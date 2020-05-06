В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні з'явиться лабораторія, де розроблятимуть вакцини.
Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні розробка вакцин в Україні не ведеться", - заявив Ляшко.
Відповідаючи на запитання, чи відгукнувся хтось на пропозицію Зеленського про 1 млн дол. за розробку вакцини від коронавірусу головний санлікар розповів: "Нам відповіла і Академія наук, і Академія медичних наук із певним переліком проблем, чому вони не можуть взятися за розробку вакцини проти коронавірусної хвороби. Наприклад, Академія медичних наук готова, якщо у них буде лабораторна база, яка дозволить проводити дослідження. Ще до початку епідемії я розмовляв з президентом Академії медичних наук, а також із директором Інституту епідеміології ім. Громашевського. І ми прийняли тоді загальне рішення, що побудуємо одну лабораторію на території Інституту епідеміології, яка працюватиме як для практичних досліджень, які зараз проводяться для коронавірусної хвороби, так і для наукових досліджень. Це нам дозволить з'єднати науку і практику. Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування певних препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів".
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https://thebabel.com.ua/ru/hell/42950-v-tanzanii-koronavirus-nashli-u-kozy-i-papayi-a-prezident-prizyvaet-lechitsya-travami
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Що означає "ми" у його словах? Особисто Ляшко нічого не вміє розробляти!
Нет, будет жить вечно ))))
щоб хоч кілометр санзони, колючим дротом огородженої...
ато то мало лі шо...
"25 лютого 2019 року офіцер російських спецслужб Пінчук Андрій Юрійович, після узгодження з поки невідомими особами, дав безпосередню вказівку фактичного власника кріптобіржи WEX і бойовику "ДНР" Хавченку Дмитру Васильовичу періодично виводити з криптовалюти в готівкову форму значні суми грошей з метою подальшої їх передачі за наявними каналами для фінансування передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського. З огляду на те, що зазначені дії російських спецслужб несуть загрозу національній безпеці України, інформуємо вас для прийняття подальших невідкладних рішень".
У своєму зверненні "Миротворець" посилається на https://www.youtube.com/watch?v=d-ck-jg6tiw зламане листування екс-бойовика "ДНР" Дмитра Хавченка, керівника кримського відділення "Союзу добровольців Донбасу". В ході розслідування з'ясувалося, що Хавченко тісно пов'язаний із Олександром Бородаєм, який, у свою чергу, займався піаром Костянтина Малофєєва, а після вторгнення в Україну його було проголошено "прем'єр-міністром ДНР".https://www.5.ua/polityka/perekhoplene-lystuvannia-kampaniia-zelenskoho-finansuvalasia-liudmy-malofieieva-i-surkova-rozsliduvannia-zmi-190726.html
🤣
Вакцина - коммерческий продукт, разрабатывается частными фирмами которые вкладывают десятки миллионов. Схерали в Украине должно быть на шее у государства?
краще нехай спускають гроші на науку ніж на банкети з голими дівками та коксом
И какая наука - академики которые за 5 копеек рекламируют профтеазид или подобный фуфломицин? им денег давать без толку, они отстали от современных технологий лет на 30.
Це якщо бабки не сп.дять
Доктор Смерть Супрун,як відомо,довіряла виключно американським лікам..
це природньо для американської громадянки з американською медичною страховкою
разработка это очень дорого.
дешевле купить готовое.