Найбільше дітей заразилися коронавірусом у Чернівецькій області та Києві, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
Центр громадського здоров'я при МОЗ України оприлюднив інформацію про інфікування дітей коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ЦГЗ.
У повідомленні зазначається: "Найбільше дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10-14 років - 211. Видужала 31 дитина.
Найбільше дітей з підтвердженим COVID-19 у:
Чернівецькій області - 177. З них видужали 29;
Києві - 102. З них одужали 2,
Київській області - 86. З них одужали 5,
Рівненській області - 55. З них одужали 2,
Тернопільській області - 61. З них одужали 12.
Загалом в Україні 881 дитина з підтвердженим COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали".
У ЦГЗ зазначили: "Троє дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет. Одна дитина - захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцит. У п'яти - серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У семи - хронічні неврологічні або нейром'язові захворювання.
Десять дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина - на штучній вентиляції легень (ШВЛ). Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).
Згідно з даними World Health Organization (WHO), діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.
Водночас діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.
Діти і дорослі мають дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину та самоізоляції, якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або в разі симптомів хвороби".
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