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Новини
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Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей, - нардеп

Голосами частини "Слуг народу" і ОПЗЖ визнаний некорупційним і рекомендується до прийняття за основу та в цілому законопроєкт 3355-1 який дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записано на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, цим законопроєктом пропонується дозволити недекларування радниками на громадських засадах президента України.

"Радник з питань працевлаштування Денис Єрмак (всі збіги  вигадані) може не декларуватися, гроші він точно не від держави отримував. Все це прикривалося потребою декларуватися членам Наглядових рад державних підприємств. На врегулювання якого спрямований альтернативний 3355. Який комітет...відхилив", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" реєструють альтернативний закон про страхування лікарів, бо їм важливі "політичні дивіденди", а не медпрацівники, - Герасимов

"Чекайте 3355-1 у порядку денному 12 травня як антиепідеміологічний.;) Чому такий поспіх? 1 червня завершується річне декларування. Треба встигнути все переписати на дітей, зареєструвати дітей деінде бажано 29 грудня, залучити радників на громадських засадах.Так і завершується антикорупційна реформа Зеленського: відміною норм запропонованих ним і прийнятих більшістю восени. Весна прийшла, своїх саджати не хочеться", - підсумував нардеп Юрчишин.

Автор: 

ВР (15073) декларація (1442) корупція (4723) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+20
Внебрачные дети лейтенанта Шмидта
Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7737
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06.05.2020 15:24 Відповісти
+14
бидло жере зелений тухлий кактус, колеться, скиглить, але продовжує гризти...
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06.05.2020 15:15 Відповісти
+12
зелені смердючи потвори
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06.05.2020 15:17 Відповісти
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Милота.
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06.05.2020 15:15 Відповісти
байстрючата ******* скорость!
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06.05.2020 19:35 Відповісти
Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 8029
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06.05.2020 15:15 Відповісти
бидло жере зелений тухлий кактус, колеться, скиглить, але продовжує гризти...
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06.05.2020 15:15 Відповісти
зелені смердючи потвори
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06.05.2020 15:17 Відповісти
"...Надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей в другое место желательно 29 декабря, привлечь советников на общественных началах".

Промашка вышла, чтобы успеть до 29 декабря надо было не позднее марта зачать этих детей (
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06.05.2020 15:19 Відповісти
Дебил, верней ЗЕбил, хотя бы по диагонали читай статью.
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06.05.2020 16:13 Відповісти
колись в сссрії був прийнятий закон,по якому діти цекашників користувалися всіма привілеями батьків.Цекашники почали усиновляти своїх онуків.Про це мені розповів знайомий член.
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06.05.2020 21:41 Відповісти
Браки среди гомосеков одобряем, а нормальные запрещаем.
Содомисты, мля!
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06.05.2020 15:21 Відповісти
Внебрачные дети лейтенанта Шмидта
Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7737
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06.05.2020 15:24 Відповісти
Ну все ждем, "дети лейтенанта Шмидта" снова в строю....
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06.05.2020 15:30 Відповісти
Можем ожидать ешё и всплеск рождаемости и очень богатых младенцев, которые со дня рождения будут "разогревать" экономику.
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06.05.2020 19:14 Відповісти
Тільки хотів написати цю фразу, а тут вже встигли раніше. )))

Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2340
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06.05.2020 18:23 Відповісти
Какие они вуууумные!
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06.05.2020 15:40 Відповісти
Ну нормально че...
Теперь "новые лица" из СН будут записывать 27 автомобилей не на маму, а на внебрачных детей.
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06.05.2020 15:40 Відповісти
Это кретины думают,что они так всех обхитрили.
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06.05.2020 15:42 Відповісти
Ну 73%🤢🤡🐏🐐 быдлу все нравится 😻
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13.05.2020 23:11 Відповісти
Ощущение что пытаются любым способом добится новго майдана.
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06.05.2020 15:45 Відповісти
Нашли сво..чи лазейку???
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06.05.2020 15:45 Відповісти
Не проживают с декларантом по бумагам, достаточно прописаться в одном из несолкьих домов (где вы видели одну квартиру у депутата). И все - жить то необязательно по прописке, а декларировать ничо не надо.
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06.05.2020 15:46 Відповісти
Нас всех за лохов считают.
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06.05.2020 15:47 Відповісти
ЛОхів!?!?!! Це ще комплімант. Насправді все набагато сумніше. І прикро від того, що вони про це знають а ми лише здогадуємось. І то, далеко не всі.
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06.05.2020 16:12 Відповісти
Теперь по Украине пойдут гулять новые Остапы Бендеры,незаконно рожденные дети лейтената Шмидта!
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06.05.2020 15:47 Відповісти
При цьому вигукуючи: «Мій тато був ЗЕленськопідданий»
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06.05.2020 16:47 Відповісти
Нашли таки лазейку сцуки!
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06.05.2020 15:51 Відповісти
Прикольно, заводишь ребенка на стороне и переписываешь на него все, претензий у налоговой нет.
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06.05.2020 16:04 Відповісти
Зеленопук і його команда таке ж гівно як і "папередники", навіть ще гірше. Кого ми обираємо? Це не пороблено, це діагноз.
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06.05.2020 16:09 Відповісти
А не хрен было наркоманов Мега-ворюг 💩🤡🤢👃🏻🎹выбирать
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13.05.2020 23:13 Відповісти
Это не про имущество
Это депутаты не хотят светить своих внебрачных несовершеннолетних детей, чтобы жена в декларации не увидела ибо не указать - нарвёшься на обвинение в нарушении декларирования, а указать - жена оторвёт кое-что.

Так что это не про коррупцию, это про любвеобильность
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06.05.2020 16:43 Відповісти
ху@лососи та представники зграї зеленодупих павіанів обєднались заради спільної мети - красти без покарання!
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06.05.2020 16:45 Відповісти
ТАК переможемо (корупцію).
Легалізація - найкращий спосіб подолання корупції.
НЕМА корупції - НЕМА проблем.
Можна звітувати про подолання корупції.
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06.05.2020 17:30 Відповісти
Оце відкрили ящик пандори для похоті. Тепер до депутатів черга шалав вистроїться, щоб підзаробити на збереженні їхнього майна.
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06.05.2020 18:32 Відповісти
И будет "анал табу". Впрочем, не уверен, уж многое через это место делается.
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06.05.2020 19:19 Відповісти
Нема слів
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06.05.2020 21:06 Відповісти
В Україні можут бути тільки ''незелені'' коррупціонери, включаєчи тих, хто пішов із зебанди. Своїм - все, навіть на законодавчому рівні.
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06.05.2020 21:08 Відповісти
 
 