Рябошапка про відкрите проти нього провадження: Це стосується кредиту дружини, який вона отримала в 2016 році, провадження безперспективне

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає безперспективним відкрите щодо нього кримінальне провадження щодо недостовірного декларування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Справа безперспективна, тому САП відмовилася її реєструвати, але через ВАКС зобов'язали прокурорів зареєструвати провадження і перевірити інформацію", - заявив Рябошапка.

За його словами, йдеться про заяву "ображеного звільненого прокурора Андрія Шевченка".

"Стосується кредиту, який моя дружина отримала у 2016 році і який ми ще довго будемо виплачувати. Цю історію вже десятки разів ЗМІ обговорювали, і я її десятки разів пояснював", - додав Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Рябошапки

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки.