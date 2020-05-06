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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко

В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні з'явиться лабораторія, де розроблятимуть вакцини.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні розробка вакцин в Україні не ведеться", - заявив Ляшко.

Відповідаючи на запитання, чи відгукнувся хтось на пропозицію Зеленського про 1 млн дол. за розробку вакцини від коронавірусу головний санлікар розповів: "Нам відповіла і Академія наук, і Академія медичних наук із певним переліком проблем, чому вони не можуть взятися за розробку вакцини проти коронавірусної хвороби. Наприклад, Академія медичних наук готова, якщо у них буде лабораторна база, яка дозволить проводити дослідження. Ще до початку епідемії я розмовляв з президентом Академії медичних наук, а також із директором Інституту епідеміології ім. Громашевського. І ми прийняли тоді загальне рішення, що побудуємо одну лабораторію на території Інституту епідеміології, яка працюватиме як для практичних досліджень, які зараз проводяться для коронавірусної хвороби, так і для наукових досліджень. Це нам дозволить з'єднати науку і практику. Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування певних препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів".

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24558) карантин (18172) МОЗ (5406) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
ЭТО ПЗДЦ !!! Мы решили построить соответствующую лабораторию)))))))))))))))))

В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4739
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06.05.2020 16:02 Відповісти
+7
Вчора ще розробляли, а сьогодні вже ні. Дива.
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06.05.2020 16:03 Відповісти
+6
Все в них в майбутньому.Будуть ще довго розповідати казочки.Але багато хто,в це вірить.
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06.05.2020 16:01 Відповісти
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06.05.2020 16:00 Відповісти
В Национальную лабораторию Танзании тайком сдали образцы от козы, овцы и папайи, и в них выявили коронавирус. Президент подозревает саботаж среди работников и плохое качество импортных тестов.

https://thebabel.com.ua/ru/hell/42950-v-tanzanii-koronavirus-nashli-u-kozy-i-papayi-a-prezident-prizyvaet-lechitsya-travami
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06.05.2020 16:06 Відповісти
ДА ЭТО ВЕЗДЕ ТАКИЕ ТЭСТЫ. НАДО Ж ОПРАВДАТЬ ПАНИКУ И ДУРАНТИНЫ.
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06.05.2020 16:10 Відповісти
Ляшко не розуміє що навіть якщо ми винайдемо вакцину нам немає де її виробляти! В Україні немає заводу з виробництва вакцин і тому всі дослідження не мають сенсу! Вже 28 років гостро стоїть питання будівництво заводу з виробництва вакцин! Поки немає заводу всі наші дослідження це ідіотська трата коштів! Нашу вакцину ніхто за кордоном робити не буде, там свої розроблені вакцини за які вони отримують прибутки як власники авторського права, а робити нашу вакцину і віддавати нам гроші як розробникам - ну таких дурних немає!
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06.05.2020 16:11 Відповісти
Все в них в майбутньому.Будуть ще довго розповідати казочки.Але багато хто,в це вірить.
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06.05.2020 16:01 Відповісти
Грандиозный распил денег наментился
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06.05.2020 16:01 Відповісти
НАВЕРНОЕ МОЖНО ПРОДАТЬ КАК И МАСКИ ИЗ ГОСРЕЗЕРВА ???
В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1322
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06.05.2020 16:04 Відповісти
Ляшко, вы в них будете разрабатывать вирусы, как в Ухане. Китайские товарищи подсобят. Вам явно карантинить население понравилось.
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06.05.2020 16:18 Відповісти
хто мы ? Порошенко 7
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06.05.2020 16:01 Відповісти
Всё правильно: чтоб купить где нибудь продукты к завтраку, вначале нужно построить магазин!
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06.05.2020 16:02 Відповісти
ЭТО ПЗДЦ !!! Мы решили построить соответствующую лабораторию)))))))))))))))))

В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4739
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06.05.2020 16:02 Відповісти
Вчора ще розробляли, а сьогодні вже ні. Дива.
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06.05.2020 16:03 Відповісти
...В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов". Источник: https://censor.net.ua/n3193794
------------------------------------------------------------------------------------
Що означає "ми" у його словах? Особисто Ляшко нічого не вміє розробляти!
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06.05.2020 16:08 Відповісти
В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8857
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06.05.2020 16:10 Відповісти
Поганий гумор!
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06.05.2020 16:12 Відповісти
Заграница смеется ,не с его юмора,а с игры на рояле.Ну,а з.******** остаеться только плакать.
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06.05.2020 16:21 Відповісти
************.... ((
В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8878
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06.05.2020 16:37 Відповісти
Зная как вы строите то мы и состаримся пока дождемся
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06.05.2020 16:10 Відповісти
Зная как вы строите то мы и состаримся пока дождемся
Нет, будет жить вечно ))))
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06.05.2020 21:41 Відповісти
А відповідний закон, який дозволяє дослідницькі дії у сфері медицини є в нас
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06.05.2020 16:11 Відповісти
а в Україні взагалі хоч шось "вєдьоца"?
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06.05.2020 16:11 Відповісти
Зебіли ведуться на Сватів і Голобородька!
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06.05.2020 16:12 Відповісти
а чи не варто було б весь цей інститут з тією новою лабою винести за межі міста десь подалі?
щоб хоч кілометр санзони, колючим дротом огородженої...
ато то мало лі шо...
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06.05.2020 16:13 Відповісти
Український центр "Миротворець" 7 квітня https://myrotvorets.center/1444868-zvernennya-centru-mirotvorec-do-radi/ звернувся до українських правоохоронців із таким зверненням:
"25 лютого 2019 року офіцер російських спецслужб Пінчук Андрій Юрійович, після узгодження з поки невідомими особами, дав безпосередню вказівку фактичного власника кріптобіржи WEX і бойовику "ДНР" Хавченку Дмитру Васильовичу періодично виводити з криптовалюти в готівкову форму значні суми грошей з метою подальшої їх передачі за наявними каналами для фінансування передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського. З огляду на те, що зазначені дії російських спецслужб несуть загрозу національній безпеці України, інформуємо вас для прийняття подальших невідкладних рішень".
У своєму зверненні "Миротворець" посилається на https://www.youtube.com/watch?v=d-ck-jg6tiw зламане листування екс-бойовика "ДНР" Дмитра Хавченка, керівника кримського відділення "Союзу добровольців Донбасу". В ході розслідування з'ясувалося, що Хавченко тісно пов'язаний із Олександром Бородаєм, який, у свою чергу, займався піаром Костянтина Малофєєва, а після вторгнення в Україну його було проголошено "прем'єр-міністром ДНР".https://www.5.ua/polityka/perekhoplene-lystuvannia-kampaniia-zelenskoho-finansuvalasia-liudmy-malofieieva-i-surkova-rozsliduvannia-zmi-190726.html
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06.05.2020 16:13 Відповісти
Дурень думкою багатіє.....
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06.05.2020 16:13 Відповісти
ЗЕ обіцяв мільон баксів за ліки чи вакцину,нє?
🤣
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06.05.2020 16:17 Відповісти
Так оно,все и оформит,на Зе-Ленку.
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06.05.2020 16:22 Відповісти
Зе-лох.Они маски продали и подняли влегкую не один миллион и теперь смеются над зеленым бабуином.Вакцина..Ну придумал же.42 годика,а мозг тринадцатилетнего.
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06.05.2020 16:29 Відповісти
Гребаный совок.
Вакцина - коммерческий продукт, разрабатывается частными фирмами которые вкладывают десятки миллионов. Схерали в Украине должно быть на шее у государства?
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06.05.2020 16:19 Відповісти
може хоч вакцину від кору винайдуть нарешті
краще нехай спускають гроші на науку ніж на банкети з голими дівками та коксом
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06.05.2020 16:54 Відповісти
на какую науку? Раззработка и производство вакцин - это не наука, а процесс который отлажен во всем мире и есть куча специализированных частных контор которые это умеют делать. Зачем изобретать колесо?
И какая наука - академики которые за 5 копеек рекламируют профтеазид или подобный фуфломицин? им денег давать без толку, они отстали от современных технологий лет на 30.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
Зачем открывать новые лаборатории? А американские в Украине зачем?
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06.05.2020 16:45 Відповісти
Наступний вірус буде зваться Київський або Со-21
Це якщо бабки не сп.дять
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06.05.2020 16:52 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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06.05.2020 16:59 Відповісти
Може треба було спершу створити яку лабораторію для тестування медрехворматорів?

В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9981
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06.05.2020 17:16 Відповісти
Ляшко хоча би щось робить ...
Доктор Смерть Супрун,як відомо,довіряла виключно американським лікам..
це природньо для американської громадянки з американською медичною страховкою
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06.05.2020 18:32 Відповісти
Ляшко в основному "звучить". Щось робити реально йому просто нічим - і після численних нищівно-переможних революццій, і, тим паче, після медрехворми, спрямованої на їх максимально економне самозакріплення. Супрун не американські ліки проштовхувала (до тих ліків претензій ніяких немає, крім ціни), а систему самострахування лохів на рівному имісці. При чому навіть не "обамо-популістську", а вільну та самоліберальну. Як вона зараз спрацювала в Штатах, добре видно на динаміці прогнозів рівня "ефективності" коронавірусу, які самими ж американцями два дні тому посунулися у бік 130+ тисяч смертельних випадків до 4 серпня...
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06.05.2020 23:39 Відповісти
незачем лабу от ковид стоить .
разработка это очень дорого.
дешевле купить готовое.
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06.05.2020 17:23 Відповісти
Так, щось я не зрозумів. ********** заявляв що вже ведеться і навіть якісь випробування почались.
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06.05.2020 18:03 Відповісти
В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко

В Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу. Ми вирішили побудувати відповідну лабораторію, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6261
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06.05.2020 18:29 Відповісти
так, минуточку... А чем же тогда занимается сто-пицот биолабораторий ЦРУ?
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06.05.2020 21:24 Відповісти
 
 