Шмигаль доручив ОДА розібратися в причинах невиплати медикам доплат за роботу в умовах коронавірусу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам ОДА організувати службове розслідування, чому на місцях медики, що працюють у лікарнях, де борються з коронавірусною інфекцією, не отримали обіцяну високу зарплату.
Про це глава уряду сказав на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Попрошу голів обласних державних адміністрацій провести відповідні розслідування щодо нарахування заробітної плати лікарям, які борються із коронавірусом. І за результатами службових розслідувань винести відповідні дисциплінарні стягнення на керівників департаментів охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.
За його словами, уряд зібрав з областей інформацію щодо потреб на виплату заробітної плати, але коштів на це виділив значно більше, проте лікарі гроші не отримали.
"Наш аналіз показав, що не всі департаменти охорони здоров'я спрацювали правильно в тому, як працювати із медичними закладами, як нараховувати цю заробітну плату і в березні, і у квітні. Уряд свої зобов'язання виконав і кошти перераховані", - наголосив прем'єр-міністр.
Він наголосив, що медики мають отримати зароблені кошти і знати, що держава про них дбає.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 6 травня запевнив, що всі медичні працівники, які у березні лікували пацієнтів із коронавірусною хворобою, мають отримати 300% доплати у повному обсязі до кінця цього тижня.
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В Виннице медики бастуют против надбавок величиной в 86 копеек. В Кривом Роге ни доплат, ни денег на закупку ИСЗ и лекарств
******** штопанные
По-перше, після всіх скандалів з корупцією Єрмака і його брата Зеленський чітко демонструє, що звільняти він його не збирається. Але це було і так зрозуміло.
Важливе у цій новині те, що у ТГК Зеленський призначив офіційних осіб високого політичного калібру: віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. І модератором Зеленський призначив Єрмака.
Для чого існує ТГК? Це російська гра для легітимізації "ЛДНР". Україна згідно з Мінськими домовленостями до Зеленського брала участь в ТГК, але це були не офіційні особи. Тому з них було як з гуся води. Їхні домовленості і рішення не мали жодної сили. А тепер ТГК з українського боку - це віце-прем'єр, голови комітетів, заступники міністрів, і голова Офісу Президента. Зеленський тепер відкрито разом з Путіним легітимізовує "ЛДНР". Жодних інших трактувань тут бути не може.
Зеленський - це Єрмак, Зеленський - це корупція, Зеленський - це капітуляція перед Росією, Зеленський - це державна зрада.
Зеленський має піти, що швидше то краще для України - разом із ху та йло.
Олександр ІВАНОВ
https://antikor.com.ua/articles/378358-zelensjkij_ostatochno_skinuv_masku_zatverdivshi_jermaka_moderatorom_na_peregovorah_v_minsjku