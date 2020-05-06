Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль

Додаткові виплати пенсіонерам під час кризи допоможуть розігріти економіку України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав прем'єр, у квітні більшість пенсіонерів отримали одноразову виплату по 1 тис. грн, а з 1 травня триває індексація пенсій на 11% відповідно до закону.

"Це живі гроші, які допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, коли була зупинена частина малого і середнього бізнесу, оскільки це означає збільшення споживання й придбання саме української продукції", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коефіцієнт перерахунку пенсій становить 1,11. При цьому, якщо розмір підвищення після перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії до цієї суми. Якщо з 1 травня пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації не досягає 2100 гривень, таким пенсіонерам встановлять доплату до зазначеної суми.