Директор київського департаменту соцполітики Світлий про безхатченків: "Вони мають відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту"
Директор київського департаменту соціальної політики Руслан Світлий заявив, що під час карантину і пандемії коронавірусу безхатченків не можна "загодовувати" і "балувати". При цьому чиновник визнав, що зараз бездомним ніде знайти роботу.
Про це Світлий сказав у коментарі виданню "Заборона", інформує Цензор.НЕТ.
"Вони мають відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту", - сказав він.
В умовах карантину, пояснює Світлий, громадські організації "загодовують" безпритульних: "Я навіть лаюся з ними. Вони їх загодовують, одягають, дають їм притулок. Я кажу - навіщо? Їх же буде ставати дедалі більше. Нам потрібно, щоб організації не балували безпритульних. Нехай ідуть працювати".
На запитання, де вони можуть знайти роботу в умовах карантину, Світлий додає: "Ніде".
При цьому чиновник зазначив, що громадських активістів та небайдужих громадян, які допомагають бездомним під час карантину, можуть притягнути до адміністративної відповідальності, адже уряд заборонив будь-які скупчення людей.
У Києві, за різними даними, від 5 до 20 тисяч безпритульних, зазначає "Заборона".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Финляндия и Канада слишком холодные для бомжей. И то, там тоже есть бомжи.
Надо выбирать - или страна строит социализм и ориентируется на раздачу халявы (Финляндия), или ориентируется на тех кто хочет работать и двигает прогресс (США). Какие прорывные технологии или товары подарила миру Финляндия? А никаких. Зато халяву раздает пока. Пока еще денег хватает.
Мне ближе США, я себя ассоциирую не с бомжом а с человеком который готов работать и зарабатывать.
Нужно дать шанс вернуться к нормальной жизни!
=========
Дело в том, что основной массы деградация личности, и работать они не собираются вообще...пусть врачи скажут, что делать с такой категорией