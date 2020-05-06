Львів наповнив свій резервний фонд для боротьби з коронавірусом на 158 млн грн, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що місто наповнило свій резервний фонд для боротьби з коронавірусом на 158 млн гривень, з якого фінансує закупівлю обладнання для лікарень і захисту для медиків. За словами Садового, від держави фінансування Львів не отримував.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Ми наповнили резервний фонд на 158 мільйонів гривень. Власне, з цього фонду ми фінансуємо те, що необхідно для протидії коронавірусу: обладнання, устаткування й закупівлю різної амуніції для лікарів", - сказав Садовий.

Він також розповів, що в боротьбі з коронавірусом допомагає бізнес. За підрахунками, кінцеві витрати підприємців на боротьбу із коронавірусом сягатимуть до 40 мільйонів гривень. "Тут велика подяка, тому що вони зголосилися самі", - додає політик.

Однак, за словами Садового, від держави фінансування Львів не отримував.

"Ми не відчували проблем і не відчували тиску. Це вже є велика підтримка. Якщо не заважають - це найкраща підтримка, яка може бути. Ми ж розуміємо, що казна пуста, ми розуміємо, що фантазії про великий резервний фонд держави виявились просто фантазіями, тому я є реаліст. Дай Бог, вийдемо з карантину. Пандемія мине, а потім будемо аналізувати. Сьогодні просто треба працювати, а не скиглити і жалітися", - зазначив мер Львова.

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