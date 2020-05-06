18 933 105
На боротьбу з коронавірусом центр не дав нам "ні-хє-ра", - мер Конотопа Семеніхін
Мер Конотопа Артем Семеніхін каже, що держава нічого не виділила місту для боротьби з коронавірусом.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"100 відсотків всіх коштів, які йдуть на боротьбу з коронавірусом, йдуть з місцевого бюджету. Центр не дав нам ні-хє-ра!" - сказав він.
За словами мера, Конотоп вже виділив з міського бюджету на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн грн.
"Ще нас підтримує агробізнес в особі ТОВ "Вітчизна". Є, звичайно, і дрібні бізнесмени, які теж долучилися, займаються "волонтеркою". Маски, каски, в такому плані", - додав Семеніхін.
Топ коментарі
+48 Злой Карлик
показати весь коментар06.05.2020 15:59 Відповісти Посилання
+46 Alex Newman
показати весь коментар06.05.2020 15:37 Відповісти Посилання
+41 Slava Chyrva
показати весь коментар06.05.2020 15:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А те, що Європейська Солідарність нині по факту є єдиною правою, справжньою і дієвою прорухівською політичною силою в ******** Україні - він мовчить.