На боротьбу з коронавірусом центр не дав нам "ні-хє-ра", - мер Конотопа Семеніхін

Мер Конотопа Артем Семеніхін каже, що держава нічого не виділила місту для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"100 відсотків всіх коштів, які йдуть на боротьбу з коронавірусом, йдуть з місцевого бюджету. Центр не дав нам ні-хє-ра!" - сказав він.

За словами мера, Конотоп вже виділив з міського бюджету на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн грн.

"Ще нас підтримує агробізнес в особі ТОВ "Вітчизна". Є, звичайно, і дрібні бізнесмени, які теж долучилися, займаються "волонтеркою". Маски, каски, в такому плані", - додав Семеніхін.

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