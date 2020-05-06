В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні з'явиться лабораторія, де розроблятимуть вакцини.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні розробка вакцин в Україні не ведеться", - заявив Ляшко.

Відповідаючи на запитання, чи відгукнувся хтось на пропозицію Зеленського про 1 млн дол. за розробку вакцини від коронавірусу головний санлікар розповів: "Нам відповіла і Академія наук, і Академія медичних наук із певним переліком проблем, чому вони не можуть взятися за розробку вакцини проти коронавірусної хвороби. Наприклад, Академія медичних наук готова, якщо у них буде лабораторна база, яка дозволить проводити дослідження. Ще до початку епідемії я розмовляв з президентом Академії медичних наук, а також із директором Інституту епідеміології ім. Громашевського. І ми прийняли тоді загальне рішення, що побудуємо одну лабораторію на території Інституту епідеміології, яка працюватиме як для практичних досліджень, які зараз проводяться для коронавірусної хвороби, так і для наукових досліджень. Це нам дозволить з'єднати науку і практику. Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування певних препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів".