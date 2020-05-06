Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Голосами частини "Слуг народу" і ОПЗЖ визнаний некорупційним і рекомендується до прийняття за основу та в цілому законопроєкт 3355-1 який дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записано на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, цим законопроєктом пропонується дозволити недекларування радниками на громадських засадах президента України.

"Радник з питань працевлаштування Денис Єрмак (всі збіги вигадані) може не декларуватися, гроші він точно не від держави отримував. Все це прикривалося потребою декларуватися членам Наглядових рад державних підприємств. На врегулювання якого спрямований альтернативний 3355. Який комітет...відхилив", - йдеться в повідомленні.

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"Чекайте 3355-1 у порядку денному 12 травня як антиепідеміологічний.;) Чому такий поспіх? 1 червня завершується річне декларування. Треба встигнути все переписати на дітей, зареєструвати дітей деінде бажано 29 грудня, залучити радників на громадських засадах.Так і завершується антикорупційна реформа Зеленського: відміною норм запропонованих ним і прийнятих більшістю восени. Весна прийшла, своїх саджати не хочеться", - підсумував нардеп Юрчишин.