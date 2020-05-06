Безробітним українцям від початку карантину виплатили майже 2,3 млрд, - в.о. директора Держцентру зайнятості Жовтяк

В Україні від початку карантину безробітним виплатили допомогу на суму майже 2,3 млрд грн.

Про це повідомила на брифінгу в.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Від початку карантину надано допомогу з безробіття в розмірі майже 2,3 млрд грн. Це приблизно на 40% більше, ніж допомога в минулому році", - сказала Жовтяк.

За її словами, з 12 березня в Держслужбі зайнятості зареєстровано 166 000 нових безробітних. Найбільше звернень у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.

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Нещодавно Кабмін виділив 6 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З них 1,277 млрд грн спрямують на виплату допомоги з безробіття і 4,723 млрд - на виплати з часткового безробіття.

На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшили до 1000 грн.

Зараз безробітних мають реєструвати в перший день після подачі заяви. Виплати мають призначати з дня реєстрації.

Із 24 квітня подати заяву для отримання допомоги з безробіття можна на порталі Дія.

На 4 травня в Україні офіційно зареєстровано майже 457 000 безробітних. Це на 48% більше, ніж роком раніше.