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Новини Коронавірус і карантин
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На боротьбу з коронавірусом центр не дав нам "ні-хє-ра", - мер Конотопа Семеніхін

На боротьбу з коронавірусом центр не дав нам

Мер Конотопа Артем Семеніхін каже, що держава нічого не виділила місту для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"100 відсотків всіх коштів, які йдуть на боротьбу з коронавірусом, йдуть з місцевого бюджету. Центр не дав нам ні-хє-ра!" - сказав він.

За словами мера, Конотоп вже виділив з міського бюджету на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн грн.

"Ще нас підтримує агробізнес в особі ТОВ "Вітчизна". Є, звичайно, і дрібні бізнесмени, які теж долучилися, займаються "волонтеркою". Маски, каски, в такому плані", - додав Семеніхін.

Також читайте: Львів наповнив свій резервний фонд для боротьби з коронавірусом на 158 млн грн, - Садовий

Автор: 

карантин (18172) Конотоп (115) Семеніхін Артем (39) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+48
На боротьбу з коронавірусом центр не дав нам "ні-хє-ра", - мер Конотопа Семеніхін - Цензор.НЕТ 3158
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06.05.2020 15:59 Відповісти
+46
Каг эта нихрена?!
Охвициальная безработица при Зеленскам выросла на 48%. Вотета успех, вотета уровень! Порошенко сокращал на 2-3%в год,а Зеленскай раз и за год увеличил на 48%. Вы думали он про НДС говорил на 40%увеличу? Не..
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06.05.2020 15:37 Відповісти
+41
потому что проголосовали год назад за НИ - ХЕ - РА, теперь и жрите это же!
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06.05.2020 15:40 Відповісти
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привлекут за ма-тю-ки
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06.05.2020 17:35 Відповісти
Ой, кто же все это сделал-то, а?)))
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06.05.2020 18:10 Відповісти
Семеніхін також з когорти "будь- хто аби не Порошенко".
А те, що Європейська Солідарність нині по факту є єдиною правою, справжньою і дієвою прорухівською політичною силою в ******** Україні - він мовчить.
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06.05.2020 20:07 Відповісти
Ага, ага. Це, часом, не та Європейська солідарність, що дала голоси за продаж землі, яких забракло слугам-уродам?
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06.05.2020 22:21 Відповісти
не продаж, а цивілізований ринок розпайованої орної землі,що в програмі партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» прямо записано: «Ключове завдання реформи сільського господарства - формування прозорого ринку землі. Це відкриє нові можливості для надходження інвестицій в аграрний сектор та активного виходу української продукції на міжнародні ринки» - https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_31_05_2019.pdf , стор.17
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07.05.2020 00:45 Відповісти
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