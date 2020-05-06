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Новини Коронавірус і карантин
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Найбільше дітей заразилися коронавірусом у Чернівецькій області та Києві, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Центр громадського здоров'я при МОЗ України оприлюднив інформацію про інфікування дітей коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ЦГЗ.

У повідомленні зазначається: "Найбільше дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10-14 років - 211. Видужала 31 дитина.

Найбільше дітей з підтвердженим COVID-19 у:

Чернівецькій області - 177. З них видужали 29;

Києві - 102. З них одужали 2,

Київській області - 86. З них одужали 5,

Рівненській області - 55. З них одужали 2,

Тернопільській області - 61. З них одужали 12.

Загалом в Україні 881 дитина з підтвердженим COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірусом заразилися понад 2,3 тис. медиків і 800 дітей, - ЦГЗ

У ЦГЗ зазначили: "Троє дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет. Одна дитина - захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцит. У п'яти - серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У семи - хронічні неврологічні або нейром'язові захворювання.

Десять дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина - на штучній вентиляції легень (ШВЛ). Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).

Згідно з даними World Health Organization (WHO), діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.

Водночас діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.

Діти і дорослі мають дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину та самоізоляції, якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або в разі симптомів хвороби".

Також читайте: У Чернівцях двоє дітей із коронавірусом перебуває в реанімації, 5-річна дівчинка досі на ШВЛ, - ОДА

Найбільше дітей заразилися коронавірусом у Чернівецькій області та Києві, - ЦГЗ 01

Автор: 

діти (5182) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Якщо захворіло стільки дітей, то чому забороняли виходити тільки пенсіонерам? До речі, сьогодні бачив повно дітей без масок!
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06.05.2020 16:19 Відповісти
Зебилы.
Кругом одни зебилы!
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06.05.2020 16:21 Відповісти
Не всі, але ви з їхньої когорти.
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06.05.2020 16:25 Відповісти
73%!
И только 8% умных.
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06.05.2020 16:38 Відповісти
тому що пенси мруть, особливо якщо вже на ИВЛ, то вже всьо.
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07.05.2020 00:01 Відповісти
а ИВЛ мало, тому відсоток таких смертей міг зашкалити.
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07.05.2020 00:02 Відповісти
 
 