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Новини Коронавірус і карантин
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Безробітним українцям від початку карантину виплатили майже 2,3 млрд, - в.о. директора Держцентру зайнятості Жовтяк

Безробітним українцям від початку карантину виплатили майже 2,3 млрд, - в.о. директора Держцентру зайнятості Жовтяк

В Україні від початку карантину безробітним виплатили допомогу на суму майже 2,3 млрд грн.

Про це повідомила на брифінгу в.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Від початку карантину надано допомогу з безробіття в розмірі майже 2,3 млрд грн. Це приблизно на 40% більше, ніж допомога в минулому році", - сказала Жовтяк.

За її словами, з 12 березня в Держслужбі зайнятості зареєстровано 166 000 нових безробітних. Найбільше звернень у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.

Також читайте: Нацбанк очікує на різке зростання безробіття в найближчі місяці - до 12%

Нещодавно Кабмін виділив 6 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З них 1,277 млрд грн спрямують на виплату допомоги з безробіття і 4,723 млрд - на виплати з часткового безробіття.

На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшили до 1000 грн.

Зараз безробітних мають реєструвати в перший день після подачі заяви. Виплати мають призначати з дня реєстрації.

Із 24 квітня подати заяву для отримання допомоги з безробіття можна на порталі Дія.

На 4 травня в Україні офіційно зареєстровано майже 457 000 безробітних. Це на 48% більше, ніж роком раніше.

Автор: 

безробіття (564) Держслужба зайнятості (179) Жовтяк Юлія (5) карантин (18172)


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Топ коментарі
+5
Когда выплатили? Где? Кто?, полагаю эти самые украинцы это "слуги народа"?
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06.05.2020 15:48 Відповісти
+5
Клован, ты не смох, ухади..******* Зе Палтава

Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк - Цензор.НЕТ 1594
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06.05.2020 15:53 Відповісти
+4
Зебилы, а почему при Зебиле безработица в Украине выросла в 2 раза?
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06.05.2020 15:38 Відповісти
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Зебилы, а почему при Зебиле безработица в Украине выросла в 2 раза?
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06.05.2020 15:38 Відповісти
Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк - Цензор.НЕТ 8453
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06.05.2020 15:42 Відповісти
ПОПа=ВОВа
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06.05.2020 15:46 Відповісти
Правильно, ведь при Порошенко никакого коронавируса нигде не было!
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06.05.2020 15:49 Відповісти
А уявіть, якби на його місці був якийсь дебіл!
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06.05.2020 15:50 Відповісти
Так его же Зеленский придумал, шоб народ обдирать.
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06.05.2020 15:51 Відповісти
Зареєструвалося не більше 10% безробітних!
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06.05.2020 15:47 Відповісти
Когда выплатили? Где? Кто?, полагаю эти самые украинцы это "слуги народа"?
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06.05.2020 15:48 Відповісти
И у меня точно такой вопрос, уже писал, что пытаюсь помочь своей соседке получить пресловутую помощь, пока без пользы: не могу даже добиться, чтобы сказали, в какой срок, по каким правилам должны быть перечисления. Соседка звонит в колл-центр, ее спрашивают, а "как вы написали в заявлении, получать два раза или раз в месяц"? Она: "да хоть один раз заплатите, только скажите когда". И так уже полтора месяца! Теперь понимаю: в стране нет законов, у чиновников совести, да и страны, пожалуй, скоро не будет с этим перизедентом...
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06.05.2020 16:04 Відповісти
И все равно зеленому поверили. Главное узнали, что в стране 73% идиотов.
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06.05.2020 20:11 Відповісти
эту новость следует читать так - денег на ремонт дорог, на новые проекты, на улучшение инфраструктуры не будет.
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06.05.2020 15:50 Відповісти
+ не буде пенсій і бюджетних зарплат!
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06.05.2020 15:52 Відповісти
...бо гроші віддали віртуальним українцям
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06.05.2020 16:12 Відповісти
Вірити нашій статістиці..
🤔
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06.05.2020 15:53 Відповісти
Клован, ты не смох, ухади..******* Зе Палтава

Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк - Цензор.НЕТ 1594
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06.05.2020 15:53 Відповісти
"наш великий глава страны"...
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06.05.2020 15:56 Відповісти
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=695891634287245&id=398177864058625
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06.05.2020 15:58 Відповісти
Власть(любая, снова) заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
🤣
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06.05.2020 15:55 Відповісти
І десь там сидить один в обісраному памперсі...
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06.05.2020 15:57 Відповісти
Твоя влада це зробила!
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06.05.2020 15:57 Відповісти
 
 