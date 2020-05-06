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Поліцейського і його товариша, які грабували і били перехожих у Харкові, судитимуть, - ДБР

Поліцейського і його товариша, які грабували і били перехожих у Харкові, судитимуть, - ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт щодо поліцейського сектору патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у Харківській області та його цивільного спільника. Їх обвинувачують у відкритому викраденні чужого майна, поєднаному з насильством та нападом з метою заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що поліцейський зі своїм товаришем у жовтні та листопаді 2019 року пограбували двох людей. Першим потерпілим став 52-річний місцевий мешканець. Близько 6 ранку підозрювані напали на нього біля одного із багатоквартирних будинків. Побивши чоловіка обвинувачені забрали у нього мобільний телефон, банківські картки, готівку, а також посвідчення ветерана праці.

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Через кілька тижнів відбулося чергове пограбування. Цього разу, о 3 годині ночі побили 38-річного чоловіка. Після нападу обвинувачені забрали документи, срібний браслет, золотий ланцюжок, годинник та кишенькові гроші. Потерпілий отримав струс головного мозку та перелом носової кістки. Все награбоване нападники ділили навпіл.

11 листопада 2019 року за клопотанням слідчих ДБР підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення провини, обвинуваченим загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

побиття (968) пограбування (577) Харків (5740) ДБР (3589)


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Топ коментарі
+4
Вот так нас защищают полицейские, по словам Авакова. Нам оружие и закон о самообороне не нужен, по его словам. И вообще Украина единственная страна в Европе без закона о самообороне и оружии. Впереди планеты всей(с). Берут со всего мира только для себя.
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06.05.2020 16:37 Відповісти
+2
За что ?
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06.05.2020 16:17 Відповісти
+1
вот мне просто интересно как эта курка мусорская отсидела время до суда в сизо … в курятник его загнали сразу или отпетлял через козлятник ?
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06.05.2020 16:20 Відповісти
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06.05.2020 16:17 Відповісти
вот мне просто интересно как эта курка мусорская отсидела время до суда в сизо … в курятник его загнали сразу или отпетлял через козлятник ?
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06.05.2020 16:20 Відповісти
Возникает закономерный вопрос зачем разогнали предыдущий состав полиции, обозвав это реформой, а самое главное напрашивается вывод, что в будущем реформы разных направлений приводят только к отрицательному результату. Единственная успешная реформа - внедрение ЗНО в образовании да и та внедрялась не постмайданной властью. Пора прекратить разрушение Украины, которое проводит запад.
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06.05.2020 16:22 Відповісти
Это не запад ввобдит все это. Посмотрите кто был у власти, и куда они в 14м удрали.
Когда развалился ссср, у кгбшников была задача разуверить людей в демократии как таковой, и сделали пародию на демократию, на територии постсовка.
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06.05.2020 16:38 Відповісти
да-да. Запад, соросята і МВФ....
Зебіл детектед
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06.05.2020 17:01 Відповісти
И грантоеды. Они вроде были виноваты во всём плохом у дякулы.
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06.05.2020 21:53 Відповісти
Приплыли!
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06.05.2020 16:28 Відповісти
Вот так нас защищают полицейские, по словам Авакова. Нам оружие и закон о самообороне не нужен, по его словам. И вообще Украина единственная страна в Европе без закона о самообороне и оружии. Впереди планеты всей(с). Берут со всего мира только для себя.
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06.05.2020 16:37 Відповісти
зато землю продали
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06.05.2020 17:02 Відповісти
та навіть не продали, а скоріше подарували
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06.05.2020 17:02 Відповісти
Это Харьков, ***, здесь полицаи не подчиняются Авакову, они под Гепой
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07.05.2020 09:24 Відповісти
какие мелочи...
Надо отпустить или обменять
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06.05.2020 17:34 Відповісти
Элита патрульной полюции - наркоманы, грабители, уничтожители служебного транспорта, бухари, стрелки по пассажирам и давители бабушек, на переходе. Грузыняки, Эка и Хатия, привет вам и большое спасибо, за "реформу". А теперь можете банить, я все сказал и недавно там был.
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06.05.2020 18:45 Відповісти
 
 