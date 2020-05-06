Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть
У Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину якої не оновлювали десятиліттями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
Після дуже засушливих двох місяців весни, початок травня видався багатим на зливи. За даними метеоцентру, в столиці за три дні випала місячна норма опадів. Гідрослужба комунальної корпорації "Киїавтодор" працює в посиленому режимі. Біля проблемних ділянок під час злив чергувала і працювала спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу "Лівобережної", - повідомив мер столиці. - Також комунальні служби знову здійснять очищення стоків. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, яке забивається в решітки зливостоків. Я звертаюсь і до мешканців міста не викидати сміття на вулиці. Бо його теж відносить в стоки", - наголосив Віталій Кличко.
За його словами, міські служби вивчають ті місця, де були підтоплення, аби поставити там більш потужні насоси. Також буде здійснена реконструкція системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях. Там, де роблять капремонти доріг, скрізь ставлять нову систему зливової каналізації.
"Але, не будемо забувати, що у Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації. Більшу частину яких не оновлювали десятиліттями. І вона дуже застаріла", - зазначив Віталій Кличко.
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ось і знайшовся винний вірніше вона-посушлива весна.А баксьор тут ні прі дєлах.А ще падло,аж 800 км каналізації на якій грошей не вкрадеш. Ім ще й чистити треба..
Сколько км пидалик за шесть лет поменял?
А какое онг метро построил, напомните плиз, а то живу в Киеве и не помню таких строек
Судя по видео на ютубе там ещё работы очень много!
А живу на Шулявке - все счастье с шулявским мостом наблюдаю из окна, равно как и теперь еще и убитым Индустриальным мостом (тот, который ближайший от большевицкого в сторону Кардач, а не тот, который на Довженко и который Кличко радостно начал типа ремонтировать) необдуманным потоком транспорта. А ведь по нему толпа ломится вдоль скоростного трамвая - но там Уличко молодец, уже почти 2 года ломает мост на с. Сосниных
Ну, про Пивденный "мост постоянного ремонта" упоминать не надо?
Хотя, что-то там было то ли про стеклянный мост, то ли про что-то другое хрупкое для боксера
К подтопления можно добавить постоянные провала асфальта и гейзеры.
Було ж очевидно коли на Дорогожичах прибирали десяток дивнєприймачів та заміняли трьома що так буде
Сегодня та же песня.