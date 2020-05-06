Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть

У Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину якої не оновлювали десятиліттями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Після дуже засушливих двох місяців весни, початок травня видався багатим на зливи. За даними метеоцентру, в столиці за три дні випала місячна норма опадів. Гідрослужба комунальної корпорації "Киїавтодор" працює в посиленому режимі. Біля проблемних ділянок під час злив чергувала і працювала спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу "Лівобережної", - повідомив мер столиці. - Також комунальні служби знову здійснять очищення стоків. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, яке забивається в решітки зливостоків. Я звертаюсь і до мешканців міста не викидати сміття на вулиці. Бо його теж відносить в стоки", - наголосив Віталій Кличко.

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За його словами, міські служби вивчають ті місця, де були підтоплення, аби поставити там більш потужні насоси. Також буде здійснена реконструкція системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях. Там, де роблять капремонти доріг, скрізь ставлять нову систему зливової каналізації.

"Але, не будемо забувати, що у Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації. Більшу частину яких не оновлювали десятиліттями. І вона дуже застаріла", - зазначив Віталій Кличко.