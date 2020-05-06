Директор київського департаменту соцполітики Світлий про безхатченків: "Вони мають відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту"

Директор київського департаменту соціальної політики Руслан Світлий заявив, що під час карантину і пандемії коронавірусу безхатченків не можна "загодовувати" і "балувати". При цьому чиновник визнав, що зараз бездомним ніде знайти роботу.

Про це Світлий сказав у коментарі виданню "Заборона", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони мають відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту", - сказав він.

В умовах карантину, пояснює Світлий, громадські організації "загодовують" безпритульних: "Я навіть лаюся з ними. Вони їх загодовують, одягають, дають їм притулок. Я кажу - навіщо? Їх же буде ставати дедалі більше. Нам потрібно, щоб організації не балували безпритульних. Нехай ідуть працювати".

На запитання, де вони можуть знайти роботу в умовах карантину, Світлий додає: "Ніде".

При цьому чиновник зазначив, що громадських активістів та небайдужих громадян, які допомагають бездомним під час карантину, можуть притягнути до адміністративної відповідальності, адже уряд заборонив будь-які скупчення людей.

У Києві, за різними даними, від 5 до 20 тисяч безпритульних, зазначає "Заборона".