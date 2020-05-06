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Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть

Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть

У Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину якої не оновлювали десятиліттями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Після дуже засушливих двох місяців весни, початок травня видався багатим на зливи. За даними метеоцентру, в столиці за три дні випала місячна норма опадів. Гідрослужба комунальної корпорації "Киїавтодор" працює в посиленому режимі. Біля проблемних ділянок під час злив чергувала і працювала спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу "Лівобережної", - повідомив мер столиці. - Також комунальні служби знову здійснять очищення стоків. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, яке забивається в решітки зливостоків. Я звертаюсь і до мешканців міста не викидати сміття на вулиці. Бо його теж відносить в стоки", - наголосив Віталій Кличко.

Також читайте: Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко

За його словами, міські служби вивчають ті місця, де були підтоплення, аби поставити там більш потужні насоси. Також буде здійснена реконструкція системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях. Там, де роблять капремонти доріг, скрізь ставлять нову систему зливової каналізації.

"Але, не будемо забувати, що у Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації. Більшу частину яких не оновлювали десятиліттями. І вона дуже застаріла", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19791) Кличко Віталій (3536) підтоплення (196)


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Топ коментарі
+14
5 июня 2014 года Виталий Кличко принял присягу мэра Киева.- это что за 6 лет пошел первый дождь?
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06.05.2020 16:07 Відповісти
+12
Ага ну как обычно вся вина на попередниках а боксер тут не при делах.))
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06.05.2020 16:00 Відповісти
+9
"а єсчьо, ми пазволілі пастроіть пару сотен нових дамов і таргових центров і врезаться у ту самую каналізацию.."
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06.05.2020 16:00 Відповісти
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Мої підлеглі їхали під час того дощу в автівці, у якої колеса були під водою!
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06.05.2020 15:59 Відповісти
может СТОЧНАЯ?.....а не СТОКОВАЯ канализация...
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06.05.2020 16:30 Відповісти
А я це слово писав?
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06.05.2020 16:30 Відповісти
"а єсчьо, ми пазволілі пастроіть пару сотен нових дамов і таргових центров і врезаться у ту самую каналізацию.."
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06.05.2020 16:00 Відповісти
Скажите кто-нибудь этому ********, что канализация не программный продукт, сама обновиться не может. Ее надо обновлять
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06.05.2020 17:24 Відповісти
Ага ну как обычно вся вина на попередниках а боксер тут не при делах.))
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06.05.2020 16:00 Відповісти
А якщо би обрали слугу народу, то він усе виправить?
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06.05.2020 16:03 Відповісти
От, якби тебе...
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06.05.2020 16:09 Відповісти
Я себе не пропоную. Може тебе на цю посаду?
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06.05.2020 16:10 Відповісти
Ему некогда, он у нас строитель мостов и торговых центров!
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06.05.2020 16:17 Відповісти
А Черновецький тебе влаштовував?
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06.05.2020 16:21 Відповісти
После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни.

============================================
ось і знайшовся винний вірніше вона-посушлива весна.А баксьор тут ні прі дєлах.А ще падло,аж 800 км каналізації на якій грошей не вкрадеш. Ім ще й чистити треба..
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06.05.2020 19:38 Відповісти
ну, как бы на Дорогожичах глобальный ремонт эстакады - это уже "заслуга" чисто его, а не папередников!
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06.05.2020 16:24 Відповісти
Асфальтових доріжки теж його! Хоча я ставлюся нейтрально до нього.
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06.05.2020 16:27 Відповісти
Да, и разорвать при этом троллейбусное сообщение навсегда?
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06.05.2020 16:32 Відповісти
уяви собі!
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06.05.2020 16:35 Відповісти
5 июня 2014 года Виталий Кличко принял присягу мэра Киева.- это что за 6 лет пошел первый дождь?
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06.05.2020 16:07 Відповісти
Это вопрос приоритетов. При неограниченных деньгах можно и стоки перестроить, и дороги все отремонтировать, и метро на Троещину сделать, неговоря уже об остальном городе, и школы отремонтировать, и обновить жилищный фонд. Однако деньги имеют свойство заканчиваться, даже если не воруют, а не целевые расходы есть в любой стране, даже увы у нас. Ну и кроме того не забывайте что ремонтировать стоки это как правило означает перекрытие дорог на длительный срок, и первыми бы возмущались жители и владельцы бизнесов насчет неудобств и кричали бы что это все делается для отмывание денег
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06.05.2020 17:32 Відповісти
Не менялось, согласен.
Сколько км пидалик за шесть лет поменял?
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06.05.2020 16:10 Відповісти
А куда же сам кличко смотрел уже сколько лет? Уже вроде как попередников и обвинить то не получится, сам был во власти.
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06.05.2020 16:10 Відповісти
Апять весенніє дАжді внЄзапнА прішлі...
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06.05.2020 16:11 Відповісти
Не будем забывать что ливневки не обновляли десятилетия. Так а что мешало это сделать за 6 лет при Кличко?
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06.05.2020 16:14 Відповісти
Відсутність грошей. Якщо ви не забули, то з приходом Зе з бюджету Києва забрали значну суму!
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06.05.2020 16:16 Відповісти
Допустим но это 1 год, а 5 лет при Пете что мешало?
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06.05.2020 16:18 Відповісти
Теж гроші, бо будував мости та метро, які з'їдали усі гроші.
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06.05.2020 16:23 Відповісти
ну, с мостами правда - не сложилось у Кличко с мотами: все, за которые взялся, испортил
А какое онг метро построил, напомните плиз, а то живу в Киеве и не помню таких строек
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06.05.2020 16:26 Відповісти
Закінчують метро на Виноградар. Не знали? А ще міст Подільско-Воскресенській міст є частиною метро... Не знали? Ви точно киянин?
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06.05.2020 16:29 Відповісти
Заканчивают метро на Виноградарь когда ??? В каком году скажите ?
Судя по видео на ютубе там ещё работы очень много!
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06.05.2020 17:45 Відповісти
а що, киянине, у Кличка не склалося з мостами? Новий асфальт не помічаєм у місті?
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06.05.2020 16:32 Відповісти
Там, де велодоріжки є новий асфальт, а порепаних доріг у Києві значно більше. Порівняйте з Черніговим і здивуєтеся.
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06.05.2020 16:35 Відповісти
отвечу обоим сомневающимся: живу не на Виноградаре и поэтому про подольский мост как часть какого-то метро даже не подозревал. Хотя, когда Кличко достроит, тогда поговорим.
А живу на Шулявке - все счастье с шулявским мостом наблюдаю из окна, равно как и теперь еще и убитым Индустриальным мостом (тот, который ближайший от большевицкого в сторону Кардач, а не тот, который на Довженко и который Кличко радостно начал типа ремонтировать) необдуманным потоком транспорта. А ведь по нему толпа ломится вдоль скоростного трамвая - но там Уличко молодец, уже почти 2 года ломает мост на с. Сосниных
Ну, про Пивденный "мост постоянного ремонта" упоминать не надо?

Хотя, что-то там было то ли про стеклянный мост, то ли про что-то другое хрупкое для боксера
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06.05.2020 17:49 Відповісти
Деньги на более попсовые и менее важные вещи находились все 5 лет.

К подтопления можно добавить постоянные провала асфальта и гейзеры.
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06.05.2020 16:32 Відповісти
5 лет из этих десятилетий уже рулит Кличко!
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06.05.2020 16:16 Відповісти
Пардон, 6 лет!
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06.05.2020 16:26 Відповісти
Володя,так и дороги,мосты,и вся инфраструктура не оновлюеться протягом десятиріч.Все разворовывается. Вот и начни восстанавливать,что бы тебя люди добрым словом потом вспоминали,не как мастера фразеологических оборотов.
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06.05.2020 16:16 Відповісти
Какое такое затопление?Сделали из Киева прям Венецию.
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06.05.2020 16:18 Відповісти
А зачем тогда мэр нужен? На велике кататся каждый может!
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06.05.2020 16:22 Відповісти
Ретельніше треба було обирати підрядників та проектантів Лєвобережної та Дорогожичів.
Було ж очевидно коли на Дорогожичах прибирали десяток дивнєприймачів та заміняли трьома що так буде
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06.05.2020 16:30 Відповісти
Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть - Цензор.НЕТ 8785
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06.05.2020 16:36 Відповісти
Нема грошей, щоби зробити стічну каналізацію. Але зате є дозволи на забудову паркових зон. Так, може, однією з умов надання отих дозволів зробити ремонт цієї самої каналізації? Відремонтував 100км - будем розглядати, не відремонтував... Приблизно так. Можливо, придумайте якийсь інший метод вирішення проблеми. А спирати на папєрєдніків - то найлегше.
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06.05.2020 17:49 Відповісти
Боксер тонко намекнул, что его надо переизбрать еще на один срок.
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06.05.2020 18:48 Відповісти
"...не обновлялась несколько десятилетий" - результат ринкових реформ Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка та Зеленського... І так - скрізь по всій інфраструктурі...
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06.05.2020 19:18 Відповісти
Зато евровиденье провел))
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06.05.2020 19:18 Відповісти
Так обновите. После каждого дождя слышим одно и то же. В 2016 на Евровидение полгода вылизывали весь район м Левобережная. В 2017 году там все затопило после дождя.Что же тогда делали там в 2016?
Сегодня та же песня.
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06.05.2020 19:24 Відповісти
А может её просто дожди не пробивали с прошлой осени - вот и набилось мусора?
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06.05.2020 20:40 Відповісти
Значить - ніколи не бачив: як напередодні дощових періодів чиститься зливова каналізація...
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07.05.2020 08:31 Відповісти
 
 