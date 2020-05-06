Шмигаль доручив ОДА розібратися в причинах невиплати медикам доплат за роботу в умовах коронавірусу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам ОДА організувати службове розслідування, чому на місцях медики, що працюють у лікарнях, де борються з коронавірусною інфекцією, не отримали обіцяну високу зарплату.

Про це глава уряду сказав на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попрошу голів обласних державних адміністрацій провести відповідні розслідування щодо нарахування заробітної плати лікарям, які борються із коронавірусом. І за результатами службових розслідувань винести відповідні дисциплінарні стягнення на керівників департаментів охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд зібрав з областей інформацію щодо потреб на виплату заробітної плати, але коштів на це виділив значно більше, проте лікарі гроші не отримали.

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"Наш аналіз показав, що не всі департаменти охорони здоров'я спрацювали правильно в тому, як працювати із медичними закладами, як нараховувати цю заробітну плату і в березні, і у квітні. Уряд свої зобов'язання виконав і кошти перераховані", - наголосив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що медики мають отримати зароблені кошти і знати, що держава про них дбає.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 6 травня запевнив, що всі медичні працівники, які у березні лікували пацієнтів із коронавірусною хворобою, мають отримати 300% доплати у повному обсязі до кінця цього тижня.

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