020 15:44 Відповісти
Не обіцяли! Якщо не віриш, то поговоримо у кінці місяця.
показати весь коментар
06.05.2020 15:38 Відповісти
Працюючим пенсіонерам індексації не буде. Так, що через пару років у працюючих буде мінімальна пенсія. УРААААААААААААААААА.
показати весь коментар
06.05.2020 16:05 Відповісти
1000 грн розігріють економіку? Чомусь мені здається, що шмигль не жартує. шмигль дійсно так вважає. Тим гірше для України.
показати весь коментар
06.05.2020 16:07 Відповісти
)))))клоуны
показати весь коментар
06.05.2020 14:58 Відповісти
Наконец-то. Теперь у 13 миллионов пенсионеров пенсия будет не 60 долларов, а 70!

Настоящий конец эпохи бедности!
показати весь коментар
06.05.2020 14:59 Відповісти
но только 1 раз
показати весь коментар
06.05.2020 15:09 Відповісти
Погрелись разок и будЯ...
показати весь коментар
06.05.2020 15:15 Відповісти
Это 13 миллионов избирателей, зависимых от власти. Улавливаете нить?
показати весь коментар
06.05.2020 15:19 Відповісти
Я не залежу від них. Зрозуміло?
показати весь коментар
06.05.2020 15:39 Відповісти
Не спорю. 12999999. Но это не точно.
показати весь коментар
07.05.2020 10:55 Відповісти
Не стоит заблуждаться. У нас основная часть пенсионеров народ далеко не тупой. За тысячу не продадутся. А "совковых" пенсов, которые за гречку и душу продадут, в нашей стране естественным образом меньше становится.
показати весь коментар
06.05.2020 15:45 Відповісти
У нас в премьер-министры специально берут только неисправимых фантазеров? "Дополнительные выплаты пенсионерам во время кризиса помогут разогреть экономику Украины". Угу. Это как раз та самая припарка из известной идиомы.
показати весь коментар
06.05.2020 14:59 Відповісти
"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3193772
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Те, що купували підприємці не будуть купувати пенсіонери за 1000 грн! Шмигаль психічноздорова людина?
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Время такое нынче-от всех болезней уринотерапии. Зелебобикам в кайф.
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Кто может объяснить каким образом 1000 грн доп пенсионерам можно разогреть экономику? У нас в стране что пенсионеры основной слой потребителей? Если это так, то нашей экономике можно петь заупокойную смело.
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Это какой-то позорный стыд....
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
1000 грн пенсионеров разогреет экономику ? не пей с утра дядя.....
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
а что после включения печатного станка поднимутся цены-разведёт беспомощно ручонками: так получилось.
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Уже больше месяца работает печатный станок.
показати весь коментар
06.05.2020 15:34 Відповісти
"выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса"

Якщо виплати по 1 тысячі гривень розігріють економіку, то економіка - це вже явний "труп"
показати весь коментар
06.05.2020 15:01 Відповісти
Разогреют труп
показати весь коментар
06.05.2020 20:36 Відповісти
Что за дурмак.
показати весь коментар
06.05.2020 15:01 Відповісти
А чего дятел-Шмыгаль не говорит о том,что у многих пенсов из за этой 1000гр сняли субсидии?
показати весь коментар
06.05.2020 15:02 Відповісти
Ну перво наперво любимого *Кампари* 3 штуки и то что по 0,7! Вспомню молодость---было дело. Наберу 2 кг киви---и сьем сразу штук 7---люблю. Да и пусть хоть раз при этом поперхнётся позор моего народа что тоже называется от имени этого плода---лысый он! Дальше теряюсь чем ещё разогреть экономику страны. За жену промолчу---та сразу ноги приделает баблу лихому. После мучений в виде 1657 гр пенсии конечно пусть гульбасит. Та и люстру сменяю. Такая вот мечта.
показати весь коментар
06.05.2020 15:04 Відповісти
Машину куплю, пошью костюм с отливом и в Монте-Карло.
показати весь коментар
06.05.2020 15:53 Відповісти
То крепко вас занесло---в мечтах в смысле! В Монте-Карло дорого очень. По молодости далёкой был пару раз в тех местах. В Ницце. Там чуть дешевле. (пас-флот ЧМП). Лучше швейную купить, марли набрать и повязки клепать не спеша--брать будут. Оно токо всё началось----вишенка на тортике ещё не всплыла!
показати весь коментар
06.05.2020 21:37 Відповісти
Не советую. На днях был в Новой линии. Там такого добра как повязки, респираторы и дезынфекторы - полки завалены. Причем в разных фасофках. Токо вот никто не берет. Сегодня с малым выходил посылку забирать - более половины людей на эти повзки ваще пофиг. Без них ходят. Разве что в магаз когда заходят одевают. И людей понять можно. Температура растет на улице. Попробуй в ней выходи. Ну а на счет Монте-Карло все таки подумате. Такие денжищи отвалили. Ну и даже если не поедите, то новая машина и костюм с отливом лишними не будут.
показати весь коментар
06.05.2020 22:01 Відповісти
Ну ещё пока не отвалили. Та и чуть пошутил я, время смеятся настало---но сдержано.
показати весь коментар
06.05.2020 22:10 Відповісти
Ну нашему народу приходится только смеятся последние около тридцати лет. Чтобы кукушкой не сдвинуться.
показати весь коментар
06.05.2020 22:15 Відповісти
Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль

Так выплачивай по 10 штук. Сильнее разогреешь.
показати весь коментар
06.05.2020 15:05 Відповісти
А шо так много-надо было,бл"дь,по сотне дать "для разогрева экономики",мать вашу
показати весь коментар
06.05.2020 15:05 Відповісти
Його треба до психіатора.По ньому вже давно дурка плаче.
показати весь коментар
06.05.2020 15:06 Відповісти
Так він завбачливо дурку ліквідував.
показати весь коментар
06.05.2020 15:18 Відповісти
Да розогрело , - ровно 10 минут когда происходит Оплата по сверх ценам для тысячи, а дальше 23час и 50 мин и так каждый день.
показати весь коментар
06.05.2020 15:07 Відповісти
Дивіться щоб часом еконміка не згоріла від таких гігантських виплат. Обережнішими треба бути.
показати весь коментар
06.05.2020 15:11 Відповісти
Вау, палехче! Ни пиригрейте! ))

Все летит в ...опу, но тут появляются пенсы и покупкой гречки разогревают нашу экономику. Шах и мат, европейцы и американцы!
показати весь коментар
06.05.2020 15:11 Відповісти
Шмигалю потрібно дати Шнобельську, пардон, Шмигальську премію за ідею.
показати весь коментар
06.05.2020 15:14 Відповісти
Та на ту тысячу особо не разогреешься ...
показати весь коментар
06.05.2020 15:11 Відповісти
разогреть печатный станок
показати весь коментар
06.05.2020 15:13 Відповісти
Ахха. Вот это деб...лы пришли к власти. А потом их электричеством по +80% разогреть )))
показати весь коментар
06.05.2020 15:14 Відповісти
Просто в нас Шнобелівський Уряд І гниле яблуко лоху втулять
показати весь коментар
06.05.2020 15:16 Відповісти
Хм, а "Юлькина тысяча" сильно разогрела экономику?
показати весь коментар
06.05.2020 15:16 Відповісти
Ну собі купив міксер фіолент за 1000 грн, а зараз такий 2235 гр
показати весь коментар
06.05.2020 15:22 Відповісти
Та, да! Инвестициии попрут.
показати весь коментар
06.05.2020 15:17 Відповісти
главные двигатели экономики - пенсионеры?
показати весь коментар
06.05.2020 15:21 Відповісти
Получается, что так.
Получается, что экономика будет расти за счет "роста потребления" теми, кто получает социальные выплаты.
Откуда Шмыгаль будет брать деньги на социальные выплаты - тайна великая есть.
Вероятно, напечает на принтере.
показати весь коментар
06.05.2020 15:43 Відповісти
Какое нахер потребление на 1000 грн.? Два-три раза в магаз сходить?
показати весь коментар
06.05.2020 15:56 Відповісти


я как военный пенс 1000 грн получил а вот индексации дуля з маком потому как ПФ не видит мою зарплату в военных структурах типа табу я е...у ..как так я им сказал а может Решение суда что б доступ открылся вроде как одно госсударство а кассы разные
показати весь коментар
06.05.2020 15:24 Відповісти
Мені теж нема індексації.
показати весь коментар
06.05.2020 15:42 Відповісти
Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он.Источник: https://censor.net/n3193772

Насміхається.
показати весь коментар
06.05.2020 15:30 Відповісти
ШМИРГАЛЬ...
Така хфамілія.. якась генетична..
🤔
показати весь коментар
06.05.2020 15:32 Відповісти
Знову флудиш!
показати весь коментар
06.05.2020 15:43 Відповісти
генетично-ко.шерна.
показати весь коментар
06.05.2020 16:10 Відповісти
Якій же він тупий. Хтось може собі уявити, як бабки "дадуть жару" на тисячу. Підуть, такі, в аптеку і як "гульнуть!".
показати весь коментар
06.05.2020 15:37 Відповісти
Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8876
показати весь коментар
06.05.2020 15:44 Відповісти
сколько миллиардов разогрели
/спекулянтов /на масках и средствах защиты
а ведь можно было все защитные средства
изготавливать в украине
не гоонять мрию в Китай
опубликуйте сколько стоит один. рейс в Китай
показати весь коментар
06.05.2020 15:49 Відповісти
Шмыга, все о пенсионерах думаеш... Золотой ты человек!
показати весь коментар
06.05.2020 16:13 Відповісти
нічим не скореговані та не передбачені додаткові виплати (навантаження) з недовиконаного бюджету "розігріють економіку"?
шмигаль точно має відношення до фінансів та до економіки чи знається на тому так само як й попередній зеленський прем'єр?
показати весь коментар
06.05.2020 16:18 Відповісти
Каждому пенсу - по инвестиционной няне!
показати весь коментар
06.05.2020 16:30 Відповісти
Це таке дно,що навіть нехочеться коментувати того пана.Без виробництва продукції з високою доданою вартістю розігріти економіку неможливо,тільки на одних парфумах Франція заробляє більше ніж Україна на всьому ексорті зернових(50млн.тонн)
показати весь коментар
06.05.2020 16:54 Відповісти
Идиот!
показати весь коментар
06.05.2020 16:56 Відповісти
Мозги им всем в правительстве и власти прогреть надо. Может думать начнут .
показати весь коментар
06.05.2020 17:11 Відповісти
"Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль..."

Ну якщо пенсіонери на ті гроші закуплять бензин і підпалять його, то звісно що не тільки розігріють, но і спалять нафіг таку економіку, особливо з зеленими тарифами на електроенергію.
показати весь коментар
06.05.2020 17:20 Відповісти
Ипическая сила!!! Побегу, скажу мамке, шо она теперь - єкономическое двигло. А то накупит лекарств, и все рухнет из-за нее...
показати весь коментар
06.05.2020 18:20 Відповісти
А если дать 3 - 4, то ваапще єкономіка взлетить у воздух. Но 5 уже давать нізя, бо пенсіонери їх заховають під подушку
показати весь коментар
06.05.2020 18:30 Відповісти
Такому светилу экономики не место в Украине, КОСМОС, забери его.
показати весь коментар
06.05.2020 18:31 Відповісти
В ресторане "Велюр" всегда рады пенсионерам.
показати весь коментар
06.05.2020 18:58 Відповісти
Не знаю как в отношении экономики, но похоже, что власть перегрелась.
показати весь коментар
06.05.2020 19:09 Відповісти
Пукани в них перегрілись від хронічної діареї.
показати весь коментар
07.05.2020 00:20 Відповісти
 
 