УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5574 відвідувача онлайн
Новини
10 466 137

Директор київського департаменту соцполітики Світлий про безхатченків: "Вони мають відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту"

Директор київського департаменту соцполітики Світлий про безхатченків: "Вони мають відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту"

Директор київського департаменту соціальної політики Руслан Світлий заявив, що під час карантину і пандемії коронавірусу безхатченків не можна "загодовувати" і "балувати". При цьому чиновник визнав, що зараз бездомним ніде знайти роботу.

Про це Світлий сказав у коментарі виданню "Заборона", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони мають відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту", - сказав він.

В умовах карантину, пояснює Світлий, громадські організації "загодовують" безпритульних: "Я навіть лаюся з ними. Вони їх загодовують, одягають, дають їм притулок. Я кажу - навіщо? Їх же буде ставати дедалі більше. Нам потрібно, щоб організації не балували безпритульних. Нехай ідуть працювати".

На запитання, де вони можуть знайти роботу в умовах карантину, Світлий додає: "Ніде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

При цьому чиновник зазначив, що громадських активістів та небайдужих громадян, які допомагають бездомним під час карантину, можуть притягнути до адміністративної відповідальності, адже уряд заборонив будь-які скупчення людей.

У Києві, за різними даними, від 5 до 20 тисяч безпритульних, зазначає "Заборона".

Автор: 

карантин (18172) Київ (20199) безхатченки (22) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Что не чиновник,то реальная мразь.А ведь и этот поц не застрахован от "сумы и от тюрьмы".
показати весь коментар
06.05.2020 15:01 Відповісти
+37
Сразу захотелось, чтобы и Руслан Светлый начал испытывать нужду и просить, чтобы его не закармливали.
показати весь коментар
06.05.2020 15:02 Відповісти
+37
"Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту"

Вот то же самое можно сказать про избирателей ЗЕ.
показати весь коментар
06.05.2020 15:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://censor.net/user/191407 А хто інший?
показати весь коментар
06.05.2020 15:56 Відповісти
Да и какой он Светлый после этих слов? Он скорее Темный!
показати весь коментар
06.05.2020 15:48 Відповісти
Втретил бы-набил бы рожу этому мерзавцу. От сумы и от тюрьмы в жизни никто не застрахован и не от хорошей жизни в бомжы попадают. В 90% это от 28 лет власти этих мерзавцев от Кравчука до Зели. Морда ты фашистская-подлец.
показати весь коментар
06.05.2020 15:50 Відповісти
При СССР бомжів не було?
показати весь коментар
06.05.2020 15:58 Відповісти
Были ну и что...но не в таких маштабах .
показати весь коментар
06.05.2020 16:04 Відповісти
в Нью-Йорке 60 тысяч бомжей. Тоже Кравчук-Кучма-Порошенко виноваты?
показати весь коментар
06.05.2020 16:15 Відповісти
https://censor.net/user/132544 В США дофіга бомжів.Там не кращий в світі соціальний захист.Навіщо ви саме США приводите в приклад? Давайте Фінляндію,чи Канаду.Так роблять на Московії,або совкофіли.
показати весь коментар
06.05.2020 16:21 Відповісти
тем не менее, США - мечта для любого эмигранта. Хочешь работать - бомжом не будешь.
Финляндия и Канада слишком холодные для бомжей. И то, там тоже есть бомжи.
показати весь коментар
06.05.2020 16:25 Відповісти
https://censor.net/user/132544 Далеко не любого.Та й люди просто думають через пропаганду,що там все так добре.В західних європейських країнах соціальний захист кращий.А ми європейська країна.Тут колись навіть скандинави були,потрібно з них брати приклад.А сам я в США ніколи би не хотів жити.В Фінляндії кожен має соціальне житло,він вже безхадьком не вважається і в Канаді подібне.
показати весь коментар
06.05.2020 16:29 Відповісти
А откуда в процветающей Францции такое количество бездомных?
Надо выбирать - или страна строит социализм и ориентируется на раздачу халявы (Финляндия), или ориентируется на тех кто хочет работать и двигает прогресс (США). Какие прорывные технологии или товары подарила миру Финляндия? А никаких. Зато халяву раздает пока. Пока еще денег хватает.
Мне ближе США, я себя ассоциирую не с бомжом а с человеком который готов работать и зарабатывать.
показати весь коментар
06.05.2020 17:12 Відповісти
https://censor.net/user/132544 Франція напустила дофіга мігрантів.Більше ніж в інших державах.США величезна імперія з величезними природніми багатствами,тому ми впринципі не можемо так жити.Це країна емігрантів,на відміну від нас і Європи.Фінляндія буде ще краще жити і буде ще більше роздавати допомоги і в неї все буде добре.Для нас це недосяжний рівень,з таким відношенням до людей.
показати весь коментар
06.05.2020 23:14 Відповісти
Учи матчасть. Во Франции всегда были толпы бездомных, безо всяких мигрантов. Клошары называются.
показати весь коментар
06.05.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/user/132544 Однак,зараз там на кожному кроці бомжі не корінні французи.
показати весь коментар
06.05.2020 23:48 Відповісти
Кто тебе сказал? Куда же делись 160 тыс. бездомных коренных французов (данные до начала массового пришествия мигрантов)? Испарились?
показати весь коментар
07.05.2020 00:25 Відповісти
https://censor.net/user/132544 Хто вам сказав,що я мав на увазі теперішніх мігрантів? Мігранти у Франції вже давно.Вони також вже вважаються корінні французи.Та й я не казав,що взагалі немає бомжів з корінних.
показати весь коментар
07.05.2020 00:32 Відповісти
традиции бомжевания во Франции исчисляются столетиями. Еще до первых мигрантов из Алжира они уже оккупировали Париж и завоняли все станции свежепостроенного метро.
показати весь коментар
07.05.2020 00:47 Відповісти
https://censor.net/user/132544 Жебраки і бомжі були усюди.В нас також вони були завжди,це не традиції.
показати весь коментар
07.05.2020 01:16 Відповісти
https://censor.net/user/132544 Так було їхати в США,а не в націоналістичну Польщу.
показати весь коментар
06.05.2020 23:15 Відповісти
Так если США безвиз введут, все поедем. Ты думаешь комуто нах оно тут надо, за еду работать?
показати весь коментар
06.05.2020 23:39 Відповісти
Я худею, кем эта **** себя возомнила? Он что, особенный? Вырвать язык, мало будет.
показати весь коментар
06.05.2020 15:55 Відповісти
Жрет сито,пяно,спит в теплой постели,живет в свое удовольствие сволочь . Да шоб ты сдох курва фашистская от того же короновируса...падла ссученая. Жизни ты скот не видал. Эх жаль шо послушали придуков типа Турчинова-Кличка да не перевешали такую падаль в феврале 2014-го..Другая бы была страна без ахметовых и беней...жаль...но..............
показати весь коментар
06.05.2020 15:56 Відповісти
Чмо!
показати весь коментар
06.05.2020 15:57 Відповісти
Гребанный стыд!
показати весь коментар
06.05.2020 16:02 Відповісти
Украину спасет только военная Хунта из молодых,боевых офицеров а иначе утонем все в этом хазарском дерьме. Полная национализация имущества олигархов да чистка всех ветвей власти и смена ценностей где жизнь гражданина выше всех материальных благ. Власть вся от судебной до исполнительной должна избиратся на местах.
показати весь коментар
06.05.2020 16:02 Відповісти
Мало ли кто по какой причине потерял жилье и стал бомжем! Точно не по доброй воле! Многим просто нужна помощь и этим должно заниматься государство и социальные службы!
Нужно дать шанс вернуться к нормальной жизни!
показати весь коментар
06.05.2020 16:10 Відповісти
Та да...Бомжі прямо зажрались і ізнєжилісь...((((
показати весь коментар
06.05.2020 16:10 Відповісти
Та краще би запропонував відстрілювати.Все одно,для нього це шматки лайна,а не люди.
показати весь коментар
06.05.2020 16:24 Відповісти
А он об это и думает. Только, шакал, знает, если скажет в слух то будут последствия...
показати весь коментар
06.05.2020 23:11 Відповісти
Минимум-его надо поменять на другого без права занимать должности...
показати весь коментар
06.05.2020 16:26 Відповісти
А цигани - це бомжі, чи не бомжі?...потім історики через тисячу років будуть сперечатися, звідки вийшли бомжі...а політики будуть забороняти їх бомжами називати, а лише безхатченками...
показати весь коментар
06.05.2020 16:40 Відповісти
Святой человек! Дай бог тебе и трем следующим поколениям здоровья и достатка, и чтобы никогда не испытывали нужду, тварь.
показати весь коментар
06.05.2020 16:40 Відповісти
На вопрос, где бездомные могут найти работу в условиях карантина, Светлый добавляет: "Нигде".

=========
Дело в том, что основной массы деградация личности, и работать они не собираются вообще...пусть врачи скажут, что делать с такой категорией
показати весь коментар
06.05.2020 19:50 Відповісти
НЕ волнуйтесь. Бомжи сами до зимы в приют не пойдут.
показати весь коментар
06.05.2020 20:09 Відповісти
Не понял. Это типа чёрный юмор?
показати весь коментар
06.05.2020 20:14 Відповісти
"Возможно, он говорит, как идиот и выглядит, как идиот. Но вы не должны обманываться: он действительно идиот." - Граучо Маркс американский актёр, комик 1890 - 1977
показати весь коментар
06.05.2020 21:04 Відповісти
Ох и расплодилось мрази с попустительства Зеленского. Одна мразь приписала к покойникам граждан у кого возраст 60 и выше при коронавирусе, другая мразь "перекормила" бездомных. А ведь кормят в основном волонтеры. Кто как ни они знают почему бездомный стал бездомным!
показати весь коментар
06.05.2020 22:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 