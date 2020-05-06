Поліцейського і його товариша, які грабували і били перехожих у Харкові, судитимуть, - ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт щодо поліцейського сектору патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у Харківській області та його цивільного спільника. Їх обвинувачують у відкритому викраденні чужого майна, поєднаному з насильством та нападом з метою заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що поліцейський зі своїм товаришем у жовтні та листопаді 2019 року пограбували двох людей. Першим потерпілим став 52-річний місцевий мешканець. Близько 6 ранку підозрювані напали на нього біля одного із багатоквартирних будинків. Побивши чоловіка обвинувачені забрали у нього мобільний телефон, банківські картки, готівку, а також посвідчення ветерана праці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оперуповноважені Нацполіції підозрюються в приховуванні вбивства дівчини в Харкові в 2019 році, - ДБР. ФОТО

Через кілька тижнів відбулося чергове пограбування. Цього разу, о 3 годині ночі побили 38-річного чоловіка. Після нападу обвинувачені забрали документи, срібний браслет, золотий ланцюжок, годинник та кишенькові гроші. Потерпілий отримав струс головного мозку та перелом носової кістки. Все награбоване нападники ділили навпіл.

11 листопада 2019 року за клопотанням слідчих ДБР підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення провини, обвинуваченим загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна.