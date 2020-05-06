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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль доручив ОДА розібратися в причинах невиплати медикам доплат за роботу в умовах коронавірусу

Шмигаль доручив ОДА розібратися в причинах невиплати медикам доплат за роботу в умовах коронавірусу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам ОДА організувати службове розслідування, чому на місцях медики, що працюють у лікарнях, де борються з коронавірусною інфекцією, не отримали обіцяну високу зарплату.

Про це глава уряду сказав на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попрошу голів обласних державних адміністрацій провести відповідні розслідування щодо нарахування заробітної плати лікарям, які борються із коронавірусом. І за результатами службових розслідувань винести відповідні дисциплінарні стягнення на керівників департаментів охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд зібрав з областей інформацію щодо потреб на виплату заробітної плати, але коштів на це виділив значно більше, проте лікарі гроші не отримали.

Читайте: Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль

"Наш аналіз показав, що не всі департаменти охорони здоров'я спрацювали правильно в тому, як працювати із медичними закладами, як нараховувати цю заробітну плату і в березні, і у квітні. Уряд свої зобов'язання виконав і кошти перераховані", - наголосив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що медики мають отримати зароблені кошти і знати, що держава про них дбає.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 6 травня запевнив, що всі медичні працівники, які у березні лікували пацієнтів із коронавірусною хворобою, мають отримати 300% доплати у повному обсязі до кінця цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль

Автор: 

виплати (1080) карантин (18172) медицина (2144) Шмигаль Денис (4672) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Причина? Причина в том что зелёные мародеры украли деньги которые были выделены на доплаты Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 8559
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06.05.2020 15:22 Відповісти
+5
Погнали!
В Виннице медики бастуют против надбавок величиной в 86 копеек. В Кривом Роге ни доплат, ни денег на закупку ИСЗ и лекарств
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06.05.2020 15:22 Відповісти
+5
В.А.З украл, должность - временно исполняющий обязанности президента Украины
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06.05.2020 15:28 Відповісти
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Погнали!
В Виннице медики бастуют против надбавок величиной в 86 копеек. В Кривом Роге ни доплат, ни денег на закупку ИСЗ и лекарств
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06.05.2020 15:22 Відповісти
В Запорожье перечислели на карту деньги, но потом оказалось, что это аванс ЗП
******** штопанные
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06.05.2020 16:20 Відповісти
Причина? Причина в том что зелёные мародеры украли деньги которые были выделены на доплаты Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 8559
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06.05.2020 15:22 Відповісти
Кто украл, где украли, сколько украли? Фамилии и должности пожалуйста.
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06.05.2020 15:26 Відповісти
В.А.З украл, должность - временно исполняющий обязанности президента Украины
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06.05.2020 15:28 Відповісти
Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 2791
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06.05.2020 15:30 Відповісти
Это - методичка или есть факты? Жду факты.
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06.05.2020 15:37 Відповісти
Да, мародёры. Но почему зелёные? Они уже 30 лет перекрашиваются мгновенно
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06.05.2020 15:30 Відповісти
Именно. Главное - поцеловать руку новому правителю и присягнуть ему на верность.
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06.05.2020 15:32 Відповісти
Вы не поверите, но среди них есть бывшие первые секретари обкомов и горкомов КПСС.
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06.05.2020 16:53 Відповісти
Нужны ли обществу департаменты здравоохранения?
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06.05.2020 15:27 Відповісти
Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 8708
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06.05.2020 15:27 Відповісти
Володимир Зеленський є настільки слабкою політичною фігурою, що навіть його палкі прихильники не вірять, що він є Президентом, і в поточних проблемах продовжують звинувачувати V Президента України Петра Порошенка.
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06.05.2020 15:33 Відповісти
Так Порошенко до сих пор решает больше чем зебил и вполне возможно что совсем скоро снова будут президентские выборы и Порох снова станет президентом, так что пусть зебилы не отвыкают от Пороха
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06.05.2020 15:34 Відповісти
Отлично подлизал. Просто великолепно! Только не быть больше Пертухе президентом. Нужно искать новое лицо. Петрусь - отработанный материал.
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06.05.2020 15:39 Відповісти
На жаль,до зебилов еще не дошло,поэтому может проголосуют за Мертвечука,али снова за Бубочку.А какая разница скажут.
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06.05.2020 15:55 Відповісти
Народ устал от старых номенклатурщиков. Ведь по сути на манеже уже 20-30 лет всё те же. Соевые пропагандоны тут рассказывают, что в Украине народ тупой и мерзкий (за одно это их не перевариваю), но предлагать вместо одних казнокрадов других, которые уже показали, как они руки рубят - полный паралич мозга.
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06.05.2020 16:08 Відповісти
Вы правы,после голосования 2019,до меня тоже дошло,что народ тупой,а судя по таким комментариям,еще и мерзкий.
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06.05.2020 16:42 Відповісти
Ну так у вас полна ВР новых лиц, которые имеют право на ощибку.
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06.05.2020 16:05 Відповісти
"У вас" - это у кого? Ты из какой страны?
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06.05.2020 16:09 Відповісти
у любителей зеленго цвета.
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06.05.2020 17:26 Відповісти
А, понятно. А ты - кацап. Докажи обратное.
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06.05.2020 18:03 Відповісти
методичку смени
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06.05.2020 18:04 Відповісти
Кацап, таким пользуюсь.
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06.05.2020 18:37 Відповісти
Міністр охорони здоров'я Степанов каже, що «шокований» тим, що не виплачують 300% зарплати медикам. Скажу більше, ми всі шоковані міністром Степановим, який досі не знає, що лікарям не те, що 300% зарплати, а навіть 100% звичної зарплати не доплачують.
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06.05.2020 15:28 Відповісти
05.05.20 23:44 Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский
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06.05.2020 15:29 Відповісти
дали буде....Шмыгаль поручил ОГА разобраться в причинах невыплаты медикам доплат за работу в условиях коронавируса - Цензор.НЕТ 5030
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06.05.2020 15:28 Відповісти
Воруют. По ЗЕленому, аж ЗЕленый гай шумит.
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06.05.2020 15:30 Відповісти
Зеленський остаточно скинув маску. Саме він затвердив новий склад делегації на переговори в ТКГ (тимчасову контактну групу) в Мінську і затвердив Єрмака модератором.

По-перше, після всіх скандалів з корупцією Єрмака і його брата Зеленський чітко демонструє, що звільняти він його не збирається. Але це було і так зрозуміло.

Важливе у цій новині те, що у ТГК Зеленський призначив офіційних осіб високого політичного калібру: віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. І модератором Зеленський призначив Єрмака.

Для чого існує ТГК? Це російська гра для легітимізації "ЛДНР". Україна згідно з Мінськими домовленостями до Зеленського брала участь в ТГК, але це були не офіційні особи. Тому з них було як з гуся води. Їхні домовленості і рішення не мали жодної сили. А тепер ТГК з українського боку - це віце-прем'єр, голови комітетів, заступники міністрів, і голова Офісу Президента. Зеленський тепер відкрито разом з Путіним легітимізовує "ЛДНР". Жодних інших трактувань тут бути не може.

Зеленський - це Єрмак, Зеленський - це корупція, Зеленський - це капітуляція перед Росією, Зеленський - це державна зрада.

Зеленський має піти, що швидше то краще для України - разом із ху та йло.

Олександр ІВАНОВ

https://antikor.com.ua/articles/378358-zelensjkij_ostatochno_skinuv_masku_zatverdivshi_jermaka_moderatorom_na_peregovorah_v_minsjku
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06.05.2020 15:30 Відповісти
Главное вовремя перевести стрелки и отморозиться.
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06.05.2020 15:31 Відповісти
Типа запустил дурочку....куры сдохли высылайте новый телескоп....
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06.05.2020 15:37 Відповісти
Поручатор, *****.
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06.05.2020 15:37 Відповісти
Найцікавіше те, що фінансування медицини -- прерогатива й обов'язок державного, а не місцевих бюджетів. Це блаЗЄнські просто елегантно перекладають свою провину на місцеву владу. Але їх 73% баранів все це проковтнуть.
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06.05.2020 16:02 Відповісти
Та лікарі не отримають доплати.Ну може дехто показово.
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06.05.2020 15:38 Відповісти
Поручайте лучше ваших поручат!
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06.05.2020 15:40 Відповісти
Выгребли деньги у местных бюджетов,под предлогом борьбы с КВ.А теперь,когда у них на счетах пусто,требуют выплатить врачам 300% зарплаты. Кстати,там в бюджете СНБО,отложено 20 миллиардов гривен именно для таких случаев.Или они уже в Омане?
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06.05.2020 16:16 Відповісти
Что ни говорите, они там, на верху, все жирафы! Ибо доходят до них очевидные, прописные истины с задержкой как во времени, так и в пространстве! О том, что медиков на деньги кинут и пРезидент, и Ринит было понятно еще в марте, когда только началась пустая болтовня властей о необходимости оказания помощи врачам. А потом - как всегда Пётр кивает на Ивана, Иван кивает на Петра. Совсем как у соседей, будь они неладны. Что-то хорошее перенять - зась, а вот трусливое, бездумное и подобострастное отношение к начальству - это запросто. Взрослые памперсы по вам плачут, аж протекают.
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06.05.2020 16:29 Відповісти
а что ты лично сделал, чтоб медики получили эти надбавки???????? НЕФЕДОВ себе любимому, начислял 600% без каких либо проблем, а сдесь какие проблеммы?????????? ЗАСРАНЦИ
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06.05.2020 16:31 Відповісти
Типа Шмыгаль не в курсе. Ну-ну!
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06.05.2020 16:47 Відповісти
 
 