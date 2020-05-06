Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль
Додаткові виплати пенсіонерам під час кризи допоможуть розігріти економіку України.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як нагадав прем'єр, у квітні більшість пенсіонерів отримали одноразову виплату по 1 тис. грн, а з 1 травня триває індексація пенсій на 11% відповідно до закону.
"Це живі гроші, які допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, коли була зупинена частина малого і середнього бізнесу, оскільки це означає збільшення споживання й придбання саме української продукції", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коефіцієнт перерахунку пенсій становить 1,11. При цьому, якщо розмір підвищення після перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії до цієї суми. Якщо з 1 травня пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації не досягає 2100 гривень, таким пенсіонерам встановлять доплату до зазначеної суми.
Настоящий конец эпохи бедности!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Те, що купували підприємці не будуть купувати пенсіонери за 1000 грн! Шмигаль психічноздорова людина?
Якщо виплати по 1 тысячі гривень розігріють економіку, то економіка - це вже явний "труп"
Так выплачивай по 10 штук. Сильнее разогреешь.
Все летит в ...опу, но тут появляются пенсы и покупкой гречки разогревают нашу экономику. Шах и мат, европейцы и американцы!
Получается, что экономика будет расти за счет "роста потребления" теми, кто получает социальные выплаты.
Откуда Шмыгаль будет брать деньги на социальные выплаты - тайна великая есть.
Вероятно, напечает на принтере.
я как военный пенс 1000 грн получил а вот индексации дуля з маком потому как ПФ не видит мою зарплату в военных структурах типа табу я е...у ..как так я им сказал а может Решение суда что б доступ открылся вроде как одно госсударство а кассы разные
Насміхається.
Така хфамілія.. якась генетична..
🤔
/спекулянтов /на масках и средствах защиты
а ведь можно было все защитные средства
изготавливать в украине
не гоонять мрию в Китай
опубликуйте сколько стоит один. рейс в Китай
шмигаль точно має відношення до фінансів та до економіки чи знається на тому так само як й попередній зеленський прем'єр?
Ну якщо пенсіонери на ті гроші закуплять бензин і підпалять його, то звісно що не тільки розігріють, но і спалять нафіг таку економіку, особливо з зеленими тарифами на електроенергію.